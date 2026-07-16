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Egyre nagyobb a feszültség a magyar utcákon: ez áll a tarthatatlan állapotok hátterében
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Egyre nagyobb a feszültség a magyar utcákon: ez áll a tarthatatlan állapotok hátterében

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Bár egyre több budapesti érzi úgy, hogy romlott a közbiztonság a főváros utcáin, a problémát nem lehet kizárólag a hajléktalanság számlájára írni. A Menhely Alapítvány Facebook-posztjában arra hívja fel a figyelmet, hogy a zavaró közterületi jelenségek mögött összetett társadalmi, egészségügyi és pszichiátriai okok húzódnak meg, amelyek kezeléséhez az állam, az önkormányzatok, a rendőrség és a szociális szféra szoros együttműködésére van szükség, mivel az alulfinanszírozott utcai szociális munka a jelenlegi eszköztárával már képtelen egyedül megoldani a helyzetet.

Budapest több pontján is tapasztalható agresszív, fenyegető viselkedés és nyílt droghasználat, ami a járókelők és az ott dolgozó segítők számára egyaránt elfogadhatatlan - emiatt Budapest négy belső kerületének polgármestere közös közleményben kért azonnali intézkedéseket, az ő megélésük szerint is egyre jobban romlik a főváros közbiztonsága.

A Menhely Alapítvány közleménye szerint azonban fontos tisztázni, hogy a rossz állapotban lévő, közterületen tartózkodó embereket tévesen kezelik egyetlen, homogén csoportként, hiszen a külső megjelenés alapján nem dönthető el, hogy valaki valóban fedél nélkül él-e. A hajléktalanok mellett ugyanis

  • lakhatással rendelkező szerhasználók,
  • kezeletlen pszichiátriai betegek,
  • nehéz sorsú kisnyugdíjasok, sőt akár
  • alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló turisták is okozhatnak konfliktusokat.

Ráadásul maguk a közterületen élők sokkal nagyobb arányban válnak bűncselekmények áldozataivá, mint a lakosság többi része.

A helyzet megoldása jócskán túlmutat a hajléktalanellátás keretein: bár az utcai szociális munkások próbálnak segíteni az érintetteknek, a szakemberek nem rendelkeznek hatósági, rendészeti vagy pszichiátriai jogkörrel, így nem igazoltathatnak, nem kényszeríthetnek senkit orvosi kezelésre, és nem távolíthatnak el embereket az utcáról. A budapesti utcai gondozó szolgálatok ráadásul komoly kapacitáshiánnyal és alulfinanszírozottsággal küzdenek: az állami normatíva ma már a minimális működési költségeket sem fedezi, így a fenntartásuk jelentős részben az önkormányzatokra és a civil szervezetekre hárul.

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A probléma gyökere, hogy a rendőrség, az egészségügy, a pszichiátria, az addiktológia, valamint a szociális és lakhatási szolgáltatások jelenleg egymástól elszigetelten, forráshiányosan működnek. Győri Péter szociológus, a Menhely Alapítvány kuratóriumi elnökének helyzetelemzése szerint rendszerszintű változásokra van szükség:

  • meg kell teremteni a különböző ágazatok közötti világos feladatmegosztást és a biztonságos információáramlást.
  • Kiemelten fontos az alacsony küszöbű, komplex egészségügyi és addiktológiai centrumok létrehozása, ahol a zavart állapotú vagy szerhasználó embereket azonnal és szakszerűen el tudják látni.
  • Emellett elengedhetetlen az utcai gondozó szolgálatok kiszámítható, a valós költségekhez igazodó állami finanszírozása, valamint
  • a hajléktalanságot és szerhasználatot büntető jogszabályok felülvizsgálata, hiszen a kriminalizáció csak elmélyíti a bizalmatlanságot.

A városlakóknak

joguk van a biztonságos közlekedéshez, ahogy a krízishelyzetben lévőknek is az állapotuknak megfelelő ellátáshoz.

Ennek érdekében fontos tisztában lenni azzal, hogy mikor hova érdemes fordulni: közvetlen veszély, agresszió, bűncselekmény vagy súlyos egészségügyi probléma esetén a 112-es segélyhívót kell tárcsázni, hiszen a közrend fenntartása a rendőrség feladata. Ha viszont egy rászoruló embernek kifejezetten szociális segítségre van szüksége, akkor a Menhely Alapítvány éjjel-nappal hívható diszpécserszolgálatát célszerű értesíteni.

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