Bejelentették az amerikai blokádot - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Portfolio 2026. július 14. 09:16

A piacok ma is elsősorban az iráni eseményekre figyelhetnek: friss fejleményként Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Washington ismét blokád alá vonja a Hormuzi-szoros közelében fekvő iráni kikötőket - a blokád kedden, keleti parti idő szerint délután négy órakor lép életbe. Emellett az iráni média több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen. A nap legfontosabb gazdasági adata délután a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.



A magyar tőzsde egyelőre emelkedik, Európa többi piacán azonban egyre nagyobb mínuszokat látni.