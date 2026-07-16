Egyre rosszabb a hangulat, lefordulás a piacokon

A délelőtti kereskedés második felére lefordultak az európai tőzsdék a korábbi iránykeresés után, a DAX 0,3 százalékos mínuszban van, a CAC 0,4 százalékot esett, a FTSE 100 pedig szintén 0,4 százalékot gyengült.

A magyar piac eközben relatív felülteljesítésben van, a BUX 0,8 százalékot erősödött. A blue chipeknél az OTP teljesít kiemelkedően, a bankpapír 2,4 százalékkal került feljebb, miközben a Magyar Telekom 0,8 százalékot emelkedett. A Mol ezzel szemben esik, az olajcég árfolyama 1,9 százalékos mínuszban van, miközben a Richter stagnál.