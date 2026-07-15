Klímakockázatok a nyomunkban: előremenekülési útvonalak a fenntarthatóság csúcsrendezvényén

Az idei rendezvény fókuszában a zöld gazdaság versenyképességi szerepe, a klímakockázatok pénzügyi beárazása, az ESG gyakorlati kihívásai, az energiahatékonyság, az ipari zöldítés, a hiteles kommunikáció és a vízbiztonság áll.
A Portfolio Sustainable World 2026 konferencia idén is több párhuzamos szekcióban járja körbe a zöld átállás legfontosabb üzleti, pénzügyi, energetikai és vállalatirányítási dilemmáit. A konferenciát 2026. szeptember 8-án rendezzük meg az alábbi témákat felölelve.
Zöld gazdaság: halogatás helyett versenyelőny
A konferencia nyitó szekciója a zöld gazdaság stratégiai jelentőségét helyezi középpontba. Azokkal a 2026-os aktualitásokkal foglalkozik, amelyek összekötik a fenntarthatósági ügyeket a különböző iparági vállalati működéssel és így a gazdasági hatásokkal.
A szekció legfontosabb kérdései:
- hogyan reagálnak a döntéshozók a makrogazdasági és klímakockázati kihívásokra,
- milyen stratégiai irányokat jelöl ki az uniós és a hazai szabályozás,
- hogyan lehet megfelelő pénzügyi ösztönzőket rendelni a zöld átálláshoz a különböző iparágakban,
- mely ágazatok szenvednek a legjobban a klímaváltozás kockázataitól, milyen kezelési lehetőségek állnak rendelkezésre, és kik azok, akik már mindezekben előrébb járnak
A blokkban szó lesz tehát arról, hogy a zöld gazdaság alapja miért az olcsó zöld energia, majd nagyvállalati nézőpontból kerülnek terítékre a fenntarthatósági üzleti víziók és az iparági kihívások.
Zöld pénzügyek: jön az új korszak a finanszírozásban?
A délelőtti program egyik kiemelt párhuzamos szekciója a zöld pénzügyekről szól. A fenntartható beruházások finanszírozása új szakaszba léphet, különösen akkor, ha az uniós források és a piaci zöld hitelek egymást erősítve tudják támogatni a vállalatok „barnából zöldbe” történő átmenetét.
- milyen fizikai és átállási klímakockázatokkal számol a pénzügyi szektor,
- hogyan épülhetnek be a fenntarthatósági mutatók a banki stressztesztekbe,
- miként befolyásolják ezek a hitelezési stratégiákat,
- hogyan használhatók fel a várt uniós források a vállalati zöld célok támogatására.
A programban külön foglalkozunk a fizikai klímakockázat és a biodiverzitás pénzügyi számszerűsítésével, valamint azzal, hogyan reagálnak a finanszírozói szereplők a fenntarthatósági elvárásokra.
ESG minden oldalról: riporting, adatok, jogi kockázatok
Az ESG továbbra is az egyik legösszetettebb vállalati kihívás, de mára egzaktabb, mérhetőbb vállalati területté vált, amely az üzleti érték részét képezi. A szekcióban az ESG egyes pilléreit ezúttal különválasztva kezeljük. Egy-egy jó példával mutatjuk be az 'E', valamint az 'S' és a 'G' területek aktualitásait:
- az „E”, vagyis a környezeti pillér oldaláról a kibocsátáscsökkentés és az értéklánc-beavatkozások kerülnek fókuszba,
- az „S” mentén a társadalmi szempontok, a humán tőke és a felelős vállalatirányítás gyakorlati kérdései jelennek meg,
- a „G” pillér részeként külön téma lesz a reputációs kockázat, ezen belül is a klímaperekkel kapcsolatos jogi kockázatok.
A blokk záró témája azt vizsgálja, hogy 2026 szeptemberében mivel küzdenek most az ESG-szakértők.
Klímaadaptáció: már nem elég a kibocsátáscsökkentés
Az idei program egyik hangsúlyos üzenete, hogy a kibocsátások mérséklése mellett egyre fontosabbá válik az alkalmazkodás. A Future-Proof Lounge délelőtti blokkja a klímaadaptációval foglalkozik egyrészt az élőhelyünk változása felől közelítve, másrészt a klímaváltozás egészségügyi hatásait feltérképezve. A résztvevőket egy élő véleményalkotásba is bevonjuk egy 45 perces workshop keretében: "Sustainable World - Milyen döntéseket, lépéseket hoznál, ha csak rajtad múlna?"
