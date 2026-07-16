FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
  • Megjelenítés
Masszív beruhását jelentett be az USA-ban a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója
Üzlet

Masszív beruhását jelentett be az USA-ban a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A tajvani TSMC, a világ vezető mesterségesintelligencia-chipgyártója és az Nvidia egyik legfontosabb beszállítója újabb, 100 milliárd dolláros beruházást jelentett be arizonai üzemeiben, és ezzel párhuzamosan megemelte az idei beruházási keretét is. A társaság előrejelzése szerint a mesterséges intelligencia vezérelte kereslet egészen 2030-ig rendkívül erős marad.

A vállalat rekorderedményt ért el, miután a második negyedéves nyeresége 77 százalékkal, 706,6 milliárd tajvani dollárra ugrott, amivel jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat. Ez már a kilencedik egymást követő olyan negyedév volt, amelyben a cég kétszámjegyű százalékos növekedést produkált. C. C. Vej vezérigazgató közölte, hogy az ügyfelek, elsősorban a felhőszolgáltatók továbbra is rendkívül erős keresletet jeleznek,

így a vállalat szilárdan hisz a több éven át tartó mesterségesintelligencia-megatrendben.

A vezetőség bizalmát jól mutatja, hogy a TSMC megemelte a beruházási előrejelzését, így a következő évi tőkeráfordítást a korábban jelzett 52–56 milliárd dolláros sáv felső határa helyett immár 60–64 milliárd dollárra becsüli. Ezzel egy időben a vállalat az éves dollárban mért árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását is feltornázta a korábbi, több mint 30 százalékos szintről valamivel több mint 40 százalékra.

Az arizonai bővítés a korábban bejelentett 165 milliárd dolláros chipgyártó beruházásokra épül rá. Vej szerint az újabb tőkeinjekció erősíti az amerikai félvezető-ökoszisztémát és az ellátási láncot, emellett újabb, jól fizető csúcstechnológiai munkahelyeket teremt. A tervek szerint a már épülő vagy tervezett nyolc létesítmény mellett további négy üzem jöhet létre Arizonában, köztük egy fejlett chipcsomagolásra szakosodott gyár is, bár ezek ütemezése még a piaci helyzettől függ.

Még több Üzlet

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára!

Vegyes impulzusok a piacon, iránykeresés a tőzsdéken

Újra Microsoft-partner lett a 4iG

A TSMC növekedését továbbra is a 3 és 2 nanométeres csúcstechnológiás chipgyártási eljárások, valamint a CoWoS nevű fejlett csomagolási technológia iránti intenzív kereslet hajtja. A társaság ezzel Ázsia legértékesebb vállalatává vált, hiszen piaci kapitalizációja eléri a mintegy 1,97 billió dollárt, ami csaknem kétszerese a dél-koreai rivális Samsung értékének. A tajpeji tőzsdén jegyzett részvények árfolyama idén eddig 59 százalékkal emelkedett.

A pozitív piaci hangulatot erősíti, hogy a csúcstechnológiás chipgyártó berendezések meghatározó holland beszállítója, az ASML szerdán szintén megemelte a 2026-os árbevételre vonatkozó előrejelzését, és kapacitásbővítést helyezett kilátásba. Ez az intézkedés enyhítheti azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a gyártási kapacitások szűkössége lefékezhetné a mesterséges intelligencia piacán tapasztalható robbanásszerű növekedést.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Kasza Elliott-tal

Accenture plc - elemzés

A júliusi Top 10 első helyezettje. Minél többet nézem, annál jobban tetszik.CégismertetőAz Accenture (ACN) 1989-ben alakult, a székhelye Dublinban, Írországban található. Fő tevékenysége az

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Boost Your Business 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Beismerték Brüsszelben: 50 millió ember tűnik el nyomtalanul Európából – Honnan lesz nyugdíjunk?
Megtámadták Kijevet, új vezető Ukrajna élén, de nem mindenki tapsol – Percről percre híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Pluszban zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility