NOR
Norvégia 1 2 Anglia
ENG
 Vége
Negyeddöntő
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország Spanyolország
ESP
 Ma 21:00
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Szerda 21:00
Középdöntő
  • Megjelenítés
Mégsem indul el időben a magyarok életét megkönnyítő új gyógyszertári rendszer
Üzlet

Mégsem indul el időben a magyarok életét megkönnyítő új gyógyszertári rendszer

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Egészségügyi Minisztérium döntése értelmében hónapokat csúszik a gyógyszerészi vényfelírás, valamint az elektronikus beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetése. A krónikus betegek receptjeinek gyógyszertári megújítására szeptember helyett legkorábban az év végén lesz lehetőség, elsősorban a szükséges informatikai fejlesztések és az egészségügyi szolgáltatók felkészülési idejének biztosítása érdekében. A Magyar Gyógyszerészi Kamara tudomásul vette és szakmailag indokoltnak tartja a halasztást - tudósított a Népszava.

A gyógyszerészi vényfelírás eredetileg kora őszre tervezett elindítását a megfelelő informatikai háttér hiánya hátráltatja,

mivel az elektronikus receptrendszer (e-recept) informatikai moduljai még nem készültek el.

A minisztérium tájékoztatása szerint a halasztásban a kormányváltás is közrejátszott, amely lehetőséget teremtett az informatikai fejlesztéseket végző Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ (ESZFK) felügyeletének és költségvetésének felülvizsgálatára. A cél az, hogy a rendszerek telepítése és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fejlesztése zökkenőmentesen valósuljon meg.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke hangsúlyozta, hogy jobb az év végén, de stabil informatikai háttérrel elindítani a rendszert, ráadásul a plusz idő lehetőséget ad arra is, hogy a Magyar Orvosi Kamarával (MOK) közös kampányban tájékoztassák a lakosságot, a kezelőorvosokat és a gyógyszerészeket az új szabályokról.

Még több Üzlet

Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Különleges küldetés indult: orosz és amerikai űrhajósok vágnak neki a 261 napos utazásnak

Gerendai: A Szigetnek vissza kell találnia ahhoz, amitől több volt egy fesztiválnál

A Magyar Orvosi Kamara korábbi betegbiztonsági aggályait figyelembe véve a tervezet szigorú korlátokat szab, így a gyógyszerészek önállóan nem kezdhetnek meg és nem módosíthatnak terápiát. Kizárólag olyan, legalább négy hónapja folyamatosan szedett krónikus gyógyszereket írhatnak fel, amelyeket korábban már orvos állított be. A hosszabbítás legfeljebb harminc napra szólhat, a következő adagot ismét orvosnak kell felírnia, kábítószerek és pszichotróp anyagok pedig egyáltalán nem adhatók ki ilyen módon.

A gyógyszerészi felírást az EESZT-ben is rögzíteni kell, ami biztosítja a folyamatos orvosi kontrollt. Az újítás elsődleges célja a háziorvosok tehermentesítése a felesleges adminisztráció alól, és ehhez hasonló, bevált gyakorlat már huszonhárom európai országban – többek között az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Hollandiában –, valamint a tengerentúlon is sikerrel működik.

A gyógyszerészi vényfelírás mellett az elektronikus beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetése is tizennégy-tizenöt hónapot csúszik. Bár az e-beutaló használata már 2021 óta kötelező, a szabályokat megsértő, továbbra is papíralapú gyakorlatot folytató szolgáltatók pénzügyi büntetését – amely a háziorvosoknál az indikátorrendszert, a járóbeteg-szakellátóknál pedig a teljesítményfinanszírozást érintené – csak 2027 augusztusának végétől kezdik el alkalmazni. A minisztérium kiemelte, hogy a halasztás kizárólag a szolgáltatókra vonatkozó hátrányos finanszírozási következményeket érinti, a betegek felé korábban kommunikált határidőket nem. A döntés nem jár többletköltséggel, és nem módosítja a fejlesztésekre szánt forrásokat sem.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

nincs cim

A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Most jött a bejelentés: Amerika szétbombázta Busehrt
Hamar ledolgozta hátrányát a forint az amerikai inflációs adat láttán
Kijött a hét legfontosabb adata - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility