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Kilőtt az olaj, így változik holnap a benzin ára!
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Kilőtt az olaj, így változik holnap a benzin ára!

Portfolio
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Szerdától jelentősen emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, derül ki a holtankoljak adataiból.

A 95-ös benzin bruttó 14 forinttal, a gázolaj pedig bruttó 7 forinttal drágul holnap.

A mostani áremelés hátterében elsősorban a nemzetközi olajpiacon tapasztalható drágulás, valamint a Közel-Keleten kialakult geopolitikai feszültségek állnak.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A mai országos átlagárak a következők (2026.07.14-én):

  • 95-ös benzin: 587 Ft/liter
  • Gázolaj: 608 Ft/liter
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Címlapkép forrása: David Lees, Getty Images

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