A Hungarikum Alkusz tulajdonossá vált a globális biztosítási óriásban

A Brokerslink a világ egyik legnagyobb biztosításközvetítői hálózata, amely 138 országban van jelen, több mint 75 milliárd dollár bruttó díjbevételt (GWP) képvisel, és több mint 50 000 szakembert fog össze világszerte. A hálózat minden országban egy-egy meghatározó biztosítási alkuszcégen keresztül képviselteti magát, együttműködve a viszontbiztosítási és specializált szegmensre fókuszáló alkuszokkal, valamint különböző területeken működő kockázatkezelési tanácsadó vállalatokkal – például kárügyintézés, vagyonértékelés, kockázatmenedzsment, jogi tanácsadás, captive menedzsment stb.
A globális biztosítási szektort a következő években a gyorsan változó ügyféligények, az alkuszi piac konszolidációja és a modernizációs tevékenységek alakítják, ami a méret- és hálózati előnyök felértékelődéséhez vezet – érvel a közlemény. Ebben a környezetben a globális szervezetekben való jelenlét valós hozzáférést biztosít nemzetközi tudásbázisokhoz, fejlett adatelemzési és kockázatkezelési módszerekhez, közös technológiai platformokhoz és olyan termékmegoldásokhoz, amelyek lokális szinten nehezebben, vagy hosszabb idő alatt építhetők fel, de valós értéket teremt.
A piaci működést meghatározó kockázatok – a klímaváltozás, a pénzügyi volatilitás, a geopolitikai bizonytalanság és a digitalizációból fakadó kihívások – egyre inkább globális jellegűek, ezért a felügyeletek és a szereplők számára is kiemelten fontos a nemzetközi koordináció és az összehangolt megoldásokhoz való hozzáférés – írja a Hungarikum Alkusz.
Egyre hangsúlyosabb trend, hogy a működési modernizáció, az adatvezérelt kockázatkezelés és a digitális ügyfélmegoldások csak nemzetközi szinten, skálázható módon valósíthatók meg hatékonyan; a világszervezeti tagság gyorsítja az innováció piacra vitelét és növeli az operációs hatékonyságot.
Mindezek alapján a globális szakmai szervezetekben vállalt tagság, tulajdonosi vagy partnerségi szerep a biztosítók és az alkuszcégek számára stratégiai jelentőségű eszköz:
hozzájárul a hosszú távú versenyképességhez, bővíti a szolgáltatási horizontot az országhatárokon túlra, és stabilabb működési pozíciót biztosít.
A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. 2023 óta tagja a Brokerslink világszervezetnek, és a világszervezetben Magyarország képviseletét is ellátja. 2025. március 18-20. között Magyarország történetében először, 29 ország részvételével Budapesten került megrendezésre a Brokerslink világszervezet európai találkozója. Az esemény házigazdája a Brokerslink kizárólagos magyar partnere, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. volt.
A Hungarikum Alkusz tulajdonosi szerepvállalásával – amelyet öt kontinens 56 részvényesének döntéshozatali eljárása előzött meg – Magyarország egyetlen olyan, teljes mértékben hazai tulajdonú biztosítási alkuszcége, amely közvetlen nemzetközi piaci integrációval és viszontbiztosítási hozzáféréssel rendelkezik – emeli ki a társaság.
A részvényesi státusz két szempontból is kiemelt jelentőséggel bír: egyrészt erős nemzetközi pozíciót és hozzáférést biztosít a legjobb gyakorlatokhoz, másrészt lehetőséget teremt arra, hogy Magyarország is hozzájárulhasson a nemzetközi biztosítási ökoszisztéma fejlődéséhez.
A részvényesi szerepvállalás a gazdasági döntés mellett, stratégiai elköteleződés is volt – azt fejezi ki, hogy hosszú távon is részt kívánunk venni a Brokerslink jövőjének formálásában
– hangsúlyozta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.
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