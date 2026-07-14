Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

A fogyasztói árak alakulása éves és havi szinten is jócskán elmaradt a várttól az Egyesült Államokban; 0,4 százalékos volt a csökkenés mértéke havi alapon, szemben a várt 0,1 százalékkal.

Ebben oroszlánrésze volt az olajárak csökkenésének, azonban a szolgáltatószektorban is dezinflációs nyomás jeleit láthatjuk. Jelenleg az amerikai infláció 3,5%, a maginfláció pedig 2,6%.

A vártnál jóval enyhébb inflációs adat után a kereskedők gyorsan visszavágták a júliusi Fed-kamatemelésre vonatkozó várakozásaikat: a piac jelenleg mindössze mintegy 15 százalékos esélyt ad annak, hogy az amerikai jegybank a július 28–29-i ülésén 25 bázisponttal emeli az irányadó kamatot, szemben az adatközlés előtti 35 százalékkal.

A friss fejlemény hatására

a dollár nagy gyengülésbe kapcsolt, a 10 éves amerikai hozam beesett, az aranyár pedig kilőtt.