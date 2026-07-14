Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat, az adatközlés hatására a dollár nagy gyengülésbe kapcsolt, a 10 éves amerikai hozam beesett, az aranyár pedig kilőtt.
Máris összejött a kitörés ennél a magyar részvénynél - Nézzük, meddig mehet még!
Tegnap hívtuk fel a figyelmet egy nagyon izgalmas magyar részvényre, hiszen épp kitörés előtt állt egy olyan papír, ami kifejezetten olcsónak tűnt és az elemzők is egyre bizakodóbbak a céggel kapcsolatban. Nem kellett sokáig várni, a kitörés máris összejött - nézzük most meg, hogy meddig tarthat még a rali, milyen szintekre kell nagyon odafigyelni!
Kilőttek a határidős indexek
Az inflációs adat közlését követően kilőttek a vezető amerikai részvényindexek határidős jegyzései:
a Nasdaq 1,4 százalékos pluszban nyithat,
az S&P 500 fél százalékkal, a Dow pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.
Hatalmasat zuhant az amerikai infláció
Nagyot csökkent az amerikai inflációs nyomás. Ebben oroszlánrésze van az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.
Kijött az inflációs adat, itt vannak a reakciók
A fogyasztói árak alakulása éves és havi szinten is jócskán elmaradt a várttól az Egyesült Államokban; 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke havi alapon, szemben a várt 0,1 százalékkal.
Ebben oroszlánrésze volt az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.
A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat: a piac jelenleg mindössze mintegy 15 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank a július 28–29-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, szemben az adatközlés előtti 35 százalékkal.
A friss fejlemény hatására
a dollár nagy gyengülésbe kapcsolt, a 10 éves amerikai hozam beesett, az aranyár pedig kilőtt.
Évtizedes rekord a Citinél
A Citigroup 45 százalékkal növelte a második negyedéves nyereségét, amivel egy évtizede nem látott negyedéves bevételt ért el. A pénzintézet kiemelkedő eredményét elsősorban a volatilis piacokon tapasztalt élénk kereskedési aktivitás és az erős befektetési banki díjbevételek támogatták. A bank részvényei a tőzdenyitás előtt 2 százalék körüli esést szenvedtek el a gyorsjelentés utáni percekben.
Olyan előrejelzés érkezett, hogy zuhanórepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
Az IBM a vártnál gyengébb előzetes bevételi prognózist tett közzé a második negyedévre vonatkozóan, mivel a megrendelők elsősorban a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára – így szerverekre, adattárolókra és memóriákra – fókuszálták költéseiket. A kedvezőtlen hírek hatására a vállalat részvényárfolyama 20 százalékot zuhant a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.
Jól ment a szekér a Wells Fargónak
A Wells Fargo profitja 17 százalékkal emelkedett az idei második negyedévben, a volatilis piacok által fűtött kereskedési üzletág és az erős hitelpiaci tevékenység miatt sikerült jól a negyedév a banknak. Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankjának befektetési banki részlege is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A bank részvényárfolyama 1,4 százalékkal emelkedett a nyitás előtti kereskedésben a jelentés közzétételét követően.
A Mol húzza a magyar tőzsdét
A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci hangulat ellenére kisebb pluszban van a magyar tőzsde, elsősorban a Mol emelkedésének köszönhetően.
Tőzsdére léphet Amerikában a Samsung
A Bloomberg értesülése szerint a Samsung Electronics amerikai letéti igazolások (ADR) kibocsátását fontolgatja, ami megnyitná az utat a dél-koreai óriásvállalat előtt az egyesült államokbeli tőzsdékre.
Nagy meglepetést okozott a JP Morgan
A JP Morgan története egyik legerősebb második negyedévét zárta, az EPS éves alapon 55 százalékkal nőtt. Az eredmények messze felülmúlták az elemzői várakozásokat, így a pénzintézet felfelé módosította az egész évre vonatkozó előrejelzését. A kiváló eredmények ellenére a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 2,5 százalékos esésben a bank.
