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Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, lefordulás a tőzsdéken
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Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, lefordulás a tőzsdéken

Portfolio
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A tegnapi vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adat enyhítette a további kamatemelésekkel kapcsolatos aggodalmakat, Ázsiában ennek hatására erős emelkedés bontakozott ki, a dél-koreai Kospi 7 százalékkal került feljebb. A közel-keleti konfliktus kiújulása miatt viszont továbbra is magasan, 86 dollár közelében jár a Brent árfolyama. Részben az Iránnal szembeni újabb amerikai csapások, és a tengeri blokád hatására gyengén indult a nap Európában. A vállalati fronton is sűrű nap jön, többek között a Morgan Stanley, a BlackRock és a Johnson & Johnson is közzéteszi számait.
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Komoly felértékelődési potenciált lát az Equilor a Waberer’s részvényében

Jelentős felértékelődési potenciált lát a Waberer’s részvényében az Equilor. A brókercég 7148 forintos 12 havi célár mellett vételre ajánlja a papírt, ami durván 50 százalékos felértékelődési potenciált feltételez. Az elemzőház szerint a piac jelenleg nem árazza megfelelően a társaság diverzifikált működését, stabil cash flow-termelését és a logisztikai üzletág előtt álló növekedési lehetőségeket.

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Komoly felértékelődési potenciált lát az Equilor a Waberer’s részvényében
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Esnek a tőzsdék

Eséssel indul a nap a tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a CAC 0,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,8 százalékot esett.

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Javuló autóeladások az AutoWallisnál

Fennmaradtak az első három hónap kedvező folyamatai, így az első félévben összességében 10 százalékot megközelítő mértékben bővült az új gépjárművek értékesítése az AutoWallis Csoport Kiskereskedelmi Üzletágában. A Nagykereskedelmi Üzletág eközben 3,5 százalékra csökkentette elmaradását, elsősorban a tavaly megszerzett új márkák értékesítésének köszönhetően. Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletága ismét erős negyedévet zárt és a szerviztevékenység is növekedést mutatott. Az AutoWallis az év hátralevő részében az értékesítés további erősödésére számít.

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Javuló autóeladások az AutoWallisnál
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Az Apple egy olyan startuppal tárgyal, amely egészen apróra zsugorítja az AI-modelleket

Az Apple egy olyan kaliforniai startuppal tárgyal, amelynek állítása szerint sikerült olyan mértékben lekicsinyítenie a nagyméretű, nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-modelleket, hogy azok közvetlenül egy iPhone-on is futtathatók – nyilatkozta a cég vezérigazgatója a CNBC-nek.

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Az Apple egy olyan startuppal tárgyal, amely egészen apróra zsugorítja az AI-modelleket
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Bivalyerős számokat hozott az AI-szegmensben nélkülözhetetlen tech cég

Az ASML idén már másodszor emelte meg az árbevételre vonatkozó előrejelzését, mivel partnerei folyamatosan bővítik a mesterségesintelligencia-chipek gyártókapacitását. A holland félvezetőipari berendezéseket gyártó vállalat így továbbra is a technológiai fellendülés egyik legnagyobb haszonélvezője - írta a CNBC.

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Bivalyerős számokat hozott az AI-szegmensben nélkülözhetetlen tech cég
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Jelentett az ASML

Az ASML a vártnál jobb második negyedéves eredményeket közölt: a bevétel 9,33 milliárd euró lett az elemzők által várt 8,8 milliárddal szemben, a nettó profit pedig 2,92 milliárd euróra rúgott a 2,62 milliárdos várakozás helyett. A teljesítményt az AI-chipek gyártóinak erős kereslete támogatta, ami ellensúlyozta a kínai értékesítéssel kapcsolatos bizonytalanságot. A társaság már másodszorra emelte meg idei bevételi előrejelzését.

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Európában mérsékelt elmozdulások jöhetnek

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,42 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,5 százalékos pluszban van, míg a Kospi 7,5 százalékkal került feljebb.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,77 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma is kínai adatokkal indul a nap, majd magyar idő szerint délután jön az amerikai ipari termelői árak alakulása, este pedig a Fed publikálja a gazdasági hangulatra vonatkozó Bézs könyvét. Ebből pedig akár a jövőbeli kamatpályára vonatkozó előrejelzéseket is kiolvashatnak a befektetők, így piaci hatása is lehet.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,9 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,5 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 508,27 0,0% -0,8% 2,6% 9,2% 18,1% 50,3%
S&P 500 7 543,59 0,4% 0,5% 1,5% 10,2% 20,3% 72,5%
Nasdaq 29 586,29 1,1% 1,4% -0,2% 17,2% 29,4% 98,6%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 67 743,5 0,7% -0,8% 2,6% 34,6% 71,7% 136,8%
Hang Seng 24 340,73 0,5% 3,6% -1,5% -5,0% 0,6% -12,4%
CSI 300 4 796,5 2,2% 0,1% 0,4% 3,6% 19,4% -5,6%
Európai részvényindexek              
DAX 25 147,03 0,1% -1,2% 2,1% 2,7% 4,1% 59,3%
CAC 8 366,85 0,0% -0,8% 0,2% 2,7% 7,2% 27,6%
FTSE 10 529,39 0,3% -1,3% 0,6% 6,0% 17,0% 48,5%
FTSE MIB 52 862,5 0,1% 0,8% 2,7% 17,6% 31,5% 109,8%
IBEX 19 356,6 0,1% -1,4% 3,2% 11,8% 37,9% 123,6%
Régiós részvényindexek              
BUX 143 348,41 1,5% 1,2% 5,6% 29,1% 44,1% 203,8%
ATX 6 505,39 0,6% 0,3% 3,9% 22,1% 45,3% 89,1%
PX 2 616,96 0,3% 0,1% 2,1% -2,6% 20,5% 125,8%
Magyar blue chipek              
OTP 45 700 1,3% -0,2% 7,6% 30,2% 64,9% 193,5%
Mol 4 250 3,5% 9,1% 11,1% 44,6% 41,0% 76,9%
Richter 12 030 1,1% -2,0% 0,8% 21,9% 18,5% 50,2%
Magyar Telekom 2 626 -0,5% -1,8% -3,8% 46,5% 46,7% 519,3%
Nyersanyagok              
WTI 80,44 1,6% 12,5% -9,2% 40,5% 18,0% 10,0%
Brent 83,32 0,0% 12,3% -4,6% 36,9% 20,4% 11,4%
Arany 4 090,65 1,9% -1,4% -2,9% -5,4% 22,2% 124,4%
Devizák              
EURHUF 358,3050 0,2% 1,1% 1,8% -6,7% -10,4% -0,3%
USDHUF 313,0805 -0,2% 1,0% 2,9% -4,2% -8,5% 3,0%
GBPHUF 420,5149 -0,4% 1,1% 3,1% -4,6% -8,7% 0,2%
EURUSD 1,1445 0,3% 0,1% -1,1% -2,6% -2,0% -3,2%
USDJPY 162,3500 0,0% 0,3% 1,3% 3,6% 10,1% 47,5%
GBPUSD 1,3407 0,2% 0,2% -0,1% -0,3% -0,3% -3,3%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 975,72 4,4% 2,6% 2,3% -26,8% -45,8% 98,0%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,58 -0,7% 0,9% 2,3% 10,1% 3,6% 238,1%
10 éves német állampapírhozam 3,07 0,0% 2,9% 2,4% 7,4% 14,2% -960,8%
10 éves magyar állampapírhozam 5,36 2,1% 4,7% -2,2% -22,0% -23,8% 83,6%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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