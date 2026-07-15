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Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
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Holnap sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik, derül ki a holtankoljak információiból.
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A magyar gazdasági és finanszírozási környezet jelentős átalakuláson megy keresztül, ismét az alkalmazkodás kényszere elé állítva a hazai gazdasági ökoszisztémát. Erre reagálva a Portfolio új konferenciájának célja, hogy gyakorlati útmutatást adjon a magyar vállalkozásoknak az előttük álló gazdasági és működési kihívások kezeléséhez, és az abban rejlő fejlődési lehetőségek kiaknázásához.
Információ és jelentkezés

Ezúttal nem módosulnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak, így

csütörtöktől a benzin és a gázolaj beszerzési ára is változatlan marad.

A szerdai áremelést követően egyelőre nem érkezik újabb korrekció.

A hazai töltőállomásokon jelenleg az alábbi országos átlagárakkal találkozhatnak az autósok (2026.07.15-én):

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  • 95-ös benzin: 595 Ft/liter
  • Gázolaj: 613 Ft/liter
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Címlapkép forrása: Shutterstock

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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