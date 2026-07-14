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Bejelentették az amerikai blokádot - Mutatjuk, mi vár a tőzsdékre
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Bejelentették az amerikai blokádot - Mutatjuk, mi vár a tőzsdékre

Portfolio
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A piacok ma is elsősorban az iráni eseményekre figyelhetnek: friss fejleményként Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy Washington ismét blokád alá vonja a Hormuzi-szoros közelében fekvő iráni kikötőket - a blokád kedden, keleti parti idő szerint délután négy órakor lép életbe. Emellett az iráni média több helyszínen is robbanásokról számolt be az ország déli partvidékén, miután az Egyesült Államok újabb támadást indított iráni célpontok ellen. A nap legfontosabb gazdasági adata délután a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja. Az előzetes adatok alapján felemás nyitás jöhet Európa tőzsdéin.
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Bemondták a profik: ide kell menekülni most a tőzsdéken

Az emelkedő olajárak a tőzsdén már jól ismert szektorrotációt indítottak el, miközben a piac komoly veszteségekkel zárta a hét első kereskedési napját – mutatott rá Jim Cramer, a CNBC "Mad Money" című műsorának vezetője. A befektetők a magasabb üzemanyagárakból profitáló vállalatok részvényeibe menekültek, miközben eladták a drágulásnak kiszolgáltatottabb papírokat - írta a CNBC.

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Bemondták a profik: ide kell menekülni most a tőzsdéken
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Megszólalt Trump, ugrik az olajár

Tovább drágult a kőolaj kedden, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy áthaladási díjat vezetne be a Hormuzi-szorosban, és ismét blokád alá vonná az iráni kikötőket. A lépés felerősítette a globális kőolajkínálat akadályozásától való piaci félelmeket - számolt be a CNBC.

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Megszólalt Trump, ugrik az olajár
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Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett.
  • Vegyesen teljesítenek az ázsiai–csendes-óceáni tőzsdék. Japánban a Nikkei 225 0,15 százalékkal, a Topix pedig 0,48 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 1,24 százalékos pluszban áll, miközben a kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Kosdaq 1,75 százalékkal esett. Az ausztrál S&P/ASX 200 0,44 százalékkal került lejjebb. Hongkongban a Hang Seng 0,54 százalékot veszített értékéből, míg a kínai CSI 300 stagnál.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,3 százalékot eshet, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,49 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Itthon az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az ipar felülvizsgált adata mellett az építőipar májusi számait közli a KSH. A nap legfontosabb adata viszont a nap második felében a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 38,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 498,64 -0,3% -1,1% 2,5% 9,2% 18,3% 50,5%
S&P 500 7 515,34 -0,8% -0,3% 1,1% 9,8% 20,1% 72,0%
Nasdaq 29 264,1 -1,9% -1,5% -1,3% 15,9% 28,5% 96,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 67 242,73 -1,9% -3,6% 1,9% 33,6% 69,9% 134,1%
Hang Seng 24 213,72 0,2% 2,5% -2,0% -5,5% 0,3% -13,4%
CSI 300 4 695,38 -1,8% -3,0% -1,7% 1,4% 17,0% -8,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 114,25 0,2% -2,7% 1,9% 2,5% 3,5% 59,1%
CAC 8 364,65 0,3% -1,4% 0,2% 2,6% 6,8% 27,5%
FTSE 10 498,29 0,0% -1,4% 0,3% 5,7% 17,4% 47,4%
FTSE MIB 52 809,35 0,4% -0,3% 2,5% 17,5% 31,8% 109,9%
IBEX 19 335,7 -0,3% -1,8% 3,0% 11,7% 38,0% 122,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 206,09 -0,9% -1,7% 4,0% 27,2% 41,3% 196,7%
ATX 6 464,3 -0,3% -1,5% 3,3% 21,4% 44,2% 88,3%
PX 2 609,29 -0,7% -0,2% 1,8% -2,8% 20,3% 126,0%
Magyar blue chipek              
OTP 45 100 -1,5% -3,9% 6,1% 28,5% 61,5% 187,1%
Mol 4 108 0,8% 4,3% 7,4% 39,7% 35,6% 70,0%
Richter 11 900 -1,6% -3,3% -0,3% 20,6% 16,7% 46,5%
Magyar Telekom 2 640 -0,4% -1,3% -3,3% 47,3% 48,1% 519,7%
Nyersanyagok              
WTI 79,2 9,3% 13,8% -10,6% 38,3% 13,7% 5,2%
Brent 83,32 9,6% 15,7% -4,6% 36,9% 18,4% 8,8%
Arany 4 015,08 -2,0% -3,0% -4,7% -7,2% 19,3% 121,5%
Devizák              
EURHUF 357,6250 0,5% 1,1% 1,6% -6,9% -10,5% 0,1%
USDHUF 313,5687 0,7% 1,2% 3,1% -4,1% -8,3% 3,7%
GBPHUF 422,3601 1,1% 2,0% 3,5% -4,1% -8,5% 0,8%
EURUSD 1,1405 -0,2% -0,1% -1,5% -2,9% -2,5% -3,5%
USDJPY 161,8300 0,0% -0,3% 1,0% 3,2% 10,5% 46,7%
GBPUSD 1,3377 -0,2% 0,1% -0,3% -0,6% -1,0% -3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 256,81 -2,9% -2,7% -2,0% -29,8% -47,1% 90,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,61 1,2% 3,3% 3,0% 10,8% 4,5% 226,2%
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,3% 4,3% 2,4% 7,4% 14,4% -995,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,25 1,4% 3,4% -4,2% -23,6% -25,2% 81,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Thana Prasongsin

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