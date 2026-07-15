Fordulat az amerikai tőzsdéken

Nagyon úgy néz ki, hogy pluszos zárás lesz
Minden jel arra mutat, hogy a korábbi volatilitás ellenére ma pluszban zárnak majd az amerikai tőzsdék: mindhárom nagyobb index látható emelkedést mutat egy órával zárás előtt.
- A Dow Jones 0,15%-os,
- az S&P 500 0,26%-os,
- a Nasdaq pedig 0,47%-os pluszban van.
Enyhül a nyomás az amerikai tőzsdéken
Az esti órákban (magyar idő szerint) enyhült a nyomás az amerikai tőzsdéken, a techszektorban is fordulatot láthatunk. A Sandisk például már "csak" 7,8% mínuszban van, a Micron pedig 7,7%-os esést mutat. A Dell még mindig -11,67%.
Az indexek egyébként kezdenek látható pluszokat mutatni: a Dow Jones 0,32%-os, az S&P 500 0,33%-os, a Nasdaq már 0,58%-os pluszt produkál.
Az amerikai indexek pluszba fordultak
Miközben a chipgyártók ma is gyengélkednek, az amerikai indexeken ez nem igazán látszik: mindhárom fontosabb index enyhe pluszban van.
A Dow Jones 0,05%-os, az S&P 500 0,09%-os, a Nasdaq pedig 0,23%-os pluszban van most.
Szétverik az amerikai chipgyártókat – Össztűz zúdult a tőzsde sztárjaira
Igencsak komoly esés látható néhány nagykapitalizációjú techpapír árfolyamában az amerikai tőzsdéken: ütik a Dellt, a Sandisket és a Micront is, 10% körüli mínuszokat is láthatunk.
Csábítóan olcsó lett ez a részvény - Tényleg 80 százalékkal többet ér?
Az elmúlt évek egyik legnagyobb tőzsdei sztárjánál nagyot fordult a kocka az előző hónapokban, a következő hetek azonban meghatározóak lehetnek és nagy mozgás jöhet a grafikonok alapján. A profi befektetők és elemzők ráadásul szinte egyöntetűen vételre ajánlják a papírt, amely akár 80 százalékkal is többet érhet most.
Pirosba fordultak az amerikai tőzsdék
Gyengélkednek ma az amerikai tőkepiacok, de egyelőre hatalmas mínuszok nem látszanak. Az iráni háború és a techszektor gyengélkedése miatt általánosságban a negatív hangulat dominál.
- A Dow Jones 0,06%-os,
- az S&P 500 0,13%-os,
- a Nasdaq 0,1%-os mínuszban áll most.
Csúnyán beszakadt Elon Musk sztárrészvénye – Elesett a bevezetési árfolyam
Immáron negyedik napja esik a SpaceX árfolyama az amerikai tőzsdén: Elon Musk űrhajózási vállalatának részvényárfolyama 135 dollár, azaz a tőzsdei bevezetési árfolyam alá esett.
Eséssel zárt a magyar tőzsde
Jelentős eséssel, 1,7 százalékos mínuszban fejezte be a mai napot a BUX index. Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP ma 3 százalékkal került lejjebb 44 340 forintos szintre, a Mol 0,7 százalékot esett 4220 forintra, a Richter 0,2 százalékot esett és 12 010 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 1 százalékos esést követően 2600 forinton zárt.
Váratlan figyelmeztetés Warren Buffettől: veszélyes játékot játszanak a befektetők
Warren Buffett szerint a részvénypiacot manapság egyre inkább a spekulatív kereskedés vezérli a hosszú távú, értékalapú befektetői szemlélet helyett. A Berkshire Hathaway elnök-vezérigazgatója a CNBC-nek adott interjújában rámutatott, hogy rendkívül nehéz valódi értéket találni egy olyan piaci környezetben, ahol a szereplők többsége inkább a szerencsejátékot választja - tudósított a CNBC.
Pluszban az amerikai tőzsdék
Emelkednek az amerikai tőzsdék a nyitás után, a Dow 0,6 százalékkal került feljebb, az S&P 500 0,5 százalékot erősödött, a Nasdaq pedig 0,7 százalékos pluszban nyitott. A hangulatra pozitívan hatottak a vártnál kedvezőbb inflációs adatok és az erős vállalati gyorsjelentések. A júniusi termelői árindex meglepetésre csökkent, ami mérsékelte a Fed további kamatemeléseivel kapcsolatos félelmeket, miközben a bankszektor jó eredményei és az ASML erős számai is támogatják a részvényeket.
