Megszólalt a Mol az üzemanyagárakról

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

A Mol közleményben reagált az elmúlt hetek üzemanyagár-emelkedésére, amelyet a nemzetközi jegyzésárak növekedésével magyarázott. A vállalat hangsúlyozta, hogy árazási politikájában a szomszédos országok árszintjét veszi alapul, és a magyarországi üzemanyagárak nem haladják meg a régiós átlagot. A legfrissebb adatok szerint a benzin 6 forinttal, a dízel pedig 16 forinttal olcsóbb itthon a környező országok átlagánál. A Mol szerint a hazai stratégiai készletek mintegy 87 napnyi tartalékot biztosítanak, és a vállalat nem tartja indokoltnak további extra tartalékok felhalmozását.

A Mol a nagykereskedelmi árait a nemzetközi jegyzésekhez és a hazai versenyjogi szabályozáshoz igazodva állapítja meg. Az elmúlt hetekben folyamatosan emelkedtek a nemzetközi jegyzésárak, ami a hazai piacon is érvényesült – írja a Mol a közleményében.

A lakosságnak ugyanakkor nem a nagykereskedelmi, hanem a kiskereskedelmi, töltőállomási árakat érdemes figyelnie.

A Mol árazási politikájában a szomszédos országok árszintjét veszi alapul, ennek megfelelően a magyarországi üzemanyagárak nem haladják meg a régiós átlagot,

hanem belesimulnak a környező országok árszintjébe. A vállalat szerint ez hozzájárulhat a termékegyensúly fenntartásához, és megelőzheti az ellátási egyenlőtlenségek kialakulását a térségben. A Mol egyúttal kiemelte, hogy egy-két egyedi esettől eltekintve a hazai piaci szereplők döntő többsége továbbra is a korábbi hatósági árszint alatt tartja az árakat.

A vállalat hangsúlyozta azt is, hogy a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség közlése alapján a hazai stratégiai készletek elegendők. Mind a kőolaj, mind a késztermékek esetében mintegy 87 napnyi tartalék áll rendelkezésre, szemben az Európai Unió által elvárt 90 nappal. A fennmaradó három napnyi készletet az MSZKSZ termékcserékkel tölti fel a következő hetekben.

A Mol szerint a stratégiai készletek egyúttal lehetőséget és biztonságot teremtenek arra az esetre is, ha az árszínvonal védelme érdekében rendkívüli kormányzati beavatkozásra lenne szükség.

A VÁLLALAT EZÉRT NEM TARTJA INDOKOLTNAK TOVÁBBI, EXTRA TARTALÉKOK FELHALMOZÁSÁT ÉS BESZERZÉSÉT.

Nem túl drága a magyar benzin

A legéletszerűbb összehasonlítás a magyar üzemanyagárak esetében valóban az, ha a szomszédos országok áraival vetjük össze a hazai jegyzéseket, hiszen ezekbe az országokba tud kedvezőtlen esetben átmenni tankolni a magyar autós.

Már csak azért is ez a leglényegesebb közeg az összevetésben, mert a kabinet a védett áras rendszer kivezetése után is figyelemmel kíséri az üzemanyagpiaci folyamatokat, és azt ígérte: amennyiben az árak ismét jelentősen elszakadnának a régiós szinttől vagy tartós emelkedés indulna, kész újra beavatkozni.

A legfrissebb, hétfői állapotokat tükröző adatok alapján még alapvetően nyugodtak lehetünk, hiszen ebben a közegben

A BENZIN ESETÉBEN 6 forinttal olcsóbb a hazai piac az átlagnál,

míg a dízelnél 16 forinttal az átlagos szint alatt van a hazai ár.

Összességében tehát nem igazán éri meg pusztán a tankolás miatt külföldre autózni.

Az alábbi grafikákon térképen is látható, hogy hol drágább a benzin és a dízel a régióban, mint Magyarországon. Ezekből jól látszik, hogy a benzinnél inkább délnyugati, a dízelnél pedig szlovák irányban adódhat érdemi árkülönbség.