Manager Magazin: A Volkswagen átalakítása miatt veszélybe kerülhet a győri Audi-gyár jövője

A német Manager Magazin információi szerint a tervezett intézkedések
két közép-kelet-európai gyár, a győri Audi és a csehországi, kvasinyi Škoda-üzem hosszú távú jövőjét is érintik.
A változtatások a várakozások szerint 2035-től lépnének életbe. A győri gyár önmagában mintegy 12 ezer munkavállalót foglalkoztat. A cégvezetés hangsúlyozta, hogy egyelőre csupán lehetséges alternatívákról van szó, amelyek megvalósulása a németországi telephelyek versenyképességétől függ. A döntés mindenesetre meglepő lenne, hiszen a többi nagy német autógyártó, köztük a BMW és a Mercedes, a lényegesen alacsonyabb költségek miatt továbbra is előszeretettel fektet be Magyarországon.
A szerkezetátalakítás a vállalat vezetői struktúráját is érinti. A lap úgy tudja, hogy a jelenlegi vezetők távozása után megszűnik az önálló informatikai és megfelelőségi (compliance) részleg, miközben egy új fejlesztési részleget hoznak létre a modelltervezés és a beruházások összehangolására. Ezzel párhuzamosan betöltik a mintegy egy éve üresen álló humánerőforrás-igazgatói pozíciót is.
Az új stratégia a korábbinál jóval szerényebb növekedési várakozásokra épül.
Az igazgatóság tervei szerint a Volkswagen hosszú távon már csak évi hét-nyolcmillió járművet állítana elő a korábbi kilencmilliós darabszám helyett.
A visszafogottabb termelési volumen kevesebb gyárat, létszámleépítést és szűkebb modellkínálatot vonna maga után.
A tervezett átalakítások ugyanakkor komoly ellenállásba ütköznek. A felügyelőbizottság júliusban nem hagyta jóvá Oliver Blume javaslatát, mivel a munkavállalói képviselők és Alsó-Szászország tartomány vezetése is elutasította az elképzeléseket. A kérdés a közeljövőben várhatóan újra napirendre kerül, és a szektor szereplői a konfliktus további éleződésére számítanak.
A globális leépítések pontos mértéke egyelőre kérdéses. Bár a korábbi hírek akár 100–120 ezer veszélyeztetett állásról szóltak, az elemzők ennél mérsékeltebb leépítést valószínűsítenek, és nem számítanak tömeges gyárbezárásokra. Stefan Bratzel autóipari szakértő ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az esetleges gyárbezárások a beszállítói lánc tagjainál, a logisztikai cégeknél és az egyéb szolgáltatóknál is rengeteg munkahelyet sodorhatnak veszélybe. A költségcsökkentési intézkedésekkel párhuzamosan a Volkswagen az új termékekre, elsősorban az elektromos autókra és a megfizethetőbb, belépőszintű modellekre kíván fókuszálni, miközben több jelenlegi modellcsalád kivezetését tervezi.
Címlapkép forrása: Audi
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