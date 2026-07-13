Ugrik az olajár - Adják a tech-papírokat

A reggeli órákra a nemesfémek is nagy nyomás alá kerültek, az arany és az ezüst jegyzése is jelentős esésben van, délelőtt azonban kisebb felpattanás kezdődött.
A tech-papírok húzzák lefelé az USA-t
A nyitást követően a Nasdaq 0,9, az S&P 500 pedig 0,3 százalékos mínuszban van. A Dow Jones felülteljesítő, mintegy 0,2 százalékos pluszban van most az index.
Átadták az új kecskeméti Mercedes-gyárat - Itt a legújabb magyar Mercedes!
Közel másfél évtizede gyárt autókat a Mercedes Kecskeméten, most pedig gyakorlatilag egy új gyár készült el, amivel az eddigi kapacitás megduplázódik, és egy vadonatúj modell gyártása is elkezdődik Magyarországon. Az új üzem átadásán jártunk, megnéztük, hogy hogyan folyik a termelés, és hogyan gördülnek le a futószalagról az új kecskeméti C-Mercedesek.
Most jöhet a kitörés ennél az olcsó magyar részvénynél!
Kevesebb mint két hete hívtuk fel a figyelmet erre a részvényre, amely azóta máris nagyot emelkedett. A látványos rali azonban könnyen lehet, hogy még csak most jön: az elmúlt napokban ugyanis olyan új fejlemények érkeztek, amelyek alapjaiban írhatják át a papír kilátásait. Megnéztük, mi hajthatja tovább az árfolyamot – és hol jöhet a következő nagy lehetőség.
Befektetők, figyelem: komoly töréspont jelent meg a világ egyik legfontosabb részvényindexében
Az elmúlt napokban felerősödtek a feszültésgek a Közel-Keleten, ennek hatására pedig világszerte kockázatkerülőbb magatartást mutatnak a befektetők. Tekintve, hogy milyen rendkívüli hozamokra lehetett szert tenni az előző hónapokban, előtérbe került a profitrealizálás is. Ennek hatására pedig az egyik legfontosabb részvényindexben máris egy olyan töréspont mutatkozott meg, amely alapvetően határozhatja meg a következő időszak mozgásait.
Korrigál az olajár
A reggeli 80 dolláros árszintek közeléből éles korrekcióba kezdett a Brent jegyzése hétfő délelőtt, jelnleg már 77,5 dollár közelében mozog az árfolyam, ami mindössze 2 százalékkal van magasabban a pénteki záróárfolyamhoz.
A tervezettnél is több embert küldhet el a Volkswagen, további 50 ezer állás van veszélyben
A Volkswagen vezérigazgatója egy belső dokumentumban arra figyelmeztetette a cég munkavállalóit, hogy a vállalatnál akár további 50 ezer munkahely is megszűnhet, ha a cég el akarja érni a versenytársakéhoz hasonló költséghatékonyságot.
Mérsékelt esésben a légitársaságok
Az iráni eseményekre mérsékelt eséssel reagáltak az európai légitársaságok részvényei. A Wizz Air 2,3, az Air France - KLM 2,1, a Ryanair 1,1, az easyJet pedig mindössze 0,1 százalékos mínuszban van hétfő délelőtt.
Mutattunk egy részvényt: néhány hét alatt megduplázhattad vele a pénzed!
Az elmúlt időszakban több nyertes befektetési lehetőséget is sikerült időben felfedeznünk. Ezek közül az egyik kimagasló hozamot ért el: 1 hónap alatt több mint 100 százalékos hozamra lehetett lecsapni.
Kisebb mínuszok
A vezető európai részvényindexek eseében kisebb, többnyire negatív mozgások látszanak a nyitást követően. Az angol FTSE 0,3 százalékkal került feljebb, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,1 százalékos mínuszban van.
Emelkedésben a magyar tőzsde
A magyar tőzsde a felülteljesítők között van a nyitást követően. A BUX 0,3 százalékka került feljebb, ami pedig a blue chipeket illeti: az OTP 0,2, a Mol pedig mintegy 1,1 százalékos pluszban van. Eközben a Richter 0,7, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Nagyobb mínuszban nyithatnak az elmúlt hónapok tőzsdesztárjai
Az előzetes piaci adatok szerint nagyobb mínuszban nyithatnak az amerikai tőzsdén is a memóriás cégek.
A Western Digial 5,5, a Sandisk és a Micron pedig egyaránt 5,3 százalékkal kerülhetnek lejjebb hétfő délután.
Nyomás alatt az ázsiai félvezőipari-részvények
A hétvégi iráni események újabb eladási hullámot indítottak az ázsiai chipgyártók részvényeiben. A dél-koreai Kospi index (-8 százalék) több komponense is jelentős esésben van.
Az SK Hynix árfolyama 12,5 százalékkal került lejjebb, a Samsung Electronixs részvényei pedig mintegy 8,1 százalékos mínuszban vannak jelenleg.
Ennek hatására rövid időre még a kereskedést is fel kellett függeszteni az ázsiai országban, ez azonban az elmúlt hetekben tapasztalt volatilitás miatt mára már nem számít szokatlannak.
Irán szerint zárva a Hormuzi-szoros - Nagyot ugrott az olajár
A Brent hordónkénti jegyzése 4,3 százalékos emelkedést követően már 79 dollár fölött mozog.
