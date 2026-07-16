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Mégsem kerülte el Magyarországot a szalmonellás tészta: azonnal vigye vissza, aki ilyet vett!
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Mégsem kerülte el Magyarországot a szalmonellás tészta: azonnal vigye vissza, aki ilyet vett!

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Bár eddig úgy tűnt, Magyarországot elkerülte a több mint egy tucat európai országot érő szalmonellás megbetegedéssorozat, most Magyarországon is azonosítottak egy beteget, aki feltehetően a felelős Reeva instant tésztából fogyasztott. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) ezért azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Reeva márkájú instant leves és instant tésztaleves visszahívását, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőségmegőrzési időtől függetlenül.

A döntésre azért került sor, mert Magyarországon már azonosítottak egy olyan Salmonella-fertőzéses megbetegedést, amely epidemiológiai és mikrobiológiai adatok alapján kapcsolatba hozható a jelenleg Európa-szerte zajló, Reeva termékekhez köthető járvánnyal

– írják.

A hazai hatósági ellenőrzések során több, különböző magyarországi kiskereskedelmi egységből származó Reeva termék mintájában is Salmonella baktérium jelenlétét mutatták ki, amely megerősíti, hogy a szennyeződés nem egyetlen forgalmazási tételt érinthet.

A szalmonellás tészta 2025 novembere és 2026 júniusa között 106 igazolt megbetegedést okozott 14 európai országban. A betegek közel fele kórházi ellátásra szorult, az érintettek jelentős része gyermek vagy fiatal felnőtt. A járvány legvalószínűbb forrását az azonos gyártótól származó ízesített instant tésztatermékek jelentik.

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A nemzetközi vizsgálatok során Németországban és Litvániában a járványt okozó Salmonella Stanley törzset mutatták ki Reeva termékekből, emellett ugyanazon gyártó egyéb termékeiben további Salmonella szerotípusokat is azonosítottak, ami arra utal, hogy a szennyeződés nem elszigetelt esemény lehet.

A hosszú minőségmegőrzési idő miatt a termékek továbbra is veszélyt jelenthetnek

– hívja fel a figyelmet az NKFH.

Hangsúlyozzák, hogy aki ilyen terméket vett, az mindenképpen vigye vissza, ne próbálja meg otthoni hőkezeléssel „megmenteni”.

Az egyetlen biztonságos döntés az, ha a terméket nem fogyasztják el, hanem visszajuttatják a forgalmazóhoz vagy megsemmisítik

– emelik ki.

A terméket a vásárlás helyére kell visszavinni, ahol a forgalmazó köteles visszatéríteni a vételárat.

A szalmonellafertőzés tünetei közé tartozhat a hasmenés, hasi görcs, láz, hányinger és hányás. A fertőzés különösen veszélyes kisgyermekekre, idősekre, várandós nőkre és legyengült immunrendszerű személyekre, akiknél súlyos kiszáradás vagy egyéb szövődmény is kialakulhat. Amennyiben valaki egy „Reeva termék” fogyasztását követően ilyen tüneteket tapasztal és a tünetek 24–48 órán belül nem enyhülnek, illetve súlyosbodnak, mielőbb forduljon orvoshoz. Kisgyermekek, idősek, várandós nők, valamint legyengült immunrendszerű személyek esetében már a tünetek jelentkezésekor javasolt orvosi segítséget kérni.

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