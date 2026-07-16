FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Három éve nem látott profitnövekedés jöhet Európában
Üzlet

Három éve nem látott profitnövekedés jöhet Európában

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az európai vállalatok több mint három éve nem látott profitnövekedést könyvelhetnek el a második negyedéves gyorsjelentési szezonban, a befektetők azonban továbbra is attól tartanak, hogy a régióból hiányzik a mesterséges intelligencia által hajtott növekedés, amellyel lépést lehetne tartani az Egyesült Államokkal.

Az LSEG I/B/E/S adatai alapján az európai vezető vállalatok második negyedéves profitja átlagosan 15,3 százalékkal nőhet,

ami 2022 utolsó negyedéve óta a legjelentősebb bővülés lenne.

Ennek a növekedésnek a nagy részét azonban az energetikai vállalatok eredményeinek várható megugrása adja, amelyet az iráni háború miatt megemelkedett kőolajárak fűtenek. Összehasonlításképpen az amerikai vállalatok nyeresége átlagosan 23,7 százalékkal emelkedhet.

Az energiaszektor nélkül még élesebb a különbség, ugyanis a STOXX 600 indexben szereplő, nem energetikai cégek átlagosan csupán 6 százalékos profitnövekedést érhetnek el, miközben az S&P 500 index hasonló vállalatai 19,6 százalékos bővülést produkálhatnak.

Még több Üzlet

Egyre rosszabb a hangulat, lefordulás a piacokon

Új vezérigazgató-helyettest nevezett ki a CIG Pannónia

Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a jogosítványt szerzőknek: így változnak a vizsgadíjak

A szakadék a várakozások szerint idővel szűkülni fog. Dzsitanja Kandhari, a Morgan Stanley Investment Management befektetési igazgatóhelyettese szerint jövőre még fennmarad a különbség, mert az amerikai piacot továbbra is a robusztus, mesterségesintelligencia-alapú eredmények hajtják, de Európa fokozatosan felzárkózhat. Mások ennél szkeptikusabbak, például Natalija Lipihina, a JP Morgan Private Bank stratégája úgy véli, hogy Európának egy valódi katalizátorra lenne szüksége a fellendüléshez, amely hasonlít a tavalyi német költségvetési ösztönzőhöz.

Mivel a második negyedéves várakozásokat a részvényárfolyamok már nagyrészt árazzák, a befektetők inkább arra figyelnek, hogy mit mondanak a vállalatok a kereslet alakulásáról és a 2027-es kilátásokról. A mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségekbe az ASML nyújtott előzetes betekintést. A világ legnagyobb chipgyártó berendezéseket szállító vállalata a második negyedéves várakozások felülteljesítése után megemelte a 2026-os árbevételi előrejelzését.

A kép azonban nem teljesen pozitív. Christoph Berger, az Allianz Global Investors európai részvénypiaci igazgatója szerint a magasabb energiaárak rontották a fogyasztói hangulatot, ami tovább növeli a nyomást az olyan ágazatokon, mint az autóipar, amely már egyébként is a gyenge kínai kereslettel küzd. Ugyanakkor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra-beruházások számos európai iparvállalatnak, köztük a félvezetőgyártóknak is kedveznek. Martin Frandsen, a Principal Asset Management portfóliókezelője szerint az AI-szektorhoz kötődő cégek esetében a várakozások egyszerű teljesítése már kevés lesz, és határozott, pozitív üzeneteket kell megfogalmazniuk, mivel valószínűleg még a várakozások felülteljesítése sem lesz önmagában elegendő.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Kijevet, heves tiltakozást robbantott ki Zelenszkij húzása – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Különös időjárási jelenség csapott le Horvátországban: elmenekültek a partról a turisták
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility