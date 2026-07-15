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Indul a Yettel vezetékes szolgáltatása
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Indul a Yettel vezetékes szolgáltatása

Portfolio
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Elindítja vezetékes optikai internetszolgáltatását a Yettel Magyarország. Az új, HiperNet néven bevezetett csomagokkal a vállalat a mobilhálózaton működő OtthonNet szolgáltatását egészíti ki.

A Yettel eddig elsősorban mobilhálózaton nyújtott otthoni internetet, most azonban belép a vezetékes optikai internet piacára is. A társaság közlése szerint a két technológia együttesen a magyar háztartások több mint 90 százaléka számára teszi elérhetővé a szélessávú internetszolgáltatást.

Az új HiperNet szolgáltatás optikai hálózaton működik, és kétféle sebességű csomagban lesz elérhető. A vállalat tájékoztatása szerint a csomaghoz WiFi 7-es router tartozik, amely több csatlakoztatott eszköz esetén is stabilabb kapcsolatot és nagyobb sebességet biztosíthat a korábbi WiFi-szabványokhoz képest.

A szolgáltatás a Yettel alkalmazásában rendelhető meg digitális folyamatban, de az országos üzlethálózatban is kezdeményezhető az előfizetés. A HiperNet bekerül a Yettel Full kedvezményprogramba is, amely több Yettel-szolgáltatás együttes használata esetén ad kedvezményt.

A cég szerint a vezetékes és a mobilalapú otthoni internet eltérő igényeket szolgál ki. Az 5G-alapú OtthonNet előnye a gyors beüzemelés és a hordozhatóság, mivel nem igényel szerelést. Az optikai HiperNet ezzel szemben stabilabb sávszélességet és alacsonyabb késleltetést kínálhat, ami például online játékhoz vagy nagy adatforgalmú, több eszközt használó háztartásokban lehet fontos.

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Igor Prerovsky, a Yettel Magyarország vezérigazgatója szerint a lépés azt jelzi, hogy a vállalat

a mobil távközlési szolgáltatói szerepből szélesebb digitális szolgáltatói modell felé mozdul el,

ahogy azt korábban a Portfolio.hu-nak adott interjúban is elmondta.

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A Yettel vezetékes piaci belépése nem önálló hálózatépítésre, hanem nagykereskedelmi együttműködésre épül: a szolgáltató a 4iG-csoporthoz tartozó 2Connect gigabitképes vezetékes infrastruktúráján kínál szélessávú internetet lakossági és üzleti ügyfeleknek. A konstrukció lényege, hogy a Yettel a saját márkája alatt jelenik meg a vezetékes internetpiacon, miközben a hálózati hátteret a 4iG érdekeltségébe tartozó infrastruktúra biztosítja.

A megállapodás illeszkedik a 4iG és a Yettel tulajdonosa, az e& PPF Telecom Group között előkészítés alatt álló szélesebb infrastruktúra-partnerségbe is. Ennek keretében a 4iG távközlési leányvállalata stratégiai részesedést szerezhet a Yettel mobilhálózatát működtető Cetin Hungaryben, míg az e& PPF Telecom Group jelentős tulajdonrészt kaphet a 4iG vezetékes hálózati cégében, a 2Connectben.

Címlapkép forrása: Portfolio

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