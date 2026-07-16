Masszív beruhását jelentett be az USA-ban a világ legnagyobb szerződéses chipgyártója

A tajvani TSMC, a világ vezető mesterségesintelligencia-chipgyártója és az Nvidia egyik legfontosabb beszállítója újabb, 100 milliárd dolláros beruházást jelentett be arizonai üzemeiben, és ezzel párhuzamosan megemelte az idei beruházási keretét is. A társaság előrejelzése szerint a mesterséges intelligencia vezérelte kereslet egészen 2030-ig rendkívül erős marad.

A vállalat rekorderedményt ért el, miután a második negyedéves nyeresége 77 százalékkal, 706,6 milliárd tajvani dollárra ugrott, amivel jelentősen felülmúlta a piaci várakozásokat. Ez már a kilencedik egymást követő olyan negyedév volt, amelyben a cég kétszámjegyű százalékos növekedést produkált. C. C. Vej vezérigazgató közölte, hogy az ügyfelek, elsősorban a felhőszolgáltatók továbbra is rendkívül erős keresletet jeleznek,

így a vállalat szilárdan hisz a több éven át tartó mesterségesintelligencia-megatrendben.

A vezetőség bizalmát jól mutatja, hogy a TSMC megemelte a beruházási előrejelzését, így a következő évi tőkeráfordítást a korábban jelzett 52–56 milliárd dolláros sáv felső határa helyett immár 60–64 milliárd dollárra becsüli. Ezzel egy időben a vállalat az éves dollárban mért árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását is feltornázta a korábbi, több mint 30 százalékos szintről valamivel több mint 40 százalékra.

Az arizonai bővítés a korábban bejelentett 165 milliárd dolláros chipgyártó beruházásokra épül rá. Vej szerint az újabb tőkeinjekció erősíti az amerikai félvezető-ökoszisztémát és az ellátási láncot, emellett újabb, jól fizető csúcstechnológiai munkahelyeket teremt. A tervek szerint a már épülő vagy tervezett nyolc létesítmény mellett további négy üzem jöhet létre Arizonában, köztük egy fejlett chipcsomagolásra szakosodott gyár is, bár ezek ütemezése még a piaci helyzettől függ.

A TSMC növekedését továbbra is a 3 és 2 nanométeres csúcstechnológiás chipgyártási eljárások, valamint a CoWoS nevű fejlett csomagolási technológia iránti intenzív kereslet hajtja. A társaság ezzel Ázsia legértékesebb vállalatává vált, hiszen piaci kapitalizációja eléri a mintegy 1,97 billió dollárt, ami csaknem kétszerese a dél-koreai rivális Samsung értékének. A tajpeji tőzsdén jegyzett részvények árfolyama idén eddig 59 százalékkal emelkedett.

A pozitív piaci hangulatot erősíti, hogy a csúcstechnológiás chipgyártó berendezések meghatározó holland beszállítója, az ASML szerdán szintén megemelte a 2026-os árbevételre vonatkozó előrejelzését, és kapacitásbővítést helyezett kilátásba. Ez az intézkedés enyhítheti azokat az aggodalmakat, amelyek szerint a gyártási kapacitások szűkössége lefékezhetné a mesterséges intelligencia piacán tapasztalható robbanásszerű növekedést.

Forrás: Reuters

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