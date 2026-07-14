Mégsem indul el időben a magyarok életét megkönnyítő új gyógyszertári rendszer

A gyógyszerészi vényfelírás eredetileg kora őszre tervezett elindítását a megfelelő informatikai háttér hiánya hátráltatja,

mivel az elektronikus receptrendszer (e-recept) informatikai moduljai még nem készültek el.

A minisztérium tájékoztatása szerint a halasztásban a kormányváltás is közrejátszott, amely lehetőséget teremtett az informatikai fejlesztéseket végző Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ (ESZFK) felügyeletének és költségvetésének felülvizsgálatára. A cél az, hogy a rendszerek telepítése és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) fejlesztése zökkenőmentesen valósuljon meg.

Hankó Zoltán, a Magyar Gyógyszerészi Kamara (MGYK) elnöke hangsúlyozta, hogy jobb az év végén, de stabil informatikai háttérrel elindítani a rendszert, ráadásul a plusz idő lehetőséget ad arra is, hogy a Magyar Orvosi Kamarával (MOK) közös kampányban tájékoztassák a lakosságot, a kezelőorvosokat és a gyógyszerészeket az új szabályokról.

A Magyar Orvosi Kamara korábbi betegbiztonsági aggályait figyelembe véve a tervezet szigorú korlátokat szab, így a gyógyszerészek önállóan nem kezdhetnek meg és nem módosíthatnak terápiát. Kizárólag olyan, legalább négy hónapja folyamatosan szedett krónikus gyógyszereket írhatnak fel, amelyeket korábban már orvos állított be. A hosszabbítás legfeljebb harminc napra szólhat, a következő adagot ismét orvosnak kell felírnia, kábítószerek és pszichotróp anyagok pedig egyáltalán nem adhatók ki ilyen módon.

A gyógyszerészi felírást az EESZT-ben is rögzíteni kell, ami biztosítja a folyamatos orvosi kontrollt. Az újítás elsődleges célja a háziorvosok tehermentesítése a felesleges adminisztráció alól, és ehhez hasonló, bevált gyakorlat már huszonhárom európai országban – többek között az Egyesült Királyságban, Franciaországban és Hollandiában –, valamint a tengerentúlon is sikerrel működik.

A gyógyszerészi vényfelírás mellett az elektronikus beutalókhoz kapcsolódó szankciórendszer bevezetése is tizennégy-tizenöt hónapot csúszik. Bár az e-beutaló használata már 2021 óta kötelező, a szabályokat megsértő, továbbra is papíralapú gyakorlatot folytató szolgáltatók pénzügyi büntetését – amely a háziorvosoknál az indikátorrendszert, a járóbeteg-szakellátóknál pedig a teljesítményfinanszírozást érintené – csak 2027 augusztusának végétől kezdik el alkalmazni. A minisztérium kiemelte, hogy a halasztás kizárólag a szolgáltatókra vonatkozó hátrányos finanszírozási következményeket érinti, a betegek felé korábban kommunikált határidőket nem. A döntés nem jár többletköltséggel, és nem módosítja a fejlesztésekre szánt forrásokat sem.

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