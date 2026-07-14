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Német és osztrák versenyhatósági kérelmeket adott be a 4iG védelmi cége
Üzlet

Német és osztrák versenyhatósági kérelmeket adott be a 4iG védelmi cége

Portfolio
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Benyújtották az ausztriai és németországi versenyhatósági kérelmeket a 4iG és a cseh CSG Defence között korábban bejelentett tranzakcióval kapcsolatban – közölte a 4iG.

A 4iG leányvállalata, a 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG SDT) mint eladó, valamint a CSG Defence a.s. mint vevő között 2026. március 2-án jött létre részvény-adásvételi szerződés. Ennek értelmében a CSG Defence megvásárolná a 4iG projektcége, a 4iG SDT EGY Zrt. részvényeinek 49 százalékát.

A tranzakció eredményeként a CSG Defence közvetett módon 36,75 százalékos befolyást szerezne a Rába Járműipari Holding Nyrt.-ben. Mivel az ügylet versenyjogi engedélyezést igényel, mai bejelentés szerint a felek benyújtották a szükséges kérelmeket az osztrák versenyhatósághoz, valamint a német szövetségi kartellhivatalhoz.

A mostani versenyhatósági lépés annak a folyamatnak az újabb állomása, amelynek keretében a 4iG védelmi ipari portfóliójába integrálta a Rábát. A 4iG SDT projektcége 74,34 százalékos többségi részesedést szerzett a győri járműipari vállalatban, majd stratégiai együttműködést kötött a cseh Czechoslovak Grouppal. Ennek részeként a CSG Defence 49 százalékos részesedést vásárolna a 4iG SDT EGY Zrt.-ben, ami közvetetten közel 37 százalékos befolyást jelentene a Rábában, miközben az irányító többség a 4iG-nél maradna. A partnerség ipari oldalon is jelentős: a Rába a Tatra Trucksszal közösen katonai járműprogramokban vehet részt, emellett Győrben a HUMARS rakétarendszer-programhoz kapcsolódó gyártási és integrációs feladatok is megjelenhetnek.

Címlapkép forrása: Portfolio

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