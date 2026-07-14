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Gerendai: A Szigetnek vissza kell találnia ahhoz, amitől több volt egy fesztiválnál
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Gerendai: A Szigetnek vissza kell találnia ahhoz, amitől több volt egy fesztiválnál

Portfolio
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A Sziget szervezői idén még veszteséggel számolnak, ahhoz viszont, hogy a fesztivál nyereségessé váljon, hosszú távon újítanák meg a fesztivált. Gerendai Károly a Portfolio Business podcastjának legújabb adásában elmondta, a sztárfellépőkért folytatott árverseny elvitte a pénzt a sokszínűségtől és az élménytől, miközben a nemzetközi közönségnek is új indokokat kell adni arra, hogy Budapestet válasszák.
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A Sziget történetében új szakasz kezdődött Gerendai Károly visszatérésével. A fesztivál régi-új vezetője a Portfolio Business podcast új adásában a rendezvény újrapozicionálásáról is beszélt: szerinte a tét az, hogy a Sziget újra több legyen, mint egy nagy nevek köré szervezett nyári esemény.

Gerendai szerint az elmúlt évek egyik alapvető problémája az volt, hogy a fesztiválpiac egyre inkább a sztárfellépők árversenyévé vált. A nagy nemzetközi előadók egyre drágábbak lettek, ráadásul sokan közülük ma már szívesebben választják a saját szólókoncertjeiket, ahol nagyobb kontrolljuk van a show, a látvány, a közönség és a bevétel felett. Ez a változás az egész fesztiválszektort nehéz helyzetbe hozta.

A szervezők azért, hogy tartani tudják a lépést a sztárfellépők piacán, egyre több pénzt csoportosítottak át a headlinerekre. Ennek azonban ára volt: kevesebb maradt a szolgáltatásokra, a helyszíni élményre, a kulturális sokszínűségre és mindarra, amitől egy fesztivál valóban saját karaktert kaphat.

A Szigetnél is ez vezetett oda Gerendai szerint, hogy a rendezvény bizonyos értelemben hasonlóbbá vált az európai versenytársaihoz. Márpedig a Sziget korábbi ereje éppen az volt, hogy nem csupán ugyanazokat a nemzetközi sztárokat kínálta, mint más fesztiválok, hanem egy teljes, budapesti, nemzetközi, sokszínű világot épített köréjük.

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Ha ez az egyediség gyengül, akkor egy külföldi fiatal számára kevesebb oka marad arra, hogy repülőre üljön, és ne a saját országában nézze meg ugyanazokat az előadókat.

Kőkemény versenyhelyzet

A nemzetközi közönség visszaépítése ezért kulcskérdés: a Sziget továbbra is erős magyar bázissal rendelkezik, de a rendezvény üzleti és márkaértékét nagyrészt az adta, hogy jelentős számban hozott külföldi látogatókat Budapestre. Gerendai szerint ez nem egyszerűen jegyeladási kérdés. Amikor külföldi fesztiválozók érkeznek Magyarországra, akkor más országokban megkeresett jövedelmet költenek el a magyar gazdaságban. A Szigetre ezért nemcsak kulturális eseményként, hanem turisztikai termék is érdemes gondolnia a döntéshozóknak.

A versenyképességet ugyanakkor nemcsak a fellépők ára és a közönség ízlésének változása nehezíti, hanem a működési környezet is. Gerendai arról beszélt, hogy a Sziget európai versenytársaihoz képest magasabb áfateherrel működik, miközben ugyanazon a nemzetközi piacon kell helytállnia. Szerinte ez olyan hátrányt jelent, mintha egy országnak fontos lenne az olimpiai arany, de közben a sportolóit összekötött lábbal versenyeztetné.

Kell-e ide állami támogatás?

Egy korábbi kutatás szerint a magyar fesztiválok költségvetésének jelentős része közpénzből származik, miközben a Szigetnél ez az arány nulla. Gerendai azonban nem azt tartja kívánatosnak, hogy a Sziget jelentős állami támogatásra épüljön. Miközben ez tűnik nehezebb útnak, de előnyei is vannak: a fesztiválnak így valódi nemzetközi piaci teljesítményt kell nyújtania, nem pedig támogatási logikában működnie.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on és az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

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Címlapkép forrása: Portfolio

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