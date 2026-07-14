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Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Üzlet

Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio
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A magyar tőzsde emelkedik, Európa többi piacán azonban nagy mínuszokat látni az iráni eszkaláció miatt. Az olaj egyre nagyobbat ralizik, ennek is köszönhetően a magyar tőzsdén kilőtt a Mol részvénye. Amerikában ma a nagybankok kezdték el közölni a negyedéves számaikat, a JP Morgan és a Wells Fargo is eséssel nyithatja a napot. Ezeknél jóval nagyobb sztori, hogy az IBM a vártnál gyengébb előzetes bevételi prognózist tett közzé a második negyedévre vonatkozóan, aminek hatására a részvény 20 százalékot zuhant a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat, az adatközlés hatására a dollár nagy gyengülésbe kapcsolt, a 10 éves amerikai hozam beesett, az aranyár pedig kilőtt.
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Máris összejött a kitörés ennél a magyar részvénynél - Nézzük, meddig mehet még!

Tegnap hívtuk fel a figyelmet egy nagyon izgalmas magyar részvényre, hiszen épp kitörés előtt állt egy olyan papír, ami kifejezetten olcsónak tűnt és az elemzők is egyre bizakodóbbak a céggel kapcsolatban. Nem kellett sokáig várni, a kitörés máris összejött - nézzük most meg, hogy meddig tarthat még a rali, milyen szintekre kell nagyon odafigyelni!

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Kilőttek a határidős indexek

Az inflációs adat közlését követően kilőttek a vezető amerikai részvényindexek határidős jegyzései:

a Nasdaq 1,4 százalékos pluszban nyithat,

az S&P 500 fél százalékkal, a Dow pedig 0,1 százalékkal kerülhet feljebb.

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Hatalmasat zuhant az amerikai infláció

Nagyot csökkent az amerikai inflációs nyomás. Ebben oroszlánrésze van az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.

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Hatalmasat zuhant az amerikai infláció
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Kijött az inflációs adat, itt vannak a reakciók

A fogyasztói árak alakulása éves és havi szinten is jócskán elmaradt a várttól az Egyesült Államokban; 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke havi alapon, szemben a várt 0,1 százalékkal.

Ebben oroszlánrésze volt az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.

A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat: a piac jelenleg mindössze mintegy 15 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank a július 28–29-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, szemben az adatközlés előtti 35 százalékkal.

A friss fejlemény hatására

a dollár nagy gyengülésbe kapcsolt, a 10 éves amerikai hozam beesett, az aranyár pedig kilőtt.

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Évtizedes rekord a Citinél

A Citigroup 45 százalékkal növelte a második negyedéves nyereségét, amivel egy évtizede nem látott negyedéves bevételt ért el. A pénzintézet kiemelkedő eredményét elsősorban a volatilis piacokon tapasztalt élénk kereskedési aktivitás és az erős befektetési banki díjbevételek támogatták. A bank részvényei a tőzdenyitás előtt 2 százalék körüli esést szenvedtek el a gyorsjelentés utáni percekben.

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Évtizedes rekord a Citinél
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Olyan előrejelzés érkezett, hogy zuhanórepülésbe kapcsolt a sztárrészvény

Az IBM a vártnál gyengébb előzetes bevételi prognózist tett közzé a második negyedévre vonatkozóan, mivel a megrendelők elsősorban a mesterségesintelligencia-infrastruktúrára – így szerverekre, adattárolókra és memóriákra – fókuszálták költéseiket. A kedvezőtlen hírek hatására a vállalat részvényárfolyama 20 százalékot zuhant a tőzsdenyitás előtti kereskedésben.

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Olyan előrejelzés érkezett, hogy zuhanórepülésbe kapcsolt a sztárrészvény
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Jól ment a szekér a Wells Fargónak

A Wells Fargo profitja 17 százalékkal emelkedett az idei második negyedévben, a volatilis piacok által fűtött kereskedési üzletág és az erős hitelpiaci tevékenység miatt sikerült jól a negyedév a banknak. Az Egyesült Államok negyedik legnagyobb bankjának befektetési banki részlege is kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A bank részvényárfolyama 1,4 százalékkal emelkedett a nyitás előtti kereskedésben a jelentés közzétételét követően.

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Jól ment a szekér a Wells Fargónak
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A Mol húzza a magyar tőzsdét

A kedvezőtlen nemzetközi részvénypiaci hangulat ellenére kisebb pluszban van a magyar tőzsde, elsősorban a Mol emelkedésének köszönhetően.

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A Mol húzza a magyar tőzsdét
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Tőzsdére léphet Amerikában a Samsung

A Bloomberg értesülése szerint a Samsung Electronics amerikai letéti igazolások (ADR) kibocsátását fontolgatja, ami megnyitná az utat a dél-koreai óriásvállalat előtt az egyesült államokbeli tőzsdékre.

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Tőzsdére léphet Amerikában a Samsung
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Nagy meglepetést okozott a JP Morgan

A JP Morgan története egyik legerősebb második negyedévét zárta, az EPS éves alapon 55 százalékkal nőtt. Az eredmények messze felülmúlták az elemzői várakozásokat, így a pénzintézet felfelé módosította az egész évre vonatkozó előrejelzését. A kiváló eredmények ellenére a tőzsdenyitás előtti kereskedésben 2,5 százalékos esésben a bank.

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Nagy meglepetést okozott a JP Morgan
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Fellázadt az amerikai üzleti elit - példátlan állami beavatkozás jöhet

Az amerikai üzleti szféra összefogott egy védelmi törvénybe iktatott olyan rendelkezés ellen, amely komoly korlátokat szabna a Pentagon beszállítóinak. A vitatott passzus a védelmi minisztérium engedélyéhez kötné, hogy a szerződő cégek saját részvényeket vásárolhassanak vissza, vagy osztalékot fizethessenek. A vállalati érdekképviseletek most azt kérik a Kongresszustól, hogy még az elnöki aláírás előtt töröljék a szövegből - írta meg a CNBC. A passzus a szakmai szervezetek szerint példátlan állami beavatkozást jelentene a Pentagonnal szerződésben álló több tízezer cég életébe.

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Fellázadt az amerikai üzleti elit - példátlan állami beavatkozás jöhet
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Jóváhagyták: gigantikus chipgyárak épülhetnek fel Európában

Az Európai Bizottság kedden jóváhagyott egy 659 millió euró értékű német állami támogatási csomagot, amely négy, a maga nemében úttörőnek számító németországi félvezetőgyártó üzem felépítését segíti elő.

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Jóváhagyták: gigantikus chipgyárak épülhetnek fel Európában
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Most jöhet a kitörés ennél az olcsó magyar részvénynél!

Kevesebb mint két hete hívtuk fel a figyelmet erre a részvényre, amely azóta máris nagyot emelkedett. A látványos rali azonban könnyen lehet, hogy még csak most jön: az elmúlt napokban ugyanis olyan új fejlemények érkeztek, amelyek alapjaiban írhatják át a papír kilátásait. Megnéztük, mi hajthatja tovább az árfolyamot – és hol jöhet a következő nagy lehetőség.

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Kilőtt a Mol!

Az iráni eszkaláció nyomán megugró olajárnak köszönhetően nagyot emelkedik ma a Mol árfolyama, az olajcég jegyzése eddig 1,6 százalékkal került feljebb.

Tegnap egy részletes elemzésben mutattuk meg a legfontosabb szinteket a Mol grafikonján, ezt az írást itt lehet elolvasni.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre

Gyengüléssel kezdett kedd reggel a forint miután tovább eszkalálódott a helyzet a Közel-Keleten. Donald Trump újabb kemény csapásokat helyezett kilátásba Irán ellen, emellett 20%-os vámmal sújtaná a Hormuzi-szoros forgalmát. Ma délután az amerikai inflációs adatra figyelhetnek a befektetők a geopolitikai fejlemények mellett.

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360 fölé gyengült a forint a közel-keleti hírekre
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Bemondták a profik: ezekbe a részvényekbe kell most menekülni

Az iráni konfliktus újabb fellángolása és az olajár elszállása megrázta a tőzsdéket, miközben a korábbi kedvencek, az AI-részvények sem menedéket, hanem egyre nagyobb kockázatot jelentenek. Ilyen környezetben felértékelődnek azok a papírok, amelyek egy komolyabb korrekció során is stabilitást és folyamatos hozamot kínálhatnak. Az egyik legszélesebb körben követett elemzőház most pontosan meghatározta, milyen részvényeket érdemes keresni, és konkrét neveket is megjelölt, amelyekkel a befektetők védekezhetnek a piaci turbulencia ellen.

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Jelentős mínuszok Európában

A kedvező magyar piacnyitással ellentétben a vezető európai tőzsdék esnek: a CAC már 0,9 százalékkal került lejjebb, a FTSE 100 eközben 0,3 százalékkal, a DAX pedig 0,7 százalékkal került lejjebb.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.
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Emelkedik a magyar tőzsde

Mind a négy hazai blue chip árfolyam emelkedik.

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Emelkedik a magyar tőzsde
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Jim Cramer közölte, melyek most a kedvenc részvényei

Az emelkedő olajárak a tőzsdén már jól ismert szektorrotációt indítottak el, miközben a piac komoly veszteségekkel zárta a hét első kereskedési napját – mutatott rá Jim Cramer, a CNBC "Mad Money" című műsorának vezetője. A befektetők a magasabb üzemanyagárakból profitáló vállalatok részvényeibe menekültek, miközben eladták a drágulásnak kiszolgáltatottabb papírokat - írta a CNBC.

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Jim Cramer közölte, melyek most a kedvenc részvényei
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Megszólalt Trump, ugrik az olajár

Tovább drágult a kőolaj kedden, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy áthaladási díjat vezetne be a Hormuzi-szorosban, és ismét blokád alá vonná az iráni kikötőket. A lépés felerősítette a globális kőolajkínálat akadályozásától való piaci félelmeket - számolt be a CNBC.

