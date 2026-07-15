Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Jelentett az ASML
Az ASML a vártnál jobb második negyedéves eredményeket közölt: a bevétel 9,33 milliárd euró lett az elemzők által várt 8,8 milliárddal szemben, a nettó profit pedig 2,92 milliárd euróra rúgott a 2,62 milliárdos várakozás helyett. A teljesítményt az AI-chipek gyártóinak erős kereslete támogatta, ami ellensúlyozta a kínai értékesítéssel kapcsolatos bizonytalanságot. A társaság már másodszorra emelte meg idei bevételi előrejelzését.
Európában mérsékelt elmozdulások jöhetnek
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones stagnált, a S&P 500 0,4 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal került feljebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel pozitív hangulat látszik, a Nikkei 1,42 százalékot emelkedett, a Hang Seng 1,5 százalékos pluszban van, míg a Kospi 7,5 százalékkal került feljebb.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,22 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,15 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,28 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,15 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,23 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,77 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma is kínai adatokkal indul a nap, majd magyar idő szerint délután jön az amerikai ipari termelői árak alakulása, este pedig a Fed publikálja a gazdasági hangulatra vonatkozó Bézs könyvét. Ebből pedig akár a jövőbeli kamatpályára vonatkozó előrejelzéseket is kiolvashatnak a befektetők, így piaci hatása is lehet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 34,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 5,0 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 46,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,9 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 40,5 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 508,27
|0,0%
|-0,8%
|2,6%
|9,2%
|18,1%
|50,3%
|S&P 500
|7 543,59
|0,4%
|0,5%
|1,5%
|10,2%
|20,3%
|72,5%
|Nasdaq
|29 586,29
|1,1%
|1,4%
|-0,2%
|17,2%
|29,4%
|98,6%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|67 743,5
|0,7%
|-0,8%
|2,6%
|34,6%
|71,7%
|136,8%
|Hang Seng
|24 340,73
|0,5%
|3,6%
|-1,5%
|-5,0%
|0,6%
|-12,4%
|CSI 300
|4 796,5
|2,2%
|0,1%
|0,4%
|3,6%
|19,4%
|-5,6%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 147,03
|0,1%
|-1,2%
|2,1%
|2,7%
|4,1%
|59,3%
|CAC
|8 366,85
|0,0%
|-0,8%
|0,2%
|2,7%
|7,2%
|27,6%
|FTSE
|10 529,39
|0,3%
|-1,3%
|0,6%
|6,0%
|17,0%
|48,5%
|FTSE MIB
|52 862,5
|0,1%
|0,8%
|2,7%
|17,6%
|31,5%
|109,8%
|IBEX
|19 356,6
|0,1%
|-1,4%
|3,2%
|11,8%
|37,9%
|123,6%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|143 348,41
|1,5%
|1,2%
|5,6%
|29,1%
|44,1%
|203,8%
|ATX
|6 505,39
|0,6%
|0,3%
|3,9%
|22,1%
|45,3%
|89,1%
|PX
|2 616,96
|0,3%
|0,1%
|2,1%
|-2,6%
|20,5%
|125,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|45 700
|1,3%
|-0,2%
|7,6%
|30,2%
|64,9%
|193,5%
|Mol
|4 250
|3,5%
|9,1%
|11,1%
|44,6%
|41,0%
|76,9%
|Richter
|12 030
|1,1%
|-2,0%
|0,8%
|21,9%
|18,5%
|50,2%
|Magyar Telekom
|2 626
|-0,5%
|-1,8%
|-3,8%
|46,5%
|46,7%
|519,3%
|Nyersanyagok
|WTI
|80,44
|1,6%
|12,5%
|-9,2%
|40,5%
|18,0%
|10,0%
|Brent
|83,32
|0,0%
|12,3%
|-4,6%
|36,9%
|20,4%
|11,4%
|Arany
|4 090,65
|1,9%
|-1,4%
|-2,9%
|-5,4%
|22,2%
|124,4%
|Devizák
|EURHUF
|358,3050
|0,2%
|1,1%
|1,8%
|-6,7%
|-10,4%
|-0,3%
|USDHUF
|313,0805
|-0,2%
|1,0%
|2,9%
|-4,2%
|-8,5%
|3,0%
|GBPHUF
|420,5149
|-0,4%
|1,1%
|3,1%
|-4,6%
|-8,7%
|0,2%
|EURUSD
|1,1445
|0,3%
|0,1%
|-1,1%
|-2,6%
|-2,0%
|-3,2%
|USDJPY
|162,3500
|0,0%
|0,3%
|1,3%
|3,6%
|10,1%
|47,5%
|GBPUSD
|1,3407
|0,2%
|0,2%
|-0,1%
|-0,3%
|-0,3%
|-3,3%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 975,72
|4,4%
|2,6%
|2,3%
|-26,8%
|-45,8%
|98,0%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,58
|-0,7%
|0,9%
|2,3%
|10,1%
|3,6%
|238,1%
|10 éves német állampapírhozam
|3,07
|0,0%
|2,9%
|2,4%
|7,4%
|14,2%
|-960,8%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,36
|2,1%
|4,7%
|-2,2%
|-22,0%
|-23,8%
|83,6%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Valóságos showt rendeztek a NATO-csúcson Trump számára – Egészen új korszak kezdődött a katonai szövetségben?