Fellázadt az amerikai üzleti elit - példátlan állami beavatkozás jöhet
Az amerikai üzleti szféra összefogott egy védelmi törvénybe iktatott olyan rendelkezés ellen, amely komoly korlátokat szabna a Pentagon beszállítóinak. A vitatott passzus a védelmi minisztérium engedélyéhez kötné, hogy a szerződő cégek saját részvényeket vásárolhassanak vissza, vagy osztalékot fizethessenek. A vállalati érdekképviseletek most azt kérik a Kongresszustól, hogy még az elnöki aláírás előtt töröljék a szövegből - írta meg a CNBC. A passzus a szakmai szervezetek szerint példátlan állami beavatkozást jelentene a Pentagonnal szerződésben álló több tízezer cég életébe.
Jóváhagyták: gigantikus chipgyárak épülhetnek fel Európában
Az Európai Bizottság kedden jóváhagyott egy 659 millió euró értékű német állami támogatási csomagot, amely négy, a maga nemében úttörőnek számító németországi félvezetőgyártó üzem felépítését segíti elő.
Most jöhet a kitörés ennél az olcsó magyar részvénynél!
Kevesebb mint két hete hívtuk fel a figyelmet erre a részvényre, amely azóta máris nagyot emelkedett. A látványos rali azonban könnyen lehet, hogy még csak most jön: az elmúlt napokban ugyanis olyan új fejlemények érkeztek, amelyek alapjaiban írhatják át a papír kilátásait. Megnéztük, mi hajthatja tovább az árfolyamot – és hol jöhet a következő nagy lehetőség.
Kilőtt a Mol!
Az iráni eszkaláció nyomán megugró olajárnak köszönhetően nagyot emelkedik ma a Mol árfolyama, az olajcég jegyzése eddig 1,6 százalékkal került feljebb.
Tegnap egy részletes elemzésben mutattuk meg a legfontosabb szinteket a Mol grafikonján, ezt az írást itt lehet elolvasni.
360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre
Gyengüléssel kezdett kedd reggel a forint miután tovább eszkalálódott a helyzet a Közel-Keleten. Donald Trump újabb kemény csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, emellett 20%-os vámmal sújtaná a Hormuzi-szoros forgalmát. Ma délután az amerikai inflációs adatra figyelhetnek a befektetők a geopolitikai fejlemények mellett.
Bemondták a profik: ezekbe a részvényekbe kell most menekülni
Az iráni konfliktus újabb fellángolása és az olajár elszállása megrázta a tőzsdéket, miközben a korábbi kedvencek, az AI-részvények sem menedéket, hanem egyre nagyobb kockázatot jelentenek. Ilyen környezetben felértékelődnek azok a papírok, amelyek egy komolyabb korrekció során is stabilitást és folyamatos hozamot kínálhatnak. Az egyik legszélesebb körben követett elemzőház most pontosan meghatározta, milyen részvényeket érdemes keresni, és konkrét neveket is megjelölt, amelyekkel a befektetők védekezhetnek a piaci turbulencia ellen.
Jelentős mínuszok Európában
A kedvező magyar piacnyitással ellentétben a vezető európai tőzsdék esnek: a CAC már 0,9 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 eközben 0,3 százalékkal, a DAX pedig 0,7 százalékkal került lejjebb.
Emelkedik a magyar tőzsde
Mind a négy hazai blue chip árfolyam emelkedik.
Jim Cramer közölte, melyek most a kedvenc részvényei
Az emelkedő olajárak a tőzsdén már jól ismert szektorrotációt indítottak el, miközben a piac komoly veszteségekkel zárta a hét első kereskedési napját – mutatott rá Jim Cramer, a CNBC "Mad Money" című műsorának vezetője. A befektetők a magasabb üzemanyagárakból profitáló vállalatok részvényeibe menekültek, miközben eladták a drágulásnak kiszolgáltatottabb papírokat - írta a CNBC.
Megszólalt Trump, ugrik az olajár
Tovább drágult a kőolaj kedden, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy áthaladási díjat vezetne be a Hormuzi-szorosban, és ismét blokád alá vonná az iráni kikötőket. A lépés felerősítette a globális kőolajkínálat akadályozásától való piaci félelmeket - számolt be a CNBC.
Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett.
- Vegyesen teljesítenek az ázsiai–csendes-óceáni tőzsdék. Japánban a Nikkei 225 0,15 százalékkal, a Topix pedig 0,48 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 1,24 százalékos pluszban áll, miközben a kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Kosdaq 1,75 százalékkal esett. Az ausztrál S&P/ASX 200 0,44 százalékkal került lejjebb. Hongkongban a Hang Seng 0,54 százalékot veszített értékéből, míg a kínai CSI 300 stagnál.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,3 százalékot eshet, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
- Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,49 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Itthon az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az ipar felülvizsgált adata mellett az építőipar májusi számait közli a KSH. A nap legfontosabb adata viszont a nap második felében a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 38,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 498,64
|-0,3%
|-1,1%
|2,5%
|9,2%
|18,3%
|50,5%
|S&P 500
|7 515,34
|-0,8%
|-0,3%
|1,1%
|9,8%
|20,1%
|72,0%
|Nasdaq
|29 264,1
|-1,9%
|-1,5%
|-1,3%
|15,9%
|28,5%
|96,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 242,73
|-1,9%
|-3,6%
|1,9%
|33,6%
|69,9%
|134,1%
|Hang Seng
|24 213,72
|0,2%
|2,5%
|-2,0%
|-5,5%
|0,3%
|-13,4%
|CSI 300
|4 695,38
|-1,8%
|-3,0%
|-1,7%
|1,4%
|17,0%
|-8,7%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 114,25
|0,2%
|-2,7%
|1,9%
|2,5%
|3,5%
|59,1%
|CAC
|8 364,65
|0,3%
|-1,4%
|0,2%
|2,6%
|6,8%
|27,5%
|FTSE
|10 498,29
|0,0%
|-1,4%
|0,3%
|5,7%
|17,4%
|47,4%
|FTSE MIB
|52 809,35
|0,4%
|-0,3%
|2,5%
|17,5%
|31,8%
|109,9%
|IBEX
|19 335,7
|-0,3%
|-1,8%
|3,0%
|11,7%
|38,0%
|122,4%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|141 206,09
|-0,9%
|-1,7%
|4,0%
|27,2%
|41,3%
|196,7%
|ATX
|6 464,3
|-0,3%
|-1,5%
|3,3%
|21,4%
|44,2%
|88,3%
|PX
|2 609,29
|-0,7%
|-0,2%
|1,8%
|-2,8%
|20,3%
|126,0%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 100
|-1,5%
|-3,9%
|6,1%
|28,5%
|61,5%
|187,1%
|Mol
|4 108
|0,8%
|4,3%
|7,4%
|39,7%
|35,6%
|70,0%
|Richter
|11 900
|-1,6%
|-3,3%
|-0,3%
|20,6%
|16,7%
|46,5%
|Magyar Telekom
|2 640
|-0,4%
|-1,3%
|-3,3%
|47,3%
|48,1%
|519,7%
|Nyersanyagok
|WTI
|79,2
|9,3%
|13,8%
|-10,6%
|38,3%
|13,7%
|5,2%
|Brent
|83,32
|9,6%
|15,7%
|-4,6%
|36,9%
|18,4%
|8,8%
|Arany
|4 015,08
|-2,0%
|-3,0%
|-4,7%
|-7,2%
|19,3%
|121,5%
|Devizák
|EURHUF
|357,6250
|0,5%
|1,1%
|1,6%
|-6,9%
|-10,5%
|0,1%
|USDHUF
|313,5687
|0,7%
|1,2%
|3,1%
|-4,1%
|-8,3%
|3,7%
|GBPHUF
|422,3601
|1,1%
|2,0%
|3,5%
|-4,1%
|-8,5%
|0,8%
|EURUSD
|1,1405
|-0,2%
|-0,1%
|-1,5%
|-2,9%
|-2,5%
|-3,5%
|USDJPY
|161,8300
|0,0%
|-0,3%
|1,0%
|3,2%
|10,5%
|46,7%
|GBPUSD
|1,3377
|-0,2%
|0,1%
|-0,3%
|-0,6%
|-1,0%
|-3,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|62 256,81
|-2,9%
|-2,7%
|-2,0%
|-29,8%
|-47,1%
|90,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,61
|1,2%
|3,3%
|3,0%
|10,8%
|4,5%
|226,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|1,3%
|4,3%
|2,4%
|7,4%
|14,4%
|-995,9%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,25
|1,4%
|3,4%
|-4,2%
|-23,6%
|-25,2%
|81,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: Thana Prasongsin
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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