Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára!

A 95-ös benzin beszerzési ára bruttó 6 forinttal, a gázolajé pedig bruttó 8 forinttal emelkedik holnap.

Az elmúlt napok módosításait követően várhatóan a töltőállomások áraiban is fokozatosan megjelenik a drágulás.

A mai országos átlagárak az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin: 594 Ft/liter

Gázolaj: 613 Ft/liter

Az Ásványolaj Szövetség szerint egyelőre nincs szükség a védett árak visszavezetésére, a kisebb kutak tulajdonosai szerint pedig ellátási gondok lehetnek, ha a kormány nem engedi a piacra az olajárak változását.

A Mol pedig nemrég hangsúlyozta, hogy árazási politikájában a szomszédos országok árszintjét veszi alapul, és a magyarországi üzemanyagárak nem haladják meg a régiós átlagot. Az olajcég szerint a hazai stratégiai készletek mintegy 87 napnyi tartalékot biztosítanak, és a vállalat nem tartja indokoltnak további extra tartalékok felhalmozását.

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