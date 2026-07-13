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Ugrik az olajár - Adják a tech-papírokat
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Ugrik az olajár - Adják a tech-papírokat

Portfolio
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A hétvégén ismét felerősödtek a támadások az amerikai és az iráni erők között, melynek hatására Irán bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost. Az USA ezt követően újabb támadásokat indított, az események hatására pedig máris nagyot ugrott az olajár: ismét 80 dollár közelében mozog a Brent jegyzése. Eközben a devizapiacon is nagyobb mozgásokat láthatunk, erősödik a dollár, a forint pedig gyengül. A tőzsdéken eközben Ázsiában különösen Dél-Koreában bontakozott ki nagyobb esés. Európában vegyes hangulatban telik a nap, a magyar tőzsde felülteljesít. 

A reggeli órákra a nemesfémek is nagy nyomás alá kerültek, az arany és az ezüst jegyzése is jelentős esésben van, délelőtt azonban kisebb felpattanás kezdődött.
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A tech-papírok húzzák lefelé az USA-t

A nyitást követően a Nasdaq 0,9, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos mínuszban van. A Dow Jones felülteljesítő, mintegy 0,2 százalékos pluszban van most az index.

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Átadták az új kecskeméti Mercedes-gyárat - Itt a legújabb magyar Mercedes!

Közel másfél évtizede gyárt autókat a Mercedes Kecskeméten, most pedig gyakorlatilag egy új gyár készült el, amivel az eddigi kapacitás megduplázódik, és egy vadonatúj modell gyártása is elkezdődik Magyarországon. Az új üzem átadásán jártunk, megnéztük, hogy hogyan folyik a termelés, és hogyan gördülnek le a futószalagról az új kecskeméti C-Mercedesek.

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Átadták az új kecskeméti Mercedes-gyárat - Itt a legújabb magyar Mercedes!
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Most jöhet a kitörés ennél az olcsó magyar részvénynél!

Kevesebb mint két hete hívtuk fel a figyelmet erre a részvényre, amely azóta máris nagyot emelkedett. A látványos rali azonban könnyen lehet, hogy még csak most jön: az elmúlt napokban ugyanis olyan új fejlemények érkeztek, amelyek alapjaiban írhatják át a papír kilátásait. Megnéztük, mi hajthatja tovább az árfolyamot – és hol jöhet a következő nagy lehetőség.

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Most jöhet a kitörés ennél az olcsó magyar részvénynél!
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Befektetők, figyelem: komoly töréspont jelent meg a világ egyik legfontosabb részvényindexében

Az elmúlt napokban felerősödtek a feszültésgek a Közel-Keleten, ennek hatására pedig világszerte kockázatkerülőbb magatartást mutatnak a befektetők. Tekintve, hogy milyen rendkívüli hozamokra lehetett szert tenni az előző hónapokban, előtérbe került a profitrealizálás is. Ennek hatására pedig az egyik legfontosabb részvényindexben máris egy olyan töréspont mutatkozott meg, amely alapvetően határozhatja meg a következő időszak mozgásait.

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Befektetők, figyelem: komoly töréspont jelent meg a világ egyik legfontosabb részvényindexében
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Korrigál az olajár

A reggeli 80 dolláros árszintek közeléből éles korrekcióba kezdett a Brent jegyzése hétfő délelőtt, jelnleg már 77,5 dollár közelében mozog az árfolyam, ami mindössze 2 százalékkal van magasabban a pénteki záróárfolyamhoz.

BRENT_2026-07-13_11-11-17
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A tervezettnél is több embert küldhet el a Volkswagen, további 50 ezer állás van veszélyben

A Volkswagen vezérigazgatója egy belső dokumentumban arra figyelmeztetette a cég munkavállalóit, hogy a vállalatnál akár további 50 ezer munkahely is megszűnhet, ha a cég el akarja érni a versenytársakéhoz hasonló költséghatékonyságot.

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A tervezettnél is több embert küldhet el a Volkswagen, további 50 ezer állás van veszélyben
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Mérsékelt esésben a légitársaságok

Az iráni eseményekre mérsékelt eséssel reagáltak az európai légitársaságok részvényei. A Wizz Air 2,3, az Air France - KLM 2,1, a Ryanair 1,1, az easyJet pedig mindössze 0,1 százalékos mínuszban van hétfő délelőtt.

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Mutattunk egy részvényt: néhány hét alatt megduplázhattad vele a pénzed!

Az elmúlt időszakban több nyertes befektetési lehetőséget is sikerült időben felfedeznünk. Ezek közül az egyik kimagasló hozamot ért el: 1 hónap alatt több mint 100 százalékos hozamra lehetett lecsapni.

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Mutattunk egy részvényt: néhány hét alatt megduplázhattad vele a pénzed!
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Kisebb mínuszok

A vezető európai részvényindexek eseében kisebb, többnyire negatív mozgások látszanak a nyitást követően. Az angol FTSE 0,3 százalékkal került feljebb, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,1 százalékos mínuszban van.

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Emelkedésben a magyar tőzsde

A magyar tőzsde a felülteljesítők között van a nyitást követően. A BUX 0,3 százalékka került feljebb, ami pedig a blue chipeket illeti: az OTP 0,2, a Mol pedig mintegy 1,1 százalékos pluszban van. Eközben a Richter 0,7, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

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Nagyobb mínuszban nyithatnak az elmúlt hónapok tőzsdesztárjai

Az előzetes piaci adatok szerint nagyobb mínuszban nyithatnak az amerikai tőzsdén is a memóriás cégek.

A Western Digial 5,5, a Sandisk és a Micron pedig egyaránt 5,3 százalékkal kerülhetnek lejjebb hétfő délután.

