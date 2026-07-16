Dől a pénz a világ legfontosabb AI-chipgyártójához

A vállalat április és június közötti időszakban elért nettó nyeresége 706,56 milliárd tajvani dollárra ugrott a várt 632,64 milliárd dollárral szemben,

így a társaság már az ötödik egymást követő negyedévben könyvelhetett el rekordméretű profitot.

Az árbevétel 36 százalékos növekedéssel 1,27 billió tajvani dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 933,79 milliárdról, amit a rendkívül erős júniusi értékesítési adatok is támogattak.

A fejlett technológiák, vagyis a 7 nanométeres és annál kisebb eljárások a teljes waferbevétel 77 százalékát tették ki, ami jól mutatja, hogy a vállalat értékesítése egyre inkább a legmodernebb chipek irányába tolódik el.

A TSMC részvényei, amelyek az idei évben már több mint 58 százalékot erősödtek, a gyorsjelentés közzétételének napján további 1,23 százalékkal drágultak. Ázsia legértékesebb vállalata a mesterségesintelligencia-chipek iránti robusztus kereslet első számú haszonélvezője, hiszen ezeket az alkatrészeket olyan globális technológiai óriások számára gyártja, mint az Nvidia, az Apple és a Broadcom.

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