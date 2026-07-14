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Üzleti networking két keréken: jótékony céllal, két távon idén is jön a Portfolio őszköszöntő bringás eseménye
Üzlet

Üzleti networking két keréken: jótékony céllal, két távon idén is jön a Portfolio őszköszöntő bringás eseménye

Portfolio
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A trendeknek megfelelően a vállalati döntéshozók mind nagyobb számban váltanak golfütőről karbonvázra, ezáltal ötvözve a lehető legoptimálisabban a networking és az egészséges életmód nyújtotta előnyöket. A Portfolio üzleti közössége legközelebb szeptember 20-án pattanhat a nyeregbe az őszköszöntő Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride keretében, ahol a sport és a kapcsolatépítés mellett a jótékonyság is középpontba kerül.

Kötetlen üzleti beszélgetések, friss levegő, közös sportélmény és egy fontos társadalmi ügy – ezt kínálja a Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride, amely 2026. szeptember 20-án hozza össze az üzleti élet bringázni szerető szereplőit.

A Property Investment Forumhoz kapcsolódó félnapos program lendületes, élményalapú találkozási pont, ahol a névjegykártyák helyett ezúttal a kilométerek, a közös tempó és az inspiráló beszélgetések építik a kapcsolatokat.

Network On Wheels – Portfolio Sunday Business Ride
Portfolio Sunday Business Ride - Tekerj velünk a hazai üzleti élet legújabb networking programjának keretein belül!
Információ és jelentkezés

Több táv, egy cél

A rajt helyszíne a Grinta Bike & Café, ahonnan hobbi-, félprofi és profi kerékpárosok is útnak indulhatnak. A résztvevők két útvonal közül választhatnak: a rövidebb, nagyjából 36 kilométeres TourX kör ideális választás azoknak, akik egy kellemes, közösségi tekerésre vágynak Szentendre irányába, míg a hosszabb, körülbelül 84 kilométeres SportX útvonal komolyabb kihívást kínál Pomáz, Pilisszentkereszt, opcionálisan pedig Dobogókő, Pilisszántó és Solymár érintésével.

Az esemény különleges értékét a jótékonysági cél növeli tovább. A részvételi díj teljes összege adományként hasznosul: a Portfolio kerékpáros eseményeinek nevezési díjaiból összegyűlt támogatást egy összegben kerül egy kiválasztott jótékonysági szervezethez a 2027. júniusi Portfolio X – Cycling Day alkalmával.

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Már elindult a jelentkezés

A jelentkezési határidő 2026. szeptember 15., a regisztráció pedig már elindult. Biztosítsd helyed most a Portfolio Sunday Business Ride-on!

Insiprációként érdemes felidézni az idei Portfolio Property X képsorait:

Címlapkép forrása: Portfolio

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