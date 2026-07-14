A Mol húzza a magyar tőzsdét

A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci hangulat ellenére kisebb pluszban van a magyar tőzsde, elsősorban a Mol emelkedésének köszönhetően.

A kereskedési nap felénél a BUX-index 0,2 százalékos pluszban van.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Két hazai blue chip, a Mol és a Richter árfolyama emelkedik ma,

előbbié 1,9 százalékkal,

utóbbié 0,2 százalékkal, eközben az OTP és a Magyar Telekom árfolyama esik, előbbi 0,3, utóbbi 0,5 százalékot esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a Masterplast árfolyama 2,2 százalékot esett, a BIF árfolyama pedig 1,2 százalékkal esett. A legjobban ma az Appeninn részvényei teljesítenek, amelyek árfolyama 1,7 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban van, eddig 7,24 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepel még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a 4iG részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Orientfootage

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