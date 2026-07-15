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Nagyot ugrott a Navigator rendelésállománya
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Nagyot ugrott a Navigator rendelésállománya

Portfolio
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Jelentősen nőtt a Navigator Investments nyitott rendelésállománya a második negyedévben, amelyben már az újonnan felvásárolt evopro systems engineering számai is megjelentek. A cégcsoport rendelésállománya három hónap alatt 76 százalékkal emelkedett, és 2,29 milliárd forintra nőtt.

A Navigator Investments közlése szerint a cégcsoport 2026 második negyedévének végén 2,29 milliárd forintos nyitott rendelésállománnyal rendelkezett, ami 76 százalékos növekedést jelent az első negyedév végén jelentett 1,305 milliárd forinthoz képest.

A növekedésben meghatározó szerepet játszott az evopro systems engineering Kft. felvásárlása.

Az ipari automatizálással és robotikával foglalkozó társaság önmagában közel 1,42 milliárd forintos nyitott rendelésállománnyal rendelkezett június végén. A vállalat névváltoztatása NaviPro Systems Engineering Kft.-re jelenleg folyamatban van.

A közleményben szereplő grafikon alapján a mostani, 2,29 milliárd forintos állomány a 2022 óta bemutatott időszak legmagasabb értéke. A nyitott rendelésállomány azokat a már leszerződött, érvényes megrendeléseket tartalmazza, amelyek teljesítése és számlázása még nem történt meg.

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Forrás: Navigator Investments

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