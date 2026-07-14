Tőzsdére léphet Amerikában a Samsung

A Bloomberg forrásai szerint a Samsung Electronics előzetes tárgyalásokat folytatott bankokkal

az egyesült államokbeli tőzsdére lépés céljával,

ám végleges döntés még nem született. A Samsung a mérlegelés során kiemelten figyeli a memóriachip-gyártók részvényeinek rendkívül ingadozó árfolyamát. A társaság ugyanakkor egy írásos megkeresésre válaszolva közölte, hogy jelenleg nem vizsgálja az ADR-kibocsátás lehetőségét.

Bár a technológiai óriás korábban már mérlegelte ezt a lépést, végül elvetette az ötletet. A téma most a rivális SK Hynix sikeres amerikai tőzsdei bevezetése után kapott új lendületet. Az SK Hynix a múlt héten 26,5 milliárd dollár tőkét vont be, ami minden idők legnagyobb amerikai tőzsdei kibocsátásának számít külföldi vállalat esetében. Az ügylet jól szemlélteti, hogy a szektor magas értékeltsége miatti aggodalmak ellenére mekkora befektetői érdeklődés övezi a globális mesterségesintelligencia-infrastruktúra kulcsszereplőit.

A tőzsdei megjelenést azonban hátráltathatja a Samsung rendkívül összetett üzleti portfóliója és az ismétlődő munkaügyi viták. Piaci szakértők hangsúlyozzák, hogy a tárgyalások még rendkívül korai fázisban tartanak, és konkrét tervek vagy megbízott pénzintézetek híján egyelőre csak tapogatózásról van szó.

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