Mélyebben a zsebükbe kell nyúlniuk a jogosítványt szerzőknek: így változnak a vizsgadíjak

Aki B kategóriás jogosítványt szeretne szerezni, annak péntektől

az eddigi 4600 forint helyett 5100 forintot kell majd fizetnie az elméleti vizsgáért , és

, és az eddigi 11 000 forint helyett 12 200 forintot a forgalmi vizsgáért.

Főszabály szerint

a díjmódosítás nem érinti a már megszervezett és a Vizsgaközpont által visszaigazolt vizsgákat, vizsgálatokat,

azaz a vizsgára történő jelentkezés időpontjában hatályos díj megfizetésével kell számolnia a jelentkezőnek – teszik hozzá.

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