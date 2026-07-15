Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, lefordulás a tőzsdéken

Komoly felértékelődési potenciált lát az Equilor a Waberer’s részvényében
Jelentős felértékelődési potenciált lát a Waberer’s részvényében az Equilor. A brókercég 7148 forintos 12 havi célár mellett vételre ajánlja a papírt, ami durván 50 százalékos felértékelődési potenciált feltételez. Az elemzőház szerint a piac jelenleg nem árazza megfelelően a társaság diverzifikált működését, stabil cash flow-termelését és a logisztikai üzletág előtt álló növekedési lehetőségeket.
Esnek a tőzsdék
Eséssel indul a nap a tőzsdéken, a DAX 0,9 százalékkal került lejjebb, míg a CAC 0,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,6 százalékot gyengült. A milánói börze is lejjebb került 0,6 százalékkal, míg a spanyol piac 0,8 százalékot esett.
Javuló autóeladások az AutoWallisnál
Fennmaradtak az első három hónap kedvező folyamatai, így az első félévben összességében 10 százalékot megközelítő mértékben bővült az új gépjárművek értékesítése az AutoWallis Csoport Kiskereskedelmi Üzletágában. A Nagykereskedelmi Üzletág eközben 3,5 százalékra csökkentette elmaradását, elsősorban a tavaly megszerzett új márkák értékesítésének köszönhetően. Az AutoWallis Mobilitási Szolgáltatások Üzletága ismét erős negyedévet zárt és a szerviztevékenység is növekedést mutatott. Az AutoWallis az év hátralevő részében az értékesítés további erősödésére számít.
Az Apple egy olyan startuppal tárgyal, amely egészen apróra zsugorítja az AI-modelleket
Az Apple egy olyan kaliforniai startuppal tárgyal, amelynek állítása szerint sikerült olyan mértékben lekicsinyítenie a nagyméretű, nagy teljesítményű mesterségesintelligencia-modelleket, hogy azok közvetlenül egy iPhone-on is futtathatók – nyilatkozta a cég vezérigazgatója a CNBC-nek.
Bivalyerős számokat hozott az AI-szegmensben nélkülözhetetlen tech cég
Az ASML idén már másodszor emelte meg az árbevételre vonatkozó előrejelzését, mivel partnerei folyamatosan bővítik a mesterségesintelligencia-chipek gyártókapacitását. A holland félvezetőipari berendezéseket gyártó vállalat így továbbra is a technológiai fellendülés egyik legnagyobb haszonélvezője - írta a CNBC.
Jelentett az ASML
Az ASML a vártnál jobb második negyedéves eredményeket közölt: a bevétel 9,33 milliárd euró lett az elemzők által várt 8,8 milliárddal szemben, a nettó profit pedig 2,92 milliárd euróra rúgott a 2,62 milliárdos várakozás helyett. A teljesítményt az AI-chipek gyártóinak erős kereslete támogatta, ami ellensúlyozta a kínai értékesítéssel kapcsolatos bizonytalanságot. A társaság már másodszorra emelte meg idei bevételi előrejelzését.
Európában mérsékelt elmozdulások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,42 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,5 százalékos pluszban van, míg a Kospi 7,5 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,77 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma is kínai adatokkal indul a nap, majd magyar idő szerint délután jön az amerikai ipari termelői árak alakulása, este pedig a Fed publikálja a gazdasági hangulatra vonatkozó Bézs könyvét. Ebből pedig akár a jövőbeli kamatpályára vonatkozó előrejelzéseket is kiolvashatnak a befektetők, így piaci hatása is lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 508,27
|0,0%
|-0,8%
|2,6%
|9,2%
|18,1%
|50,3%
|S&P 500
|7 543,59
|0,4%
|0,5%
|1,5%
|10,2%
|20,3%
|72,5%
|Nasdaq
|29 586,29
|1,1%
|1,4%
|-0,2%
|17,2%
|29,4%
|98,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 743,5
|0,7%
|-0,8%
|2,6%
|34,6%
|71,7%
|136,8%
|Hang Seng
|24 340,73
|0,5%
|3,6%
|-1,5%
|-5,0%
|0,6%
|-12,4%
|CSI 300
|4 796,5
|2,2%
|0,1%
|0,4%
|3,6%
|19,4%
|-5,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 147,03
|0,1%
|-1,2%
|2,1%
|2,7%
|4,1%
|59,3%
|CAC
|8 366,85
|0,0%
|-0,8%
|0,2%
|2,7%
|7,2%
|27,6%
|FTSE
|10 529,39
|0,3%
|-1,3%
|0,6%
|6,0%
|17,0%
|48,5%
|FTSE MIB
|52 862,5
|0,1%
|0,8%
|2,7%
|17,6%
|31,5%
|109,8%
|IBEX
|19 356,6
|0,1%
|-1,4%
|3,2%
|11,8%
|37,9%
|123,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 348,41
|1,5%
|1,2%
|5,6%
|29,1%
|44,1%
|203,8%
|ATX
|6 505,39
|0,6%
|0,3%
|3,9%
|22,1%
|45,3%
|89,1%
|PX
|2 616,96
|0,3%
|0,1%
|2,1%
|-2,6%
|20,5%
|125,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 700
|1,3%
|-0,2%
|7,6%
|30,2%
|64,9%
|193,5%
|Mol
|4 250
|3,5%
|9,1%
|11,1%
|44,6%
|41,0%
|76,9%
|Richter
|12 030
|1,1%
|-2,0%
|0,8%
|21,9%
|18,5%
|50,2%
|Magyar Telekom
|2 626
|-0,5%
|-1,8%
|-3,8%
|46,5%
|46,7%
|519,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,44
|1,6%
|12,5%
|-9,2%
|40,5%
|18,0%
|10,0%
|Brent
|83,32
|0,0%
|12,3%
|-4,6%
|36,9%
|20,4%
|11,4%
|Arany
|4 090,65
|1,9%
|-1,4%
|-2,9%
|-5,4%
|22,2%
|124,4%
|Devizák
|EURHUF
|358,3050
|0,2%
|1,1%
|1,8%
|-6,7%
|-10,4%
|-0,3%
|USDHUF
|313,0805
|-0,2%
|1,0%
|2,9%
|-4,2%
|-8,5%
|3,0%
|GBPHUF
|420,5149
|-0,4%
|1,1%
|3,1%
|-4,6%
|-8,7%
|0,2%
|EURUSD
|1,1445
|0,3%
|0,1%
|-1,1%
|-2,6%
|-2,0%
|-3,2%
|USDJPY
|162,3500
|0,0%
|0,3%
|1,3%
|3,6%
|10,1%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3407
|0,2%
|0,2%
|-0,1%
|-0,3%
|-0,3%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 975,72
|4,4%
|2,6%
|2,3%
|-26,8%
|-45,8%
|98,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,58
|-0,7%
|0,9%
|2,3%
|10,1%
|3,6%
|238,1%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|0,0%
|2,9%
|2,4%
|7,4%
|14,2%
|-960,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,36
|2,1%
|4,7%
|-2,2%
|-22,0%
|-23,8%
|83,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
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