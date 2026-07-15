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Csúnyán beszakadt Elon Musk sztárrészvénye – Elesett a bevezetési árfolyam
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Csúnyán beszakadt Elon Musk sztárrészvénye – Elesett a bevezetési árfolyam

Portfolio
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Immáron negyedik napja esik a SpaceX árfolyama az amerikai tőzsdén: Elon Musk űrhajózási vállalatának részvényárfolyama 135 dollár, azaz a tőzsdei bevezetési árfolyam alá esett.

Június közepén indult a kereskedés a SpaceX-szel az amerikai tőzsdéken, az IPO hihetetlenül jól sikerült; bár több elemző is úgy látta, túlárazott a részvény, az árfolyam rakétaként lőtt ki, egészen 201 dollárig szárnyalt pár napon belül.

A hangulat azonban június végén elromlott, az árfolyam gyorsan zuhanni kezdett a többi techrészvénnyel együtt, az iráni konfliktus felhevülése miatt pedig a SpaceX is meredek esésnek indult.

Ma először, négy napnyi folyamatos zuhanás után benézett a SpaceX az IPO 135 dolláros árfolyama alá.

Ahogy ezen sorok íródnak, a SpaceX árfolyama 133,49 dollár, a részvény eddig 1,92%-os esésben van a mai kereskedésben.

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