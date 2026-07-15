Pluszban zártak az amerikai tőzsdék

Az esti órákban (magyar idő szerint) enyhült a nyomás az amerikai tőzsdéken, a techszektorban is fordulatot láthatunk. A Sandisk például már "csak" 7,8% mínuszban van, a Micron pedig 7,7%-os esést mutat. A Dell még mindig -11,67%.

Az indexek egyébként kezdenek látható pluszokat mutatni: a Dow Jones 0,32%-os, az S&P 500 0,33%-os, a Nasdaq már 0,58%-os pluszt produkál.