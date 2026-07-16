Még lehet pályázni az Év Zöld Beruházása díjra! - Mutatjuk a részleteket

A hazai nagyvállalatok, nagyobb szervezetek, intézmények, kkv-k, piaci szereplők különleges fenntarthatósági teljesítményét, programját, vagy innovációit szeretnénk 2026-ban is elismerni a Green Awards díjak egyikével. Idén is már 7 kategóriában díjazzuk a legfenntarthatóbb kezdeményezéseket, amelynek egyike az Év Zöld Beruházása.
Az "Év Zöld Beruházása" kategória esetén azokat a fejlesztéseket, beruházásokat, vagy akár befektetéseket ismerjük el, amelyek megvalósításával a szervezet, a munkavállalók, a partnerek vagy a felhasználók számára pozitív hatást tudott elérni - akár társadalmi, akár környezeti, akár vállalatvezetési oldalon. Az "Év Zöld Beruházása" lehet egy felújítás, egy új korszerű gépsor, egy megújulóenergia-projekt, de egy zajcsökkentési beruházás vagy egy munkavállalói oktatási program, esetleg munkavédelmi projekt bevezetése is. Kérjük a pályázat során feltüntetni, ha a beruházás várhatóan külső vagy közvetett pozitívummal is járt a környezet, a társadalom vagy a gazdaság számára. A Zöld Beruházás kategóriába szervezetmérettől függetlenül várjuk a pályázatokat. A pályázat során kérjük bemutatni magát a beruházást, illetve ismertetni annak a fenntarthatósági lényegességét az elmúlt időszakra vetítve.
A jelentkezéseket ezen az oldalon várjuk 2026. augusztus 3-ig.
A díjakra bármely szektorban tevékenykedő szervezetek, intézmények, vállalatok jelentkezését várjuk. A jelentkezés minimum követelménye egy tömör, lényegre törő, maximum 2500 karakteres összefoglaló beküldése az űrlapon keresztül, valamint csatolható egy részletesebb leírás is word, pdf formátumban. Vállalaton belül több kategóriában is lehet indulni a különböző programok bemutatásával (jelentkezésenként különböző pályázati anyagok beadásával).
A tavalyi év nyertesei ugyan nem pályázhatnak ugyanabban a kategóriában, amelyben díjat nyertek 2025-ben, de más kategóriában szabadon jelentkezhetnek a szervezet egy másik projektjével, innovációjával, programjával. Aki a shortlistre bekerült tavaly, de díjat nem vett át, arra semmilyen kizárás nem vonatkozik, így a tavalyi shortlistesek pályázati anyagait is várjuk, az elmúlt egy éves eredmények bemutatásával együtt.
További kategóriák:
- Az Év Zöld Nagyvállalata
- Az Év Zöld Ipari Nagyvállalata
- Az Év Zöld Kkv-ja
- Az Év Zöld Innovációja
- Az Év Zöld Beruházása
- Az Év Jó Ügye
- Az Év Zöld Példaképe
A részletes pályázati felhívás, valamint a jelentkezési felület itt érhető el.
A Green Cloud, az OTP Bank és a Portfolio Csoport közösen támogatott díjaira elsőként egy 3-6 pályázóból álló "shortlist” kerül felállításra, ezt követően a díjra leginkább érdemes 7 nyertest egy szakmai bizottság választja ki.
A DÍJAKAT EGY ÜNNEPÉLYES ÁTADÓ KERETÉBEN 2026. SZEPTEMBER 8-áN A SUSTAINABLE WORLD KONFERENCIÁN ADJUK ÁT.
A magas presztízsű szakmai elismerést jelentő díj mellett, a győzteseket a díjátadót követően bemutatjuk Portfolio.hu hasábjain, az általuk képviselt program vagy a vállalat fenntarthatósági tevékenységére kitérve.
Címlapkép forrása: Portfolio
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