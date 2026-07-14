Különleges küldetés indult: orosz és amerikai űrhajósok vágnak neki a 261 napos utazásnak

Sikeresen Föld körüli pályára állt a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) tartó, a kazahsztáni Bajkonurból egy Szojuz-2.1a hordozórakéta segítségével indult Szojuz MSZ-29 űrhajó a legénységével - közölte kedden a Roszkoszmosz orosz űrhivatal.

A Szojuz MSZ-29 fedélzetén Pjotr Dubrov és Anna Kikina orosz, valamint az indiai származású Anil Manon amerikai űrhajósok tartózkodnak. Küldetésük a világűrben várhatóan 261 napig tart. Űrhajójuk a tervek szerint az esti órákban csatlakozik az ISS Pricsal nevű orosz modulhoz.

A legénységgel együtt tudományos műszereket is felküldenek az űrállomásra, amelyek nagy része orvosi-biológiai és biotechnológiai kutatások elvégzésére szolgál. A legénység mintegy 40 űrkísérletet és célzott feladatot tervez végrehajtani.

A legénységgel együtt az űrbe kerül egy, az orosz konyhán alapuló gasztronómiai csomag is, amely az áprilisi úgynevezett űrhét keretében elindított, Elsők az űrben nevű nemzeti gasztronómiai fesztivál csúcspontját jelenti.

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