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Hiába ütik a forintot, nagyot ment a magyar tőzsde
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Hiába ütik a forintot, nagyot ment a magyar tőzsde

Portfolio
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A nemzetközi átlaghoz képest jelentősen felültelejsített ma a magyar tőzsde. A nagypapírok közül az OTP teljesített a legjobban, a Mol pedig a legrosszabbul.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, az Opus és a BIF vezette a sort 2,2 illetve 1,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Waberer's állt 2,5 százalékos emelkedéssel.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Michael M. Santiago/Getty Images

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