Lefordulás az amerikai piacokon is, nagyot estek a chipgyártók

A félvezetőszektor mozgásai egyre inkább meghatározzák az egész amerikai részvénypiac irányát,

mindezt a kedvező makrogazdasági adatok és a második negyedéves gyorsjelentési szezon erős kezdete ellenére. Az S&P 500 tizenegy fő szektora közül a technológiai iparág bizonyult az egyik legnagyobb vesztesnek, elsősorban a félvezetőgyártók gyengülése miatt.

A napi ingadozások különösen a technológiai túlsúlyú Nasdaq esetében diktálják a vezető indexek mozgását.

Paul Nolte, a Murphy & Sylvest szakértője rámutatott, hogy ez egyszerűen a chipek indexbeli súlyának köszönhető, hiszen míg három-négy évvel ezelőtt ez a mutató mindössze 8 százalék volt, mára meghaladja a 20 százalékot, miközben a piac többi része egyébként jól teljesít.

A záró adatok alapján az S&P 500 index 0,50 százalékkal 7534,62 pontra, a Nasdaq Composite 1,47 százalékkal 25 885,47 pontra, a Dow Jones ipari átlagmutató pedig 0,21 százalékkal 52 549,51 pontra esett vissza. A Dow veszteségét részben mérsékelte a UnitedHealth Group erősödése, miután az egészségbiztosító felülteljesítette a várakozásokat és megemelte a 2026-os évre vonatkozó előrejelzését. Ezzel szemben a United Airlines árfolyama csökkent, mivel a növekvő olajárak rontották a kilátásait, a GE Aerospace pedig annak ellenére gyengült, hogy megemelte a 2026-os profitvárakozását.

Az elemzők rendkívül magasra tették a lécet a gyorsjelentési szezonban, hiszen az S&P 500 vállalataitól összesítve 24,8 százalékos éves eredménynövekedést, a technológiai szektortól pedig a tavalyi év azonos időszakához képest 65,5 százalékos ugrást várnak.

A csütörtökön közzétett makrogazdasági adatok stabil kiskereskedelmi forgalmat, a heti munkanélküli segélykérelmek számának csökkenését és élénkülő északkeleti feldolgozóipari aktivitást jeleztek. A lakáspiac ezzel szemben gyengélkedett, ugyanis a vártnál nagyobb mértékben estek vissza a folyamatban lévő lakásértékesítések, és az építőipari hangulatindex is romlott, ami a magas hitelköltségeket és a lakásvásárlás nehezedő feltételeit tükrözi.