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Nyomás alatt az ázsiai félvezőipari-részvények

A hétvégi iráni események újabb eladási hullámot indítottak az ázsiai chipgyártók részvényeiben. A dél-koreai Kospi index (-8 százalék) több komponense is jelentős esésben van.

Az SK Hynix árfolyama 12,5 százalékkal került lejjebb, a Samsung Electronixs részvényei pedig mintegy 8,1 százalékos mínuszban vannak jelenleg.

Ennek hatására rövid időre még a kereskedést is fel kellett függeszteni az ázsiai országban, ez azonban az elmúlt hetekben tapasztalt volatilitás miatt mára már nem számít szokatlannak.

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Irán szerint zárva a Hormuzi-szoros - Nagyot ugrott az olajár

A Brent hordónkénti jegyzése 4,3 százalékos emelkedést követően már 79 dollár fölött mozog.

A múlt heti csúcsot a 80,4 dolláros szint jelentette, ezt követően 75 dollár közelébe korrigáltak péntekre az árak.

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Nyomás alatt a fémek

A hétvégi események hatására adják a fémeket. Az arany árfolyama 1,3, az ezüsté pedig már 2,4 százalékos esésben van hétfő reggel.

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Látványos gyengülésben a forint, már hajnalban elindult a pofozkodás

A közel-keleti konfliktus kiújulása és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán hétfő hajnalban megugrott az olajár, a Brent hordónkénti ára ismét 80 dollár közelébe szökött fel. A befektetők a biztonságosabb dollár felé fordultak, ami a kockázatosabb devizákat, köztük a forintot is nyomás alá helyezte. A piaci figyelmet a hét során az amerikai inflációs adatok és a közel-keleti fejlemények irányíthatják.

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Látványos gyengülésben a forint, már hajnalban elindult a pofozkodás
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Nagy esés Dél-Koreában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,2 százalékos pluszban van. A dél-koreai Kospi index pedig mintegy 8 százalékos esésben van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,04 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,36 százalékot eshet, a S&P 500 0,49 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,17 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma sem itthon, sem külföldön nem lesz említésre méltó adat, majd kedd hajnalban Kínában és Japánban is fontos statisztikák jelennek meg, a külkereskedelem, illetve az ipari termelés adatait közlik. Itthon pedig az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az ipar felülvizsgált adata mellett az építőipar májusi számait közli a KSH. A nap legfontosabb adata viszont a nap második felében a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 26,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 637,01 0,3% -0,5% 5,4% 9,5% 17,9% 51,0%
S&P 500 7 575,39 0,4% 1,2% 4,2% 10,7% 20,6% 73,4%
Nasdaq 29 825,11 0,3% 1,7% 4,6% 18,1% 30,6% 101,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 557,73 1,2% -1,7% 6,8% 36,2% 72,9% 145,4%
Hang Seng 24 175,12 0,6% 3,5% -1,0% -5,7% 0,6% -11,6%
CSI 300 4 780,79 -2,0% -1,3% 0,5% 3,3% 19,2% -5,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 067,09 -0,2% -2,8% 3,6% 2,4% 2,5% 59,8%
CAC 8 338,97 0,1% -2,0% 2,2% 2,3% 5,5% 27,7%
FTSE 10 497,29 0,2% -1,7% 2,4% 5,7% 17,0% 47,4%
FTSE MIB 52 614,17 0,4% -0,4% 5,2% 17,1% 29,8% 110,0%
IBEX 19 384,7 0,3% -2,4% 6,8% 12,0% 37,1% 120,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 142 467,41 -0,1% -0,4% 7,7% 28,3% 42,5% 195,8%
ATX 6 484,89 0,4% -1,2% 8,6% 21,8% 43,9% 88,7%
PX 2 627,76 0,8% 0,5% 4,2% -2,2% 20,4% 127,3%
Magyar blue chipek              
OTP 45 800 -1,3% -2,4% 14,1% 30,5% 64,3% 183,0%
Mol 4 076 1,9% 4,2% 7,3% 38,6% 34,5% 71,4%
Richter 12 090 0,8% -0,8% 2,3% 22,6% 17,5% 46,2%
Magyar Telekom 2 650 -0,7% -0,7% -2,1% 47,9% 49,2% 528,7%
Nyersanyagok              
WTI 72,45 -1,0% 3,9% -22,7% 26,5% 6,9% -2,8%
Brent 76,33 0,0% 6,1% -18,0% 25,4% 11,1% 0,9%
Arany 4 097,68 -0,7% -1,8% -0,6% -5,2% 23,5% 126,6%
Devizák              
EURHUF 355,8750 -0,3% 0,7% 0,1% -7,3% -10,8% 0,1%
USDHUF 311,5425 -0,2% 0,9% 1,2% -4,7% -8,8% 4,0%
GBPHUF 417,8750 -0,2% 1,3% 1,1% -5,2% -9,7% 0,4%
EURUSD 1,1423 -0,1% -0,2% -1,1% -2,7% -2,2% -3,7%
USDJPY 162,3700 0,0% 0,7% 1,2% 3,6% 10,8% 47,4%
GBPUSD 1,3410 0,1% 0,4% 0,1% -0,3% -1,1% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 114,25 1,5% 2,5% 4,3% -27,7% -44,7% 89,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,56 0,3% 1,7% 0,4% 9,5% 5,0% 236,3%
10 éves német állampapírhozam 3,04 -0,6% 3,5% -1,1% 6,0% 14,0% -1 003,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,18 -1,9% 1,8% -6,7% -24,6% -26,0% 78,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Wong Yu Liang

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