Energia, hatékonyság, épületek: hálózatok, tárolás, AI és EPBD
A délutáni program egyik legfontosabb szekciója az energiahatékonyság, az épületkorszerűsítés és az energiapiaci fejlesztések köré épül. Az energiapiacon a hálózatfejlesztés és a tárolókapacitások lesznek a fő fókuszban, míg a szekció másik fele az energiahatékonysággal, és a kereskedelmi ingatlanok korszerűsítésével foglalkozik. A szekcióban szó lesz:
- a hazai hálózatfejlesztés problémáiról és lehetséges kiútjairól,
- a tárolási boom 2026-os energiapiaci trendjeiről,
- az épületek korszerűsítéséről és az EPBD-re való felkészülésről.
Körforgásos gazdaság és ipari zöldítés: tiszta ellátási láncok, új anyagáramok
A körforgásos gazdaság és az ipari zöldítés külön szekciót kap az idei konferencián, így tehát szó lesz:
- az akkumulátorok és napelemek öröksége mint új anyagáram,
- az erőforrások körforgásban tartása,
- a fenntartható növekedés új modellje,
- a „tiszta” ellátási láncok kialakítása,
- a nehézipar zöldítésének technológiai és innovációs lehetőségei.
A szekció egyik központi üzenete, hogy a zárt láncú anyagáramok, a másodlagos nyersanyagok piacképessége és az értéknövelő visszaforgatás a következő években egyre inkább versenyképességi kérdéssé válhat.
Zöld kommunikáció: vége a nagyotmondás korszakának
A vállalatok nemcsak működésükben, hanem kommunikációjukban is egyre nagyobb nyomás alatt állnak. A fogyasztók, partnerek és befektetők transzparenciát várnak, miközben a greenwashing kockázata, a szigorodó jogi környezet és a tanúsítási folyamatok miatt egyre szűkebb a mozgástér a fenntarthatósági állításokban.A Future-Proof Lounge délutáni blokkja azt járja körül, hogyan lehet olyan zöld kommunikációs stratégiát építeni, amely egyszerre hiteles, jogilag védhető és üzletileg is értelmezhető. A programban külön téma lesz az EmpCo hatása, vagyis az, hogy a fogyasztók felé történő kommunikáció mennyire készült fel a zöld állítások új korszakára.
A jövő vállalatai: amikor a természet és az üzlet találkozik
A szakmai program záró szekciója a fenntartható vállalatokról és a természet üzleti szerepéről szól. A fókuszban a vízbiztonság áll, amely a program szerint a mindennapi élet, az élelmezésbiztonság, a termésbiztonság, a vállalati működés és a környezeti ellenálló képesség szempontjából is kritikus kérdéssé vált. A szekció fő kérdései:
- hogyan léphet túl az üzleti világ a puszta kárenyhítésen,
- miként válhat a természettel való együttműködés értékteremtő vállalati stratégiává,
- mit üzent 2026 nyara a vízbiztonság szempontjából,
- hogyan lehet Magyarország valóban vízben gazdag ország.
A záró blokk egyik kiemelt témája a vízügy mint új stratégiai ágazat, ami jól jelzi, hogy a fenntarthatósági gondolkodás egyre inkább kilép a karbonközpontú megközelítésből, és a természeti rendszerek egészére fókuszál.
Díjátadóval és állófogadással zárul a nap
Az egész napos szakmai programot a Green Awards díjátadó és állófogadás zárja. A díjakat 2026-ban ötödik alkalommal adjuk át, azzal a céllal, hogy elismerést kapjanak a hazai vállalatok elmúlt egy évben elért fenntarthatósági teljesítményei, programjai és innovációi. A díjra augusztus 3-ig lehet jelentkezni.
A Sustainable World 2026 így nemcsak szakmai konferencia, hanem találkozóhely is: a zöld gazdaság, az ESG, a finanszírozás, az energia, az ipari innováció és a vállalati stratégia szereplői egy nap alatt kaphatnak átfogó képet arról, milyen irányba mozdul a fenntarthatóság üzleti világa.
Címlapkép forrása: Portfolio
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