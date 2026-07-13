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Ugrik az olajár - Így reagált a magyar tőzsde
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Ugrik az olajár - Így reagált a magyar tőzsde

Portfolio
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A hétvégén ismét felerősödtek a támadások az amerikai és az iráni erők között, melynek hatására Irán bejelentette, hogy lezárta a Hormuzi-szorost. Az USA ezt követően újabb támadásokat indított, az események hatására pedig máris nagyot ugrott az olajár: ismét 80 dollár közelében mozog a Brent jegyzése. Eközben a devizapiacon is nagyobb mozgásokat láthatunk, erősödik a dollár, a forint pedig gyengül. A tőzsdéken eközben Ázsiában különösen Dél-Koreában bontakozott ki nagyobb esés. Európában vegyes hangulatban telik a nap, a magyar tőzsde felülteljesít. 

A reggeli órákra a nemesfémek is nagy nyomás alá kerültek, az arany és az ezüst jegyzése is jelentős esésben van, délelőtt azonban kisebb felpattanás kezdődött.
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Kisebb mínuszok

A vezető európai részvényindexek eseében kisebb, többnyire negatív mozgások látszanak a nyitást követően. Az angol FTSE 0,3 százalékkal került feljebb, a német DAX és a francia CAC pedig egyaránt 0,1 százalékos mínuszban van.

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Emelkedésben a magyar tőzsde

A magyar tőzsde a felülteljesítők között van a nyitást követően. A BUX 0,3 százalékka került feljebb, ami pedig a blue chipeket illeti: az OTP 0,2, a Mol pedig mintegy 1,1 százalékos pluszban van. Eközben a Richter 0,7, a Magyar Telekom pedig 0,2 százalékkal került feljebb.

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Nagyobb mínuszban nyithatnak az elmúlt hónapok tőzsdesztárjai

Az előzetes piaci adatok szerint nagyobb mínuszban nyithatnak az amerikai tőzsdén is a memóriás cégek.

A Western Digial 5,5, a Sandisk és a Micron pedig egyaránt 5,3 százalékkal kerülhetnek lejjebb hétfő délután.

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Nyomás alatt az ázsiai félvezőipari-részvények

A hétvégi iráni események újabb eladási hullámot indítottak az ázsiai chipgyártók részvényeiben. A dél-koreai Kospi index (-8 százalék) több komponense is jelentős esésben van.

Az SK Hynix árfolyama 12,5 százalékkal került lejjebb, a Samsung Electronixs részvényei pedig mintegy 8,1 százalékos mínuszban vannak jelenleg.

Ennek hatására rövid időre még a kereskedést is fel kellett függeszteni az ázsiai országban, ez azonban az elmúlt hetekben tapasztalt volatilitás miatt mára már nem számít szokatlannak.

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Irán szerint zárva a Hormuzi-szoros - Nagyot ugrott az olajár

A Brent hordónkénti jegyzése 4,3 százalékos emelkedést követően már 79 dollár fölött mozog.

A múlt heti csúcsot a 80,4 dolláros szint jelentette, ezt követően 75 dollár közelébe korrigáltak péntekre az árak.

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Nyomás alatt a fémek

A hétvégi események hatására adják a fémeket. Az arany árfolyama 1,3, az ezüsté pedig már 2,4 százalékos esésben van hétfő reggel.

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Látványos gyengülésben a forint, már hajnalban elindult a pofozkodás

A közel-keleti konfliktus kiújulása és a Hormuzi-szoros lezárása nyomán hétfő hajnalban megugrott az olajár, a Brent hordónkénti ára ismét 80 dollár közelébe szökött fel. A befektetők a biztonságosabb dollár felé fordultak, ami a kockázatosabb devizákat, köztük a forintot is nyomás alá helyezte. A piaci figyelmet a hét során az amerikai inflációs adatok és a közel-keleti fejlemények irányíthatják.

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Látványos gyengülésben a forint, már hajnalban elindult a pofozkodás
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Nagy esés Dél-Koreában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak legutóbb a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalékkal került feljebb, a S&P 500 0,4 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 0,3 százalék pluszban zárt.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 1,77 százalékkal került lejjebb, a Hang Seng 0,15 százalékkal került feljebb, míg a CSI 300 0,2 százalékos pluszban van. A dél-koreai Kospi index pedig mintegy 8 százalékos esésben van.
  • Kedvezőtlen nyitást jeleznek előre az európai határidős részvényindexek, a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,45 százalékkal kerülhet lejjebb, míg a FTSE 0,04 százalékot eshet.
  • Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,36 százalékot eshet, a S&P 500 0,49 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,17 százalékkal kerülhet lejjebb.

Mi várható makro fronton?

Ma sem itthon, sem külföldön nem lesz említésre méltó adat, majd kedd hajnalban Kínában és Japánban is fontos statisztikák jelennek meg, a külkereskedelem, illetve az ipari termelés adatait közlik. Itthon pedig az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az ipar felülvizsgált adata mellett az építőipar májusi számait közli a KSH. A nap legfontosabb adata viszont a nap második felében a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,2 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,9 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 22,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 26,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 637,01 0,3% -0,5% 5,4% 9,5% 17,9% 51,0%
S&P 500 7 575,39 0,4% 1,2% 4,2% 10,7% 20,6% 73,4%
Nasdaq 29 825,11 0,3% 1,7% 4,6% 18,1% 30,6% 101,2%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 557,73 1,2% -1,7% 6,8% 36,2% 72,9% 145,4%
Hang Seng 24 175,12 0,6% 3,5% -1,0% -5,7% 0,6% -11,6%
CSI 300 4 780,79 -2,0% -1,3% 0,5% 3,3% 19,2% -5,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 067,09 -0,2% -2,8% 3,6% 2,4% 2,5% 59,8%
CAC 8 338,97 0,1% -2,0% 2,2% 2,3% 5,5% 27,7%
FTSE 10 497,29 0,2% -1,7% 2,4% 5,7% 17,0% 47,4%
FTSE MIB 52 614,17 0,4% -0,4% 5,2% 17,1% 29,8% 110,0%
IBEX 19 384,7 0,3% -2,4% 6,8% 12,0% 37,1% 120,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 142 467,41 -0,1% -0,4% 7,7% 28,3% 42,5% 195,8%
ATX 6 484,89 0,4% -1,2% 8,6% 21,8% 43,9% 88,7%
PX 2 627,76 0,8% 0,5% 4,2% -2,2% 20,4% 127,3%
Magyar blue chipek              
OTP 45 800 -1,3% -2,4% 14,1% 30,5% 64,3% 183,0%
Mol 4 076 1,9% 4,2% 7,3% 38,6% 34,5% 71,4%
Richter 12 090 0,8% -0,8% 2,3% 22,6% 17,5% 46,2%
Magyar Telekom 2 650 -0,7% -0,7% -2,1% 47,9% 49,2% 528,7%
Nyersanyagok              
WTI 72,45 -1,0% 3,9% -22,7% 26,5% 6,9% -2,8%
Brent 76,33 0,0% 6,1% -18,0% 25,4% 11,1% 0,9%
Arany 4 097,68 -0,7% -1,8% -0,6% -5,2% 23,5% 126,6%
Devizák              
EURHUF 355,8750 -0,3% 0,7% 0,1% -7,3% -10,8% 0,1%
USDHUF 311,5425 -0,2% 0,9% 1,2% -4,7% -8,8% 4,0%
GBPHUF 417,8750 -0,2% 1,3% 1,1% -5,2% -9,7% 0,4%
EURUSD 1,1423 -0,1% -0,2% -1,1% -2,7% -2,2% -3,7%
USDJPY 162,3700 0,0% 0,7% 1,2% 3,6% 10,8% 47,4%
GBPUSD 1,3410 0,1% 0,4% 0,1% -0,3% -1,1% -3,1%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 114,25 1,5% 2,5% 4,3% -27,7% -44,7% 89,5%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,56 0,3% 1,7% 0,4% 9,5% 5,0% 236,3%
10 éves német állampapírhozam 3,04 -0,6% 3,5% -1,1% 6,0% 14,0% -1 003,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,18 -1,9% 1,8% -6,7% -24,6% -26,0% 78,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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