Folytatódnak a személycserék: új tagokat nevezett ki Kármán András az állami cég igazgatóságába

Cseréket jelentett be a Szerencsejáték Zrt. igazgatóságában kedden Kármán András pénzügyminiszter, aki átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony működést vár a cégtől.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

A Szerencsejáték Zrt. Igazgatóságának a tagjává és elnökévé választotta dr. Olajos Marcellt a pénzügyminiszter, mellette az Igazgatóság tagja lett Horváth Zoltán.

Ezzel párhuzamosan Kármán András az Igazgatóságból visszahívta dr. Rédey Krisztinát, dr. Ágostházy Szabolcs Imrét, dr. Bordás Gábort és Illés-Puka Zsófiát. Egyben tudomásul vette, hogy dr. Poltné Palásthy Marianna Gabriella lemondott igazgatósági tagságáról.

Valamennyi változás július 15-től hatályos. A Társaság törvényes működése a jelenlegi formájában biztosított – áll a miniszter Facebook-posztjában.

A Szerencsejáték Zrt-nél a politikai befolyás és jogosulatlan előnyszerzés a múlté, a jövőben a működés átlátható, tiszta, jogszerű és hatékony kell, hogy legyen -zárul a miniszteri bejelentés.

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