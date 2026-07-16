Emelkedéssel kezdi a napot a magyar tőzsde

A magyar tőzsde emelkedéssel nyitott, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter is erősödik, egyedül a Mol áll mínuszban.

A kereskedés első perceiben emelkedik a magyar tőzsde, a BUX 0,4 százalékos pluszban van, így jelenleg 141 360 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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A hazai blue chipek árfolyama ma többségében emelkedik, az OTP árfolyama 0,9 százalékos pluszban áll, a Magyar Telekom árfolyama 0,7 százalékot emelkedett, a Richter árfolyama 0,3 százalékkal került feljebb, míg a Mol árfolyama 1 százalékos mínuszban áll.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban az Alteo és a CIG Pannónia teljesít, míg a leggyengébben a 4iG és az AutoWallis indítja a napot.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Waberer's is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)

Címlapkép forrása: Yellow duck

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