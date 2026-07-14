Kilőtt az olaj, így változik holnap a benzin ára!

A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul holnap.
A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak.
A mai országos átlagárak a következők (2026.07.14-én):
- 95-ös benzin: 587 Ft/liter
- Gázolaj: 608 Ft/liter
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