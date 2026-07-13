Váratlanul távozik a globális e-kereskedelmi óriás arca, pont a tőzsdére lépés előtt

Donald Tang, a Shein ügyvezető elnöke visszavonul a vállalat nyilvános képviseletétől, és tanácsadóként folytatja munkáját, miután a divatcég tőzsdére lépésének előkészületei a végéhez közelednek – értesült három, az ügyet közvetlenül ismerő forrás. A kínai-amerikai milliárdos üzletember három éven át képviselte a globális gyorsdivat-óriást a politikusok és a szabályozó hatóságok előtt.

A bankárként indult Tang a visszahúzódó alapító, Sky Hszü nyugati megbízottjaként tevékenykedett, így világszerte tárgyalt a döntéshozókkal, valamint konferenciákon és egyéb nyilvános eseményeken képviselte az e-kereskedelmi óriást.

Távozása felveti a kérdést, hogy ezután maga Hszü lép-e a reflektorfénybe, a feladatot átadja-e valamelyik társalapítónak, vagy külső vezetőt bíz meg a képviselettel.

A 63 éves Tang a belátható jövőben szoros együttműködésben marad a menedzsmenttel, a feladatok átadásának azonban még nincs rögzített ütemterve. Bár a Shein nem kívánt nyilatkozni arról, ki veszi át a pozíciót, az egyik forrás szerint a tőzsdei bevezetést megelőző befektetői roadshow-t már Hszü fogja vezetni Tang helyett. A Los Angelesben élő cégvezetőt Neil Sen, a korábbi Sequoia Capital Kína (mai nevén HSG) alapítója mutatta be Hszünek, akire a kínai és amerikai üzleti tapasztalatai, valamint kiterjedt pénzügyi és politikai kapcsolatai miatt esett a választás.

Tang eredeti feladata a New York-i tőzsdére lépés előkészítése volt, ezért Washingtonba költözött, hogy lobbizzon a politikusoknál. Miután egyre több bírálat érte a Sheint az általa kihasznált, úgynevezett "de minimis" vámmentességi szabály miatt, 2023 júliusában a cégvezető elébe ment a vitáknak, és maga állt ki a kedvezmény eltörlése mellett. Emellett folyamatosan védte a vállalat jó hírnevét, amikor az amerikai törvényhozók kényszermunkával hozták összefüggésbe a kínai ellátási láncot, jóllehet Peking minden ilyen visszaélést tagad.

A New York-i kísérlet kudarca után a Shein a londoni tőzsde felé fordult, ám miután a kínai értékpapír-felügyelet a brit engedély ellenére sem adta áldását a tranzakcióra, végül Hongkong mellett döntöttek. Tang egyik legfontosabb célja a szigorúbb belső ellenőrzési folyamatok meghonosítása volt, amellyel ki akarták szűrni a tiltott termékeket árusító kereskedőket, javítva a hatóságokkal való kapcsolatot. Tavaly a vezető személyesen sürgette a jogszabályi megfelelőség javítását, miután a vállalatot a francia és az olasz hatóságok is súlyos bírságokkal sújtották.

Novemberben azonban a francia hatóságok gyermekre emlékeztető szexbabákat találtak a Shein online piacterén, ami országos botrányt és kormányzati fellépést váltott ki. Mindez éppen akkor történt, amikor a vállalat a párizsi BHV áruházban megnyitotta első állandó üzletét. Tang portréja a megnyitó előtt még egy óriásplakáton szerepelt az épület homlokzatán, ám a hirdetést hamarosan eltávolították, a franciaországi fizikai üzletnyitási kísérletet pedig azóta fel is adták.

Forrás: Reuters

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