Több minden megváltozott az ankarai találkozóval.
Titkos mesterterv szivárgott ki: évtizedek óta elhagyatott vezetékeket élesztene újjá Trump
Irán befolyása nagyot csökkenne ezzel.
Azonnali útvonal-változtatást kérnek a légitársaságoktól a kiújuló konfliktus miatt
Veszélyben a repülőjáratok?
Megállapodott a közmédia az NB I-es meccsek közvetítéséről, "jelentősen" kevesebbet fizetnek érte
Kedvezőbb pénzügyi feltételek mellett született szerződés.
Pillanatok alatt összeomlott az amerikai autógyártó árfolyama
Cáfolták a lapértesüléseket.
Mégsem indul el időben a magyarok életét megkönnyítő új gyógyszertári rendszer
A gyógyszerészek szerint indokolt a halasztás.
Kórházba viszi a betegeket az egyik legnépszerűbb zöldség, súlyos bélfertőzést okoz a gyorsan terjedő parazita
Terjed a cikloszpóra bélparazita az Egyesült Államokban.
Új dokumentumok kerültek elő a gödi Samsung ügyeiről, több mint 400 millió forintnyi bírság gyűlt össze
2018 és 2025 között eddig 61 alkalommal bírságolták meg a Samsung SDI-t.
Több orvos jut egy lakosra Magyarországon, a régió mégis elhúzott mellettünk
A magyar egészségügyről szóló vitákban gyakran halljuk, hogy kevés az orvos. A statisztika ennél árnyaltabb képet mutat: húsz év alatt valóban nőtt az orvosok száma,... The post Több orvos
nincs cim
A Világgazdaság Regős Gábort, a Gránit Alapkezelő vezető közgazdászát kérdezte az új költségvetési pályáról. Intézkedések nélkül a 2026-os hiány a GDP 7,5 százalékát is elérheti,
PPWR rendelet 2026: új csomagolási megfelelési kötelezettségek az EU-ban
A PPWR, vagyis a Packaging and Packaging Waste Regulation az Európai Unió új csomagolási és csomagolási hulladék rendelete. Az (EU) 2025/40 rendelet 2025. február 11-én lépett hatályba, és fős
Szalvéta vs. Excel - Warren Buffett sem számolgatott
A pénzügyi modellek csak annyira jók, amennyire a mögéjük tett feltételezések. A valódi versenyelőny nem a képletekben, hanem a vállalatok mély megértésében rejlik, éppen ezért... The pos
Beruházási hitel - Mikor éri meg igényelni és mikor nem
A Széchenyi kártya keretében igényelhető likviditási célú kölcsönök kamatát megemelte a kormány. Nem kell azonban aggódni a beruházást tervező cégeknek, ilyen célra még mindig fix 3 sz
Mit üzen a Fed legutóbbi jegyzőkönyve, és mit jelenthet ez Magyarország számára?
Az Index a Fed legutóbbi jegyzőkönyvének fő üzeneteiről, valamint annak a magyar gazdaságra, a forintra és az MNB kamatpályájára gyakorolt hatásairól kérdezte Regős Gábort. The post Mit ü
Az emberi tudás hiedelmeken alapul - Csányi Vilmos és Szabó László a gazdaságról - 2. rész
Csányi Vilmos Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus, etológus és Szabó László, a HOLD alapítója a gazdaságról. 2. rész. Az első részt itt tudod meghallgatni: Borzalom, hogy... The po
Accenture plc - elemzés
A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Mi lenne a tökéletes árfolyam a magyar euróhoz?
A Checklistben Molnár Lászlóval, a GKI vezető kutatójával beszélgettünk.
Álmosan reagál a piac Hormuzra: meddig tart még ez a háború?
Óriási a bizonytalanság.
Gerendai: Másfél milliárdos veszteséggel számol a Sziget idén
A szakember őszintén beszélt a fesztivál pénzügyi helyzetéről.