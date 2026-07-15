Az Apple egy olyan startuppal tárgyal, amely egészen apróra zsugorítja az AI-modelleket

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A Khosla Ventures által támogatott, a Caltechről spin-offként indult PrismML kedden tette közzé az Alibaba nyílt forráskódú Qwen modelljének tömörített verzióit. A startup állítása szerint a modellt nagyjából 54 gigabájtról 4 gigabájt alá zsugorították,

így annak mind a 27 milliárd paramétere gond nélkül futtatható egy iPhone 15 vagy annál újabb készüléken.

Babak Haszibi vezérigazgató elmondta, hogy az Apple és más technológiai vállalatok már tesztelik a megoldásaikat, vizsgálva azok sebességét, energiahatékonyságát és általános teljesítményét. A vezető a tárgyalásokat még kezdeti fázisúnak minősítette, de hozzátette, hogy "a dolgok szépen haladnak".

A bejelentés egy nappal azután érkezett, hogy az Apple elindította az iOS 27 nyilvános béta-verzióját, amely első alkalommal teszi lehetővé az iPhone-felhasználók szélesebb köre számára a régóta várt, megújult Siri elérését. Az Apple szeretné versenyképesebbé tenni saját asszisztensét az OpenAI és az Anthropic megoldásaival szemben, miközben a személyes adatok védelme érdekében a számítási feladatok és az AI-alapú adatfeldolgozás minél nagyobb részét közvetlenül az eszközökön tartaná.

Ez a megközelítés megoldást jelenthet az Apple AI-stratégiájának egyik legfőbb korlátjára, nevezetesen arra, hogy a legerősebb modellek futtatása általában túl sok memóriát és számítási kapacitást igényel egy okostelefontól. A közvetlenül a készüléken futó mesterséges intelligencia csökkentené a távoli szerverek eléréséből adódó késleltetést, mérsékelné a felhőalapú infrastruktúra költségeit, valamint erősítené a vállalat adatvédelmi hitelességét, ráadásul bizonyos funkciók így internetkapcsolat nélkül is használhatóvá válnának.

A PrismML azáltal tömöríti a modelleket, hogy drasztikusan leegyszerűsíti a belső adatok tárolását, és az egyes értékeket 16 bitről mindössze egy vagy három lehetséges értékre csökkenti. A startup adatai szerint a tömörített modellek tíz-tizenötször kevesebb memóriát igényelnek, hatszor-nyolcszor gyorsabban reagálnak, és három-hatszor kevesebb energiát fogyasztanak a hagyományos változatokhoz képest. Ennek a megoldásnak azonban ára van, hiszen a modellek teljesítménye általában néhány százalékponttal romlik, és az érvelési képesség, a matematikai készségek vagy a kódolás előtt elsőként a tények pontos felidézése gyengül. A technológia Haszibi Caltech-en működő kutatócsoportjától származik, a szabadalmakat birtokoló egyetem pedig kizárólagos felhasználási jogot biztosított a PrismML-nek. A startup márciusban egy 16,25 millió dolláros finanszírozási kört zárt sikeresen. A fejlesztések sorában a Google nyílt forráskódú Gemma modellje következik, amelyet később még nagyobb modellek követnek majd.

Az elemzők ugyanakkor óvatosságra intenek,

hiszen a PrismML állításait a gyakorlatban, a laboratóriumi bemutatókon túl is bizonyítani kell.

A Counterpoint Research elemzői szerint az összetett utasítások feldolgozása során nyújtott teljesítmény, a többfeladatos működés melletti akkumulátor-használat, valamint a több millió lekérdezés során mutatott megbízhatóság lesznek a döntő tényezők. Az IDC szakértője hozzátette, hogy az energiafogyasztás jelentheti a legnagyobb kihívást, mert a gyakran vagy a háttérben folyamatosan futó modellek gyorsan lemeríthetik az akkumulátort, még akkor is, ha egyébként kevesebb memóriát igényelnek.

A bejelentés egy meglehetősen vitatott időszakban érkezett, amikor még kérdéses, hogy a mesterséges intelligencia hatékonyságának javulása képes-e csökkenteni a memóriachipek és a méregdrága adatközponti infrastruktúrák iránti keresletet. A memória jelenleg az iparág egyik legfőbb szűk keresztmetszete és legjelentősebb költségtényezője. A D.A. Davidson elemzője úgy véli, hogy a modellek méretének csökkentése nem szünteti meg a chipek iránti keresletet, csupán áthelyezi azt az adatközpontokból a mobiltelefonokba és egyéb hordozható eszközökbe. Ráadásul az egyedi eszközökön futó mesterséges intelligencia összességében kevésbé hatékony is lehet, mivel ezek a chipek gyakran kihasználatlanul, tétlenül állnak.

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