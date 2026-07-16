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Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a jogosítványt szerzőknek: így változnak a vizsgadíjak
Üzlet

Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a jogosítványt szerzőknek: így változnak a vizsgadíjak

Portfolio
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A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. közlése szerint július 17-étől, péntektől nőnek a vezetői engedély megszerzéséhez szükséges vizsgák díjai.

Aki B kategóriás jogosítványt szeretne szerezni, annak péntektől

  • az eddigi 4600 forint helyett 5100 forintot kell majd fizetnie az elméleti vizsgáért, és
  • az eddigi 11 000 forint helyett 12 200 forintot a forgalmi vizsgáért.

Főszabály szerint

a díjmódosítás nem érinti a már megszervezett és a Vizsgaközpont által visszaigazolt vizsgákat, vizsgálatokat,

azaz a vizsgára történő jelentkezés időpontjában hatályos díj megfizetésével kell számolnia a jelentkezőnek – teszik hozzá.

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