Óva int a biztosítási tőkekövetelmények fellazításától az EIOPA vezetője

A hatóság elnöke rámutatott, hogy a klímaváltozás alapjaiban formálta át a szervezet tevékenységét. Míg öt évvel ezelőtt a természeti katasztrófák modellezése még szűk szakterületnek számított, mára ez a kockázat a napirend központi elemévé vált. Az adatok alapján az Európai Gazdasági Térségben a 2000-es években átlagosan évi 15 milliárd eurós kár keletkezett, ami a 2010-es évekre 18 milliárdra nőtt,
a 2020-as évekre pedig már mintegy 40 milliárd eurós éves átlagnál tart.
Ez az összeg ráadásul kizárólag az ingatlanokban és az infrastruktúrában keletkezett károkat tartalmazza, a hőhullámok emberéletben mérhető következményeit nem. Az EIOPA mára olyan elemzőközponttá alakult, amely javaslatokat dolgoz ki a szélsőséges időjárási események kezelésére, esetenként az Európai Központi Bankkal vagy a luxemburgi székhelyű Európai Stabilitási Mechanizmussal együttműködve.
A túlszabályozás kérdésére Hielkema pragmatikusan reagált. Úgy véli, a tőkekövetelmények nem túlzóak, így egy újabb Szolvencia II-felülvizsgálat során sem enyhítené tovább azokat. Meglátása szerint a tőkemegfelelésre és az üzleti magatartásra vonatkozó előírások – például a fogyasztókkal szembeni gondossági kötelezettség és a megfelelő ár-érték arány biztosítása – teljes mértékben indokoltak, ugyanakkor minden egyéb, ezen túlmutató elemet érdemes felülvizsgálni.
Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében az EIOPA már konkrét lépéseket tett, így a jelentéstételi kötelezettségeket a kis biztosítóknál 36 százalékkal, míg a nagyobb szereplőknél 25 százalékkal mérsékelték. Az új szabályok 2027 januárjától lépnek életbe. Emellett bevezettek egy új, alacsony kockázatú profilú vállalkozásoknak fenntartott kategóriát is, amelybe az érintett cégek automatikusan, külön felügyeleti engedély nélkül is bekerülhetnek. A hatóság szintén felülvizsgálja, hogy mennyi információt szükséges átadni a szerződéskötéskor, a túl részletes adathalmaz ugyanis inkább összezavarja, semmint védi az ügyfeleket. A megoldást részben a technológia, például az alkalmazásokon belüli, rétegzett tájékoztatás jelentheti.
A szektor képviselői gyakran hivatkoznak a brit "elvi alapú" szabályozási modellre, amelyben a felügyelet a részletes előírások helyett inkább tág kereteket és alapelveket határoz meg. Hielkema szerint azonban lényeges különbség, hogy míg az Egyesült Királyságban egyetlen hatóság alkalmazza ezeket az elveket, addig az Európai Unióban 27 különböző nemzeti felügyelet működik, miközben a cél az egységes piaci konvergencia előmozdítása. Szerinte a szabályrendszer bonyolultságáért nem kizárólag Brüsszel tehető felelőssé, hiszen a tagállami kormányok és az iparági lobbicsoportok is jelentősen hozzájárulnak a jogszabályok túlburjánzásához.
A biztosítótársaságok által szorgalmazott versenyképességi mandátumot az EIOPA egy júniusi állásfoglalásában nagyrészt szimbolikus jellegűnek nevezte, amely elmossa a prioritásokat és gyengítheti a felügyelet hitelességét. (Az európai biztosítók azt szeretnék, hogy a szabályozó hatóságok a szabályok megalkotásakor a versenyképességet is legyenek kötelesek figyelembe venni.) Az elnök szerint a szektor valójában az adminisztratív terhek csökkentésére és a szabályozásból eredő versenyhátrányok felszámolására vágyik, ami már jelenleg is részét képezi a hatóság feladatkörének. Hielkema egy fontos területen viszont elképzelhetőnek tartana további könnyítéseket: az új technológiák esetében felvetette, hogy
a szigorú ellenőrzés vagy a szabályozói tesztkörnyezetek helyett érdemes lehet kezdetben teret engedni az innováció szabad kibontakozásának.
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