Bivalyerős számokat hozott az AI-szegmensben nélkülözhetetlen tech cég

A társaság legfrissebb várakozásai szerint az éves árbevétel 43 és 45 milliárd euró között alakulhat, míg a bruttó marzs 54 és 56 százalék közé várható. A korábbi előrejelzés ennél jóval visszafogottabb volt, hiszen 36–40 milliárd eurós árbevételt és 51–53 százalékos marzsot vetített előre.

Az ASML már az előző negyedévben is felfelé módosította kilátásait, elsősorban a legfejlettebb EUV-litográfiai berendezései iránti tartós keresletnek köszönhetően.

Jelenleg a világon kizárólag ezek a gépek képesek elvégezni azt a litográfiai eljárást, amely a legkorszerűbb, mesterséges intelligenciához használt chipek gyártásához szükséges.

A kereslet a várakozások szerint tartósan magas marad, miközben a chipgyártók folyamatosan bővítik kapacitásaikat a mesterséges intelligencia igényeinek kielégítésére. Az ASML egyik legnagyobb ügyfele, a tajvani TSMC a napokban 68 százalékos növekedésről számolt be a júniusi árbevételében, és a hírek szerint két új, fejlett chip-csomagoló üzemet épít a dél-tajvani Csiaji tudományos parkban.

A UBS elemzői úgy vélik, hogy a félvezetőgyárak bővítése és a csúcskategóriás chipek iránti, mesterséges intelligencia által vezérelt kereslet kifejezetten erős második félévet eredményezhet az ASML számára.

A kimagasló kereslet ellenére a félvezetőipari részvények nyomás alá kerültek, mivel a befektetők egyre inkább megkérdőjelezik a mesterséges intelligencia által vezérelt, hatalmas tőkeberuházási hullám fenntarthatóságát. Az ASML ráadásul a legfejlettebb chipgyártó berendezéseit érintő, egyre szigorúbb exportkorlátozásokkal is kénytelen szembenézni.

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