A múlt heti csúcsot a 80,4 dolláros szint jelentette, ezt követően 75 dollár közelébe korrigáltak péntekre az árak.
Nyomás alatt a fémek
A hétvégi események hatására adják a fémeket. Az arany árfolyama 1,3, az ezüsté pedig már 2,4 százalékos esésben van hétfő reggel.
Látványos gyengülésben a forint, már hajnalban elindult a pofozkodás
A közel-keleti konfliktus kiújulása és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán hétfő hajnalban megugrott az olajár, a Brent hordónkénti ára ismét 80 dollár közelébe szökött fel. A befektetők a biztonságosabb dollár felé fordultak, ami a kockázatosabb devizákat, köztük a forintot is nyomás alá helyezte. A piaci figyelmet a hét során az amerikai inflációs adatok és a közel-keleti fejlemények irányíthatják.
Nagy esés Dél-Koreában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,2 százalékos pluszban van. A dél-koreai Kospi index pedig mintegy 8 százalékos esésben van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,04 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,36 százalékot eshet, a S&P 500 0,49 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,17 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma sem itthon, sem külföldön nem lesz említésre méltó adat, majd kedd hajnalban Kínában és Japánban is fontos statisztikák jelennek meg, a külkereskedelem, illetve az ipari termelés adatait közlik. Itthon pedig az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az ipar felülvizsgált adata mellett az építőipar májusi számait közli a KSH. A nap legfontosabb adata viszont a nap második felében a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 26,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 637,01
|0,3%
|-0,5%
|5,4%
|9,5%
|17,9%
|51,0%
|S&P 500
|7 575,39
|0,4%
|1,2%
|4,2%
|10,7%
|20,6%
|73,4%
|Nasdaq
|29 825,11
|0,3%
|1,7%
|4,6%
|18,1%
|30,6%
|101,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 557,73
|1,2%
|-1,7%
|6,8%
|36,2%
|72,9%
|145,4%
|Hang Seng
|24 175,12
|0,6%
|3,5%
|-1,0%
|-5,7%
|0,6%
|-11,6%
|CSI 300
|4 780,79
|-2,0%
|-1,3%
|0,5%
|3,3%
|19,2%
|-5,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 067,09
|-0,2%
|-2,8%
|3,6%
|2,4%
|2,5%
|59,8%
|CAC
|8 338,97
|0,1%
|-2,0%
|2,2%
|2,3%
|5,5%
|27,7%
|FTSE
|10 497,29
|0,2%
|-1,7%
|2,4%
|5,7%
|17,0%
|47,4%
|FTSE MIB
|52 614,17
|0,4%
|-0,4%
|5,2%
|17,1%
|29,8%
|110,0%
|IBEX
|19 384,7
|0,3%
|-2,4%
|6,8%
|12,0%
|37,1%
|120,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 467,41
|-0,1%
|-0,4%
|7,7%
|28,3%
|42,5%
|195,8%
|ATX
|6 484,89
|0,4%
|-1,2%
|8,6%
|21,8%
|43,9%
|88,7%
|PX
|2 627,76
|0,8%
|0,5%
|4,2%
|-2,2%
|20,4%
|127,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 800
|-1,3%
|-2,4%
|14,1%
|30,5%
|64,3%
|183,0%
|Mol
|4 076
|1,9%
|4,2%
|7,3%
|38,6%
|34,5%
|71,4%
|Richter
|12 090
|0,8%
|-0,8%
|2,3%
|22,6%
|17,5%
|46,2%
|Magyar Telekom
|2 650
|-0,7%
|-0,7%
|-2,1%
|47,9%
|49,2%
|528,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|72,45
|-1,0%
|3,9%
|-22,7%
|26,5%
|6,9%
|-2,8%
|Brent
|76,33
|0,0%
|6,1%
|-18,0%
|25,4%
|11,1%
|0,9%
|Arany
|4 097,68
|-0,7%
|-1,8%
|-0,6%
|-5,2%
|23,5%
|126,6%
|Devizák
|EURHUF
|355,8750
|-0,3%
|0,7%
|0,1%
|-7,3%
|-10,8%
|0,1%
|USDHUF
|311,5425
|-0,2%
|0,9%
|1,2%
|-4,7%
|-8,8%
|4,0%
|GBPHUF
|417,8750
|-0,2%
|1,3%
|1,1%
|-5,2%
|-9,7%
|0,4%
|EURUSD
|1,1423
|-0,1%
|-0,2%
|-1,1%
|-2,7%
|-2,2%
|-3,7%
|USDJPY
|162,3700
|0,0%
|0,7%
|1,2%
|3,6%
|10,8%
|47,4%
|GBPUSD
|1,3410
|0,1%
|0,4%
|0,1%
|-0,3%
|-1,1%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 114,25
|1,5%
|2,5%
|4,3%
|-27,7%
|-44,7%
|89,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,56
|0,3%
|1,7%
|0,4%
|9,5%
|5,0%
|236,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|-0,6%
|3,5%
|-1,1%
|6,0%
|14,0%
|-1 003,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,18
|-1,9%
|1,8%
|-6,7%
|-24,6%
|-26,0%
|78,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Wong Yu Liang
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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