Nagyot ugrott a Navigator rendelésállománya
Jelentősen nőtt a Navigator Investments nyitott rendelésállománya a második negyedévben, amelyben már az újonnan felvásárolt evopro systems engineering számai is megjelentek. A cégcsoport rendelésállománya három hónap alatt 76 százalékkal emelkedett, és 2,29 milliárd forintra nőtt.
Warren Buffett 95 évesen is hatalmas pénzeket mozgat meg, a Berkshire Hathaway legutóbbi nagy dobása mögött is ő állt
Warren Buffett elárulta, hogy a Berkshire Hathaway Alphabetbe való közelmúltbeli jelentős befektetése mögött nem az új vezérigazgató, Greg Abel, hanem ő maga állt. A 95 éves üzletember a CNBC-nek adott interjújában részletezte a döntés hátterét, és arról is beszélt, hogy hol helyezkedik el a technológiai óriás a Berkshire portfóliójában.
Esés a tőzsdéken
Továbbra is esés látszik a tőzsdéken, a DAX 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.
A magyar piac ugyancsak esik, a BUX 0,7 százalékos mínuszban van. Itthon a blue chipek közül az OTP és a Richter vezeti az esést, előbbi 0,9 százalékkal, utóbbi pedig 1,1 százalékkal került lejjebb.
Nagy kitörés formálódik a népszerű befektetésben - Több mint 30 százalékos emelkedés jöhet!
Miközben a legtöbben már leírták a befektetők egykori nagy kedvencét, valami megváltozott és nagy felpattanás kezdődött egy olyan szintről, ami hosszú évek óta hibátlanul működik. Napokon belül eldőlhet, hogy beszélhetünk-e tartós fordulatról.
Kiszivárgott a ChatGPT fejlesztőjének terve: hamarosan érkezik a cég első fogyasztói elektronikai eszköze
A hírek szerint az OpenAI egy hordozható, kijelző nélküli okoshangszóróval tervezi a belépést a fogyasztói elektronikai piacra. A készüléket a mesterséges intelligencia korszakának új típusú otthoni számítógépeként pozicionálják. Ezzel a lépéssel a vállalat közvetlenül az Apple, az Amazon és a Google versenytársává válik, a fejlesztés pedig máris komoly jogi vitákat generált - jelentette a Bloomberg.
Ugrik az ASML
Az ASML árfolyama közel 6 százalékkal ugrott meg a gyorsjelentést követően, miután a vártnál jobb negyedéves számok mellett a chipipari berendezésgyártó jelentősen megemelte idei bevételi prognózisát is.
Komoly felértékelődési potenciált lát az Equilor a Waberer’s részvényében
Jelentős felértékelődési potenciált lát a Waberer’s részvényében az Equilor. A brókercég 7148 forintos 12 havi célár mellett vételre ajánlja a papírt, ami durván 50 százalékos felértékelődési potenciált feltételez. Az elemzőház szerint a piac jelenleg nem árazza megfelelően a társaság diverzifikált működését, stabil cash flow-termelését és a logisztikai üzletág előtt álló növekedési lehetőségeket.
Esnek a tőzsdék
Eséssel indul a nap a tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a CAC 0,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,8 százalékot esett.
Javuló autóeladások az AutoWallisnál
Fennmaradtak az első három hónap kedvező folyamatai, így az első félévben összességében 10 százalékot megközelítő mértékben bővült az új gépjárművek értékesítése az AutoWallis Csoport Kiskereskedelmi Üzletágában. A Nagykereskedelmi Üzletág eközben 3,5 százalékra csökkentette elmaradását, elsősorban a tavaly megszerzett új márkák értékesítésének köszönhetően. Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletága ismét erős negyedévet zárt és a szerviztevékenység is növekedést mutatott. Az AutoWallis az év hátralevő részében az értékesítés további erősödésére számít.
Az Apple egy olyan startuppal tárgyal, amely egészen apróra zsugorítja az AI-modelleket
Az Apple egy olyan kaliforniai startuppal tárgyal, amelynek állítása szerint sikerült olyan mértékben lekicsinyítenie a nagyméretű, nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-modelleket, hogy azok közvetlenül egy iPhone-on is futtathatók – nyilatkozta a cég vezérigazgatója a CNBC-nek.
Bivalyerős számokat hozott az AI-szegmensben nélkülözhetetlen tech cég
Az ASML idén már másodszor emelte meg az árbevételre vonatkozó előrejelzését, mivel partnerei folyamatosan bővítik a mesterségesintelligencia-chipek gyártókapacitását. A holland félvezetőipari berendezéseket gyártó vállalat így továbbra is a technológiai fellendülés egyik legnagyobb haszonélvezője - írta a CNBC.