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Megszólalt Trump, ugrik az olajár
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Bizonytalan nyitás jöhet a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 0,8 százalékkal került lejjebb, míg a Nasdaq 1,9 százalékot esett.
  • Vegyesen teljesítenek az ázsiai–csendes-óceáni tőzsdék. Japánban a Nikkei 225 0,15 százalékkal, a Topix pedig 0,48 százalékkal emelkedett. A dél-koreai Kospi 1,24 százalékos pluszban áll, miközben a kisebb kapitalizációjú vállalatokat tömörítő Kosdaq 1,75 százalékkal esett. Az ausztrál S&P/ASX 200 0,44 százalékkal került lejjebb. Hongkongban a Hang Seng 0,54 százalékot veszített értékéből, míg a kínai CSI 300 stagnál.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,4 százalék mínuszban nyithat, a CAC 0,3 százalékot eshet, míg a FTSE 0,1 százalékot emelkedhet.
  • Vegyes nyitás várható az amerikai tőzsdéken a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján. A Dow Jones 0,06 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,14 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,49 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Itthon az MNB előzetes statisztikai mérlege mellett az ipar felülvizsgált adata mellett az építőipar májusi számait közli a KSH. A nap legfontosabb adata viszont a nap második felében a tengerentúlról érkezik, a júniusi infláció az azonnali piaci hatás mellett a Fed következő hónapokban esedékes döntéseit is meghatározhatja.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 33,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,5 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 47,3 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 20,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 38,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 498,64 -0,3% -1,1% 2,5% 9,2% 18,3% 50,5%
S&P 500 7 515,34 -0,8% -0,3% 1,1% 9,8% 20,1% 72,0%
Nasdaq 29 264,1 -1,9% -1,5% -1,3% 15,9% 28,5% 96,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 67 242,73 -1,9% -3,6% 1,9% 33,6% 69,9% 134,1%
Hang Seng 24 213,72 0,2% 2,5% -2,0% -5,5% 0,3% -13,4%
CSI 300 4 695,38 -1,8% -3,0% -1,7% 1,4% 17,0% -8,7%
Európai részvényindexek              
DAX 25 114,25 0,2% -2,7% 1,9% 2,5% 3,5% 59,1%
CAC 8 364,65 0,3% -1,4% 0,2% 2,6% 6,8% 27,5%
FTSE 10 498,29 0,0% -1,4% 0,3% 5,7% 17,4% 47,4%
FTSE MIB 52 809,35 0,4% -0,3% 2,5% 17,5% 31,8% 109,9%
IBEX 19 335,7 -0,3% -1,8% 3,0% 11,7% 38,0% 122,4%
Régiós részvényindexek              
BUX 141 206,09 -0,9% -1,7% 4,0% 27,2% 41,3% 196,7%
ATX 6 464,3 -0,3% -1,5% 3,3% 21,4% 44,2% 88,3%
PX 2 609,29 -0,7% -0,2% 1,8% -2,8% 20,3% 126,0%
Magyar blue chipek              
OTP 45 100 -1,5% -3,9% 6,1% 28,5% 61,5% 187,1%
Mol 4 108 0,8% 4,3% 7,4% 39,7% 35,6% 70,0%
Richter 11 900 -1,6% -3,3% -0,3% 20,6% 16,7% 46,5%
Magyar Telekom 2 640 -0,4% -1,3% -3,3% 47,3% 48,1% 519,7%
Nyersanyagok              
WTI 79,2 9,3% 13,8% -10,6% 38,3% 13,7% 5,2%
Brent 83,32 9,6% 15,7% -4,6% 36,9% 18,4% 8,8%
Arany 4 015,08 -2,0% -3,0% -4,7% -7,2% 19,3% 121,5%
Devizák              
EURHUF 357,6250 0,5% 1,1% 1,6% -6,9% -10,5% 0,1%
USDHUF 313,5687 0,7% 1,2% 3,1% -4,1% -8,3% 3,7%
GBPHUF 422,3601 1,1% 2,0% 3,5% -4,1% -8,5% 0,8%
EURUSD 1,1405 -0,2% -0,1% -1,5% -2,9% -2,5% -3,5%
USDJPY 161,8300 0,0% -0,3% 1,0% 3,2% 10,5% 46,7%
GBPUSD 1,3377 -0,2% 0,1% -0,3% -0,6% -1,0% -3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 62 256,81 -2,9% -2,7% -2,0% -29,8% -47,1% 90,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,61 1,2% 3,3% 3,0% 10,8% 4,5% 226,2%
10 éves német állampapírhozam 3,07 1,3% 4,3% 2,4% 7,4% 14,4% -995,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,25 1,4% 3,4% -4,2% -23,6% -25,2% 81,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: Thana Prasongsin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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