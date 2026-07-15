Ismét kiéleződött a helyzet a Közel-Keleten, nagy a bizonytalanság a tőzsdéken

Továbbra is esés látszik a tőzsdéken, a DAX 0,7 százalékos mínuszban van, a CAC 0,1 százalékot esett, a FTSE 100 pedig 0,2 százalékkal került lejjebb.

A magyar piac ugyancsak esik, a BUX 0,7 százalékos mínuszban van. Itthon a blue chipek közül az OTP és a Richter vezeti az esést, előbbi 0,9 százalékkal, utóbbi pedig 1,1 százalékkal került lejjebb.