Jelentett az ASML
Az ASML a vártnál jobb második negyedéves eredményeket közölt: a bevétel 9,33 milliárd euró lett az elemzők által várt 8,8 milliárddal szemben, a nettó profit pedig 2,92 milliárd euróra rúgott a 2,62 milliárdos várakozás helyett. A teljesítményt az AI-chipek gyártóinak erős kereslete támogatta, ami ellensúlyozta a kínai értékesítéssel kapcsolatos bizonytalanságot. A társaság már másodszorra emelte meg idei bevételi előrejelzését.
Európában mérsékelt elmozdulások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,42 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,5 százalékos pluszban van, míg a Kospi 7,5 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,77 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma is kínai adatokkal indul a nap, majd magyar idő szerint délután jön az amerikai ipari termelői árak alakulása, este pedig a Fed publikálja a gazdasági hangulatra vonatkozó Bézs könyvét. Ebből pedig akár a jövőbeli kamatpályára vonatkozó előrejelzéseket is kiolvashatnak a befektetők, így piaci hatása is lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 508,27
|0,0%
|-0,8%
|2,6%
|9,2%
|18,1%
|50,3%
|S&P 500
|7 543,59
|0,4%
|0,5%
|1,5%
|10,2%
|20,3%
|72,5%
|Nasdaq
|29 586,29
|1,1%
|1,4%
|-0,2%
|17,2%
|29,4%
|98,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 743,5
|0,7%
|-0,8%
|2,6%
|34,6%
|71,7%
|136,8%
|Hang Seng
|24 340,73
|0,5%
|3,6%
|-1,5%
|-5,0%
|0,6%
|-12,4%
|CSI 300
|4 796,5
|2,2%
|0,1%
|0,4%
|3,6%
|19,4%
|-5,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 147,03
|0,1%
|-1,2%
|2,1%
|2,7%
|4,1%
|59,3%
|CAC
|8 366,85
|0,0%
|-0,8%
|0,2%
|2,7%
|7,2%
|27,6%
|FTSE
|10 529,39
|0,3%
|-1,3%
|0,6%
|6,0%
|17,0%
|48,5%
|FTSE MIB
|52 862,5
|0,1%
|0,8%
|2,7%
|17,6%
|31,5%
|109,8%
|IBEX
|19 356,6
|0,1%
|-1,4%
|3,2%
|11,8%
|37,9%
|123,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 348,41
|1,5%
|1,2%
|5,6%
|29,1%
|44,1%
|203,8%
|ATX
|6 505,39
|0,6%
|0,3%
|3,9%
|22,1%
|45,3%
|89,1%
|PX
|2 616,96
|0,3%
|0,1%
|2,1%
|-2,6%
|20,5%
|125,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 700
|1,3%
|-0,2%
|7,6%
|30,2%
|64,9%
|193,5%
|Mol
|4 250
|3,5%
|9,1%
|11,1%
|44,6%
|41,0%
|76,9%
|Richter
|12 030
|1,1%
|-2,0%
|0,8%
|21,9%
|18,5%
|50,2%
|Magyar Telekom
|2 626
|-0,5%
|-1,8%
|-3,8%
|46,5%
|46,7%
|519,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,44
|1,6%
|12,5%
|-9,2%
|40,5%
|18,0%
|10,0%
|Brent
|83,32
|0,0%
|12,3%
|-4,6%
|36,9%
|20,4%
|11,4%
|Arany
|4 090,65
|1,9%
|-1,4%
|-2,9%
|-5,4%
|22,2%
|124,4%
|Devizák
|EURHUF
|358,3050
|0,2%
|1,1%
|1,8%
|-6,7%
|-10,4%
|-0,3%
|USDHUF
|313,0805
|-0,2%
|1,0%
|2,9%
|-4,2%
|-8,5%
|3,0%
|GBPHUF
|420,5149
|-0,4%
|1,1%
|3,1%
|-4,6%
|-8,7%
|0,2%
|EURUSD
|1,1445
|0,3%
|0,1%
|-1,1%
|-2,6%
|-2,0%
|-3,2%
|USDJPY
|162,3500
|0,0%
|0,3%
|1,3%
|3,6%
|10,1%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3407
|0,2%
|0,2%
|-0,1%
|-0,3%
|-0,3%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 975,72
|4,4%
|2,6%
|2,3%
|-26,8%
|-45,8%
|98,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,58
|-0,7%
|0,9%
|2,3%
|10,1%
|3,6%
|238,1%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|0,0%
|2,9%
|2,4%
|7,4%
|14,2%
|-960,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,36
|2,1%
|4,7%
|-2,2%
|-22,0%
|-23,8%
|83,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
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