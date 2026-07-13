Ugrik az olajár - Adják a tech-papírokat

A hétvégi iráni események újabb eladási hullámot indítottak az ázsiai chipgyártók részvényeiben. A dél-koreai Kospi index (-8 százalék) több komponense is jelentős esésben van.

Az SK Hynix árfolyama 12,5 százalékkal került lejjebb, a Samsung Electronixs részvényei pedig mintegy 8,1 százalékos mínuszban vannak jelenleg.

Ennek hatására rövid időre még a kereskedést is fel kellett függeszteni az ázsiai országban, ez azonban az elmúlt hetekben tapasztalt volatilitás miatt mára már nem számít szokatlannak.