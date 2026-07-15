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Kiszivárgott a ChatGPT fejlesztőjének terve: hamarosan érkezik a cég első fogyasztói elektronikai eszköze
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Kiszivárgott a ChatGPT fejlesztőjének terve: hamarosan érkezik a cég első fogyasztói elektronikai eszköze

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A hírek szerint az OpenAI egy hordozható, kijelző nélküli okoshangszóróval tervezi a belépést a fogyasztói elektronikai piacra. A készüléket a mesterséges intelligencia korszakának új típusú otthoni számítógépeként pozicionálják. Ezzel a lépéssel a vállalat közvetlenül az Apple, az Amazon és a Google versenytársává válik, a fejlesztés pedig máris komoly jogi vitákat generált - jelentette a Bloomberg.
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A fejlesztés alatt álló eszközt egyfajta emberszerű, otthoni mesterségesintelligencia-társként képzelik el a tervezők. A készülék képes lesz az okosotthon-eszközök vezérlésére, a médialejátszásra, kérdések megválaszolására, üzenetek kezelésére, valamint közvetlen hozzáférést biztosít a ChatGPT teljes funkciótárához. Az OpenAI várakozásai szerint a termék kulcsfontosságú tulajdonsága a személyisége lesz, amellyel képes emberi szinten kapcsolódni a felhasználókhoz. Ennek érdekében a hangszóró olyan mozgó mechanikai elemeket is tartalmaz majd, amelyek azt a benyomást keltik, mintha a gép valóban élne, nem pedig csak parancsokat hajtana végre.

A készülék az idő múlásával, a felhasználó szokásait kiismerve egyre inkább személyre szabottá és proaktívvá válik, amihez például a tulajdonos e-mailjeiből származó személyes adatokat is felhasználja majd. A kommunikáció a ChatGPT hangalapú üzemmódjának egy fejlettebb, GPT-Live elnevezésű változatára épül, amely képes az egyidejű hallgatásra és beszédre, így sokkal természetesebben alkalmazkodik a beszélgetés menetéhez. Bár a hangszórót elsősorban otthoni használatra tervezik, a beépített akkumulátornak köszönhetően könnyen hordozható lesz a lakásban. Emellett kamerákkal és egyéb érzékelőkkel is felszerelik, hogy pontosan érzékelje és értelmezze a környezetét.

A hardveres üzletág felépítése érdekében az OpenAI tavaly 6,5 milliárd dollárért vásárolta meg az io Products nevű startupot, amelyet az Apple korábbi formatervezője, Jony Ive alapított. Ive saját stúdiója, a LoveFrom szintén aktívan közreműködik a projektben, amelyen számos egykori Apple-tervező és -mérnök dolgozik. Sajtóértesülések szerint az OpenAI több mint négyszáz szakembert csábított el az Apple-től, köztük Evans Hankey korábbi ipari formatervezési vezetőt, valamint Paul Meade-et, aki korábban a Vision Pro fejlesztéséért felelt.

Az Apple a múlt héten pert indított az OpenAI ellen üzleti titkok eltulajdonítása miatt.

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A vád szerint Tang Tan, az OpenAI jelenlegi hardverigazgatója és az iPhone terméktervezési részlegének korábbi vezetője összehangolt kampányt folytatott azért, hogy megszerezze az Apple jövőbeli termékeire vonatkozó bizalmas információkat. Az OpenAI ezzel szemben azt állítja, hogy az új eszköz jelentősen eltér az Apple jelenlegi kínálatától, így kizárt, hogy üzleti titkokat sértene. A vállalat közleménye szerint nem fűződik érdekük más cégek üzleti titkaihoz, és semmilyen bizonyítékot nem látnak a kereset megalapozottságára.

Az OpenAI hardveres részlege jelenleg nagyjából öt különböző terméken dolgozik, ám a piacra lépést az okoshangszóróval kezdik meg. A tervek szerint az eszközt még az idei évben bemutatják, a boltokba pedig 2027-ben kerülhet, bár a menetrendet a jogi eljárások is befolyásolhatják, mivel az Apple bírósági végzéssel próbálja megakadályozni az OpenAI hardvereinek értékesítését. Hosszabb távon a vállalat az okostelefonokat kiváltó mobil AI-eszközökben, hordható kiegészítőkben, valamint az otthoni robotikában látja a jövőt. Ezzel párhuzamosan az Apple is gőzerővel fejleszti a saját, mesterséges intelligenciára épülő otthoni eszközcsaládját, amelynek első tagja egy hétcolos, négyzet alakú kijelzővel és arcfelismeréssel ellátott okosotthon-vezérlő lesz, bevezetve az új, AI-alapú Siri asszisztenst.

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