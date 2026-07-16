Hiába ütik a forintot, nagyot ment a magyar tőzsde

A nemzetközi átlaghoz képest jelentősen felültelejsített ma a magyar tőzsde. A nagypapírok közül az OTP teljesített a legjobban, a Mol pedig a legrosszabbul.

Ma a BUX-index 0,9 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó volt a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Magyar Telekom és a Richter árfolyama emelkedett, miközben csak a Mol árfolyama esett.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

Jó volt a hangulat a magyar midcap részvényeknél, az Opus és a BIF vezette a sort 2,2 illetve 1,5 százalékos emelkedéssel, a lista végén a Waberer's állt 2,5 százalékos emelkedéssel.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 11,6 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Mol, a Richter, a Magyar Telekom és a Waberer's részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

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