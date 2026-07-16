Harmatgyengén sikerült álca buktatta le a külföldi furgonost, a magyarázkodása sem sikerült sokkal erősebbre

A NAV pénzügyőrei az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán, az Arrabona pihenőhelynél tereltek ki a forgalomból ellenőrzésre egy Romániából Olaszországba tartó, cseh rendszámú kisteherautót. A 36 éves férfi által vezetett jármű rakterében mindössze egyetlen klímaberendezés volt, ami azonnal felkeltette a járőrök gyanúját.
A furgon átvizsgálásához Totót, a cigaretta- és kábítószer-kereső szolgálati kutyát is bevetették, aki azonnal jelzett a pénzügyőröknek.
Az alaposabb kutatás során kiderült, hogy
a raktér padlólemezét korábban megbontották, a burkolat felnyitása után pedig egy speciálisan kialakított rejtekhelyről összesen 4550 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő.
Bár a sofőr azzal védekezett, hogy a járművet Romániában vette át, és nem tudott a padló alá rejtett dohányáruról, a pénzügyőrök a több mint 10 millió forint értékű szállítmányt lefoglalták. Az ügyben jövedéki jogsértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető pedig akár 20 millió forintos bírságra is számíthat.
Címlapkép forrása: NAV
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