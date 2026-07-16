Három éve nem látott profitnövekedés jöhet Európában

Az európai vállalatok több mint három éve nem látott profitnövekedést könyvelhetnek el a második negyedéves gyorsjelentési szezonban, a befektetők azonban továbbra is attól tartanak, hogy a régióból hiányzik a mesterséges intelligencia által hajtott növekedés, amellyel lépést lehetne tartani az Egyesült Államokkal.

Az LSEG I/B/E/S adatai alapján az európai vezető vállalatok második negyedéves profitja átlagosan 15,3 százalékkal nőhet,

ami 2022 utolsó negyedéve óta a legjelentősebb bővülés lenne.

Ennek a növekedésnek a nagy részét azonban az energetikai vállalatok eredményeinek várható megugrása adja, amelyet az iráni háború miatt megemelkedett kőolajárak fűtenek. Összehasonlításképpen az amerikai vállalatok nyeresége átlagosan 23,7 százalékkal emelkedhet.

Az energiaszektor nélkül még élesebb a különbség, ugyanis a STOXX 600 indexben szereplő, nem energetikai cégek átlagosan csupán 6 százalékos profitnövekedést érhetnek el, miközben az S&P 500 index hasonló vállalatai 19,6 százalékos bővülést produkálhatnak.

A szakadék a várakozások szerint idővel szűkülni fog. Dzsitanja Kandhari, a Morgan Stanley Investment Management befektetési igazgatóhelyettese szerint jövőre még fennmarad a különbség, mert az amerikai piacot továbbra is a robusztus, mesterségesintelligencia-alapú eredmények hajtják, de Európa fokozatosan felzárkózhat. Mások ennél szkeptikusabbak, például Natalija Lipihina, a JP Morgan Private Bank stratégája úgy véli, hogy Európának egy valódi katalizátorra lenne szüksége a fellendüléshez, amely hasonlít a tavalyi német költségvetési ösztönzőhöz.

Mivel a második negyedéves várakozásokat a részvényárfolyamok már nagyrészt árazzák, a befektetők inkább arra figyelnek, hogy mit mondanak a vállalatok a kereslet alakulásáról és a 2027-es kilátásokról. A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekbe az ASML nyújtott előzetes betekintést. A világ legnagyobb chipgyártó berendezéseket szállító vállalata a második negyedéves várakozások felülteljesítése után megemelte a 2026-os árbevételi előrejelzését.

A kép azonban nem teljesen pozitív. Christoph Berger, az Allianz Global Investors európai részvénypiaci igazgatója szerint a magasabb energiaárak rontották a fogyasztói hangulatot, ami tovább növeli a nyomást az olyan ágazatokon, mint az autóipar, amely már egyébként is a gyenge kínai kereslettel küzd. Ugyanakkor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházások számos európai iparvállalatnak, köztük a félvezetőgyártóknak is kedveznek. Martin Frandsen, a Principal Asset Management portfóliókezelője szerint az AI-szektorhoz kötődő cégek esetében a várakozások egyszerű teljesítése már kevés lesz, és határozott, pozitív üzeneteket kell megfogalmazniuk, mivel valószínűleg még a várakozások felülteljesítése sem lesz önmagában elegendő.

Forrás: Reuters

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