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Megnyitja első éttermét a McDonald's a népszerű magyar fürdővárosban
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Megnyitja első éttermét a McDonald's a népszerű magyar fürdővárosban

Portfolio
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A Gyulai Hírlap információi szerint a jövő héten megnyit a népszerű fürdőváros első McDonald's-étterme.

Az éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. még januárban azt írta,

a helyi lakosok kérték, hogy városukban is nyíljon McDonald’s.

A gyulai étterem egy digitális szolgáltatásokat nyújtó Drive egység lesz, és mintegy 70 munkahelyet teremt a környéken élők számára.

A gyulai McDonald’s július 20-án, hétfőn nyithat.

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A termálfürdője és középkori téglavára miatt népszerű Békés megyei városban korábban nem voltak jelen a nagy külföldi gyorsétteremláncok. Tavaly szeptemberben megnyílt az első gyulai KFC, amelyet az akkori beszámolók szerint megrohamoztak a vendégek.

McDonald’s eddig egész Békés megyében csak a megyeszékhelyen, Békéscsabán volt.

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