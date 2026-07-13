Ugrik az olajár - Így reagált a magyar tőzsde

A reggeli órákra a nemesfémek is nagy nyomás alá kerültek, az arany és az ezüst jegyzése is jelentős esésben van, délelőtt azonban kisebb felpattanás kezdődött.
Kisebb mínuszok
A vezető európai részvényindexek eseében kisebb, többnyire negatív mozgások látszanak a nyitást követően. Az angol FTSE 0,3 százalékkal került feljebb, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,1 százalékos mínuszban van.
Emelkedésben a magyar tőzsde
A magyar tőzsde a felülteljesítők között van a nyitást követően. A BUX 0,3 százalékka került feljebb, ami pedig a blue chipeket illeti: az OTP 0,2, a Mol pedig mintegy 1,1 százalékos pluszban van. Eközben a Richter 0,7, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal került feljebb.
Nagyobb mínuszban nyithatnak az elmúlt hónapok tőzsdesztárjai
Az előzetes piaci adatok szerint nagyobb mínuszban nyithatnak az amerikai tőzsdén is a memóriás cégek.
A Western Digial 5,5, a Sandisk és a Micron pedig egyaránt 5,3 százalékkal kerülhetnek lejjebb hétfő délután.
Nyomás alatt az ázsiai félvezőipari-részvények
A hétvégi iráni események újabb eladási hullámot indítottak az ázsiai chipgyártók részvényeiben. A dél-koreai Kospi index (-8 százalék) több komponense is jelentős esésben van.
Az SK Hynix árfolyama 12,5 százalékkal került lejjebb, a Samsung Electronixs részvényei pedig mintegy 8,1 százalékos mínuszban vannak jelenleg.
Ennek hatására rövid időre még a kereskedést is fel kellett függeszteni az ázsiai országban, ez azonban az elmúlt hetekben tapasztalt volatilitás miatt mára már nem számít szokatlannak.
Irán szerint zárva a Hormuzi-szoros - Nagyot ugrott az olajár
A Brent hordónkénti jegyzése 4,3 százalékos emelkedést követően már 79 dollár fölött mozog.
A múlt heti csúcsot a 80,4 dolláros szint jelentette, ezt követően 75 dollár közelébe korrigáltak péntekre az árak.
Nyomás alatt a fémek
A hétvégi események hatására adják a fémeket. Az arany árfolyama 1,3, az ezüsté pedig már 2,4 százalékos esésben van hétfő reggel.
Látványos gyengülésben a forint, már hajnalban elindult a pofozkodás
A közel-keleti konfliktus kiújulása és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán hétfő hajnalban megugrott az olajár, a Brent hordónkénti ára ismét 80 dollár közelébe szökött fel. A befektetők a biztonságosabb dollár felé fordultak, ami a kockázatosabb devizákat, köztük a forintot is nyomás alá helyezte. A piaci figyelmet a hét során az amerikai inflációs adatok és a közel-keleti fejlemények irányíthatják.
Nagy esés Dél-Koreában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,2 százalékos pluszban van. A dél-koreai Kospi index pedig mintegy 8 százalékos esésben van.
- Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,04 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,36 százalékot eshet, a S&P 500 0,49 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,17 százalékkal kerülhet lejjebb.
Mi várható makro fronton?
Ma sem itthon, sem külföldön nem lesz említésre méltó adat, majd kedd hajnalban Kínában és Japánban is fontos statisztikák jelennek meg, a külkereskedelem, illetve az ipari termelés adatait közlik. Itthon pedig az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az ipar felülvizsgált adata mellett az építőipar májusi számait közli a KSH. A nap legfontosabb adata viszont a nap második felében a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 26,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 637,01
|0,3%
|-0,5%
|5,4%
|9,5%
|17,9%
|51,0%
|S&P 500
|7 575,39
|0,4%
|1,2%
|4,2%
|10,7%
|20,6%
|73,4%
|Nasdaq
|29 825,11
|0,3%
|1,7%
|4,6%
|18,1%
|30,6%
|101,2%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|68 557,73
|1,2%
|-1,7%
|6,8%
|36,2%
|72,9%
|145,4%
|Hang Seng
|24 175,12
|0,6%
|3,5%
|-1,0%
|-5,7%
|0,6%
|-11,6%
|CSI 300
|4 780,79
|-2,0%
|-1,3%
|0,5%
|3,3%
|19,2%
|-5,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 067,09
|-0,2%
|-2,8%
|3,6%
|2,4%
|2,5%
|59,8%
|CAC
|8 338,97
|0,1%
|-2,0%
|2,2%
|2,3%
|5,5%
|27,7%
|FTSE
|10 497,29
|0,2%
|-1,7%
|2,4%
|5,7%
|17,0%
|47,4%
|FTSE MIB
|52 614,17
|0,4%
|-0,4%
|5,2%
|17,1%
|29,8%
|110,0%
|IBEX
|19 384,7
|0,3%
|-2,4%
|6,8%
|12,0%
|37,1%
|120,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|142 467,41
|-0,1%
|-0,4%
|7,7%
|28,3%
|42,5%
|195,8%
|ATX
|6 484,89
|0,4%
|-1,2%
|8,6%
|21,8%
|43,9%
|88,7%
|PX
|2 627,76
|0,8%
|0,5%
|4,2%
|-2,2%
|20,4%
|127,3%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 800
|-1,3%
|-2,4%
|14,1%
|30,5%
|64,3%
|183,0%
|Mol
|4 076
|1,9%
|4,2%
|7,3%
|38,6%
|34,5%
|71,4%
|Richter
|12 090
|0,8%
|-0,8%
|2,3%
|22,6%
|17,5%
|46,2%
|Magyar Telekom
|2 650
|-0,7%
|-0,7%
|-2,1%
|47,9%
|49,2%
|528,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|72,45
|-1,0%
|3,9%
|-22,7%
|26,5%
|6,9%
|-2,8%
|Brent
|76,33
|0,0%
|6,1%
|-18,0%
|25,4%
|11,1%
|0,9%
|Arany
|4 097,68
|-0,7%
|-1,8%
|-0,6%
|-5,2%
|23,5%
|126,6%
|Devizák
|EURHUF
|355,8750
|-0,3%
|0,7%
|0,1%
|-7,3%
|-10,8%
|0,1%
|USDHUF
|311,5425
|-0,2%
|0,9%
|1,2%
|-4,7%
|-8,8%
|4,0%
|GBPHUF
|417,8750
|-0,2%
|1,3%
|1,1%
|-5,2%
|-9,7%
|0,4%
|EURUSD
|1,1423
|-0,1%
|-0,2%
|-1,1%
|-2,7%
|-2,2%
|-3,7%
|USDJPY
|162,3700
|0,0%
|0,7%
|1,2%
|3,6%
|10,8%
|47,4%
|GBPUSD
|1,3410
|0,1%
|0,4%
|0,1%
|-0,3%
|-1,1%
|-3,1%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 114,25
|1,5%
|2,5%
|4,3%
|-27,7%
|-44,7%
|89,5%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,56
|0,3%
|1,7%
|0,4%
|9,5%
|5,0%
|236,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,04
|-0,6%
|3,5%
|-1,1%
|6,0%
|14,0%
|-1 003,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,18
|-1,9%
|1,8%
|-6,7%
|-24,6%
|-26,0%
|78,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Wong Yu Liang
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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