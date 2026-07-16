FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde
Üzlet

Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A magyar tőzsde emelkedéssel nyitott, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter is erősödik, egyedül a Mol áll mínuszban.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban van, így jelenleg 141 360 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Mol árfolyama 1 százalékos mínuszban áll.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az AutoWallis indítja a napot.

Még több Üzlet

Vegyes impulzusok a piacon, iránykeresés a tőzsdéken

Új vagy használt autó? – A szakértők megadták a választ a kínzó kérdésre

Manager Magazin: A Volkswagen átalakítása miatt veszélybe kerülhet a győri Audi-gyár jövője

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Waberer's is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Akadozott a kártyás fizetés az OTP-nél

Miért megy el Hongkongig az OTP, amikor valójában nincs is szüksége pénzre?

Mutatjuk, melyik hazai részvényekért őrülnek most meg a profi befektetők

Címlapkép forrása: Yellow duck

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Connectax VAT Manager eÁFA M2M

Az eÁFA M2M átállás kapcsán sok vállalatnál elsőként az IT-fejlesztés kérdése merül fel: hogyan készül majd el az XML, hogyan kapcsolódik a rendszer a NAV-hoz, ki fogja értelmezni a vissza

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: új párt alakulhat a Fidesz romjain, lemondott Szijjártó Péter
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility