Új, autópályákat keresztező magánút épül a Dél-Alföldön

A BYD szegedi autógyára és a kiskundorozsmai vasútállomás között 3,5 kilométeres, a közforgalom elől elzárt magánút épülhet. A beruházás részeként két új felüljárót emelnek az 5-ös főút, illetve a ceglédi vasútvonal fölé, miközben felújítják az M43-as autópályát átívelő meglévő műtárgyat. Az út a dorozsmai állomásnál kialakítandó 500 férőhelyes parkolóhoz és a Waberer’s új, kétvágányú vasúti termináljához vezet majd.

A BYD-gyár közvetlen közelébe eredetileg külön vasúti terminált is terveztek, ezt azonban a magas költségek miatt elvetették, így a szállítási feladatok jelentős része Kiskundorozsmára kerülhet. A Tiborcz István érdekeltségébe tartozó Waberer’s egyik leányvállalata már most heti négy-öt tehervonattal szállítja Kínából a gyár építéséhez szükséges alapanyagokat és konténereket. A vállalat a MÁV-val és az illetékes minisztériummal egy 12 hektáros, hosszú távú terminálfejlesztésről is egyeztet.

A növekvő ipari és logisztikai forgalom miatt a térség közúti és vasúti hálózata is jelentősen átalakul. Kiskundorozsmán épül a Metrans évi 300 ezer konténer kezelésére alkalmas terminálja, az 5-ös főút érintett szakaszán pedig már megkezdődött a négysávosítás.

A Kiskunfélegyháza és Szeged közötti vasútfejlesztés keretében végül csak Kiskundorozsma és Szeged-Rendező között épül második vágány, miközben új peronokat létesítenek, felszámolják a szűk keresztmetszeteket, és több szintbeli átjárót is kiváltanak.

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