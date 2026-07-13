Száguld az olaj, megütötték a tőzsdéket és a nemesfémeket

Eséssel zártak hétfőn az amerikai tőzsdék, miután Donald Trump bejelentette az iráni kikötők elleni amerikai blokád visszaállítását, a hétvégi amerikai-iráni légicsapások pedig tovább élezték a konfliktust. A Nasdaq 1,56 százalékot, az S&P 500 0,79 százalékot, a Dow Jones pedig 0,25 százalékot esett. A veszteségeket elsősorban a technológiai, azon belül is a félvezetőipari részvények vezették.

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Az olajárak 9,4 százalékkal ugrottak meg, egyszerre erősítve az ellátási kockázatokkal és a tartós inflációval kapcsolatos félelmeket.