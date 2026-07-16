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Harmatgyengén sikerült álca buktatta le a külföldi furgonost, a magyarázkodása sem sikerült sokkal erősebbre
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Harmatgyengén sikerült álca buktatta le a külföldi furgonost, a magyarázkodása sem sikerült sokkal erősebbre

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Több mint 10 millió forint értékű, a padlólemez alá rejtett csempészcigarettát találtak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai egy cseh rendszámú furgonban az M1-es autópályán. A Romániából Olaszországba tartó jármű gyanúsan üres raktere miatt bevetett keresőkutya buktatta le a sofőrt, akire akár 20 millió forintos bírságot is kiszabhatnak.

A NAV pénzügyőrei az M1-es autópálya Győr-Moson-Sopron vármegyei szakaszán, az Arrabona pihenőhelynél tereltek ki a forgalomból ellenőrzésre egy Romániából Olaszországba tartó, cseh rendszámú kisteherautót. A 36 éves férfi által vezetett jármű rakterében mindössze egyetlen klímaberendezés volt, ami azonnal felkeltette a járőrök gyanúját.

A furgon átvizsgálásához Totót, a cigaretta- és kábítószer-kereső szolgálati kutyát is bevetették, aki azonnal jelzett a pénzügyőröknek.

Az alaposabb kutatás során kiderült, hogy

a raktér padlólemezét korábban megbontották, a burkolat felnyitása után pedig egy speciálisan kialakított rejtekhelyről összesen 4550 doboz, különféle márkájú, bolgár zárjegyes cigaretta került elő.

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Bár a sofőr azzal védekezett, hogy a járművet Romániában vette át, és nem tudott a padló alá rejtett dohányáruról, a pénzügyőrök a több mint 10 millió forint értékű szállítmányt lefoglalták. Az ügyben jövedéki jogsértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, az elkövető pedig akár 20 millió forintos bírságra is számíthat.

Címlapkép forrása: NAV

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