FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Egy kutatás szerint a vállalatok többsége még nem tudja kimutatni AI-beruházásainak üzleti értékét
Üzlet

Egy kutatás szerint a vállalatok többsége még nem tudja kimutatni AI-beruházásainak üzleti értékét

MTI
|
Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A vállalatok többsége még nem tudja kimutatni mesterséges intelligencia (AI)-beruházásainak üzleti értékét, a cégek jelentős része továbbra is pilotprojektekre és elszigetelt AI-alkalmazásokra épít - derül ki az EY és az Oxford Economics globális kutatásából.
AI & Digital Transformation 2026
Berobbant az AI az üzleti világba, és már megállíthatatlan a változás! November 26-án jön a Portfolio AI & Digital Transformation konferencia, regisztráció és részletek itt!
Információ és jelentkezés

A felmérésben 2500 technológiai vezetőt kérdeztek meg 28 országban a piaci szereplők AI-stratégiájáról és annak üzleti hatásairól.

A válaszadók többsége szerint az automatizált megoldások nagyobb értéket teremtenek annál, mint amennyit jelenleg mérni és kimutatni tudnak.

A kutatás szerint a generatív és az ügynökalapú mesterséges intelligencia továbbra is jelentős beruházásokat vonz világszerte, ugyanakkor egyre több szervezet szembesül azzal, hogy a várt eredmények lassabban, vagy egyenetlenül jelentkeznek. Az EY és az Oxford Economics tanulmánya szerint számos vállalat olyan helyzetbe került, amelyben a kísérletezés gyorsabban halad annál, mint amit a bevezetés, a működtetés és a teljesítménymérés követni tud. Ezt nevezi a tanulmány AI-megtérülési csapdának.

A jelentés szerint a vállalatok több mint fele rendelkezik olyan folyamatokkal, amelyekkel felmérheti az AI használatára való felkészültségét, ezeket azonban nem működteti konzisztensen. Mindössze 33 százalék vizsgálja rendszeresen, hogy informatikai infrastruktúrája alkalmas-e ezek támogatására, és alig 25 százalék ellenőrzi visszatérően az adatok minőségét és megbízhatóságát.

Még több Üzlet

Vegyes impulzusok a piacon, iránykeresés a tőzsdéken

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára!

Masszív beruhását jelentett be az USA-ban a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója

Az elemzés hangsúlyozza, hogy a siker kulcsa az, hogy a vállalatok képesek lesznek-e az intelligens rendszereket teljes üzleti folyamatok átalakítására használni, azokat világos célokhoz kötni, és megfelelő teljesítménymutatókkal mérni az eredményeket.

Az EY kutatása két, az Oxford Economics közreműködésével készült nemzetközi felmérésre épül. Az első online kutatásban 28 ország 1500 technológiai iparági vezetője vett részt az amerikai kontinensről, Ázsia és a csendes-óceáni térség országaiból, valamint az EMEIA-régióból. A második felmérés további 1000, hasonló összetételű válaszadó bevonásával készült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Beismerték Brüsszelben: 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából – Honnan lesz nyugdíjunk?
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility