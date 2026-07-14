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Folytatódnak a személycserék: új tagokat nevezett ki Kármán András az állami cég igazgatóságába
Üzlet

Folytatódnak a személycserék: új tagokat nevezett ki Kármán András az állami cég igazgatóságába

Portfolio
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Cseréket jelentett be a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságában kedden Kármán András pénzügyminiszter, aki átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony működést vár a cégtől.
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Információ és jelentkezés

A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választotta dr. Olajos Marcellt a pénzügyminiszter, mellette az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán.

Ezzel párhuzamosan Kármán András az Igazgatóságból visszahívta dr. Rédey Krisztinát, dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, dr. Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát. Egyben tudomásul vette, hogy dr. Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról.

Valamennyi változás július 15-től hatályos. A Társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított – áll a miniszter Facebook-posztjában.

A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen -zárul a miniszteri bejelentés.

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