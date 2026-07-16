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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?
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Mire számíthatunk ma a tőzsdéken?

Portfolio
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Elromlott a hangulat csütörtök reggel a tőzsdéken, Ázsiában komoly esés bontakozott ki a chiprészvények vezetésével, a dél-koreai Kospi több mint 6, a japán Nikkei pedig közel 3 százalékot zuhant. A befektetők elsősorban a TSMC ma érkező gyorsjelentésére figyelnek, amely ismét meghaladta a várakozásokat. Eközben makrofronton a vártnál kedvezőbb amerikai inflációs adatok jelentősen csökkentették egy júliusi Fed-kamatemelés esélyét. Az amerikai–iráni konfliktus újabb eszkalációja miatt viszont tovább drágul az olaj, a Brent árfolyama 85 dollár fölött jár.
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Dől a pénz a világ legfontosabb AI-chipgyártójához

A világ legnagyobb szerződéses chipgyártója, a tajvani TSMC 77,4 százalékkal növelte második negyedéves nyereségét, amivel messze felülmúlta az elemzői várakozásokat, és újabb rekordot döntött - írta a CNBC.

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Dől a pénz a világ legfontosabb AI-chipgyártójához
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Mélyrepülésben a SpaceX, már a kibocsátási ár alatt is járt az árfolyam

Zsinórban negyedik napja estek a SpaceX részvényei szerdán, és rövid időre a 135 dolláros kibocsátási ár alá süllyedtek. Az újrafelhasználható rakétákat gyártó vállalat körüli felhajtás alig egy hónappal a történelmi tőzsdei bevezetés után máris alábbhagyni látszik - közölte a CNBC.

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Mélyrepülésben a SpaceX, már a kibocsátási ár alatt is járt az árfolyam
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Iránykeresés jöhet Európában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,3 százalék pluszban zárt, a S&P 500 0,4 százalékkal került feljebb, míg a Nasdaq 0,3 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 2,74 százalékos mínuszban áll, a Hang Seng 1,76 százalékos pluszban áll, míg a Kospi 6,6 százalékot esett.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,43 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,27 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 0,35 százalékot eshet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,1 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,1 százalék pluszban nyithat, míg a Nasdaq 0,08 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

A KSH ma reggel publikálja a keresetek májusi statisztikáját, ami várhatóan nem hoz majd komoly felbolydulást a piacokon. Emellett az Egyesült Királyságban az ipari termelés adata érkezik, majd az Eurostat a külkereskedelmi számokat publikálja, a nap második felében pedig az amerikai kiskereskedelmi forgalom adata lehet meghatározó.

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 36,6 százalékos elmozdulással a Nikkei index áll az élen, a sereghajtó 3,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 45,1 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 21,7 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 41,0 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 658,64 0,3% 0,6% 1,9% 9,6% 19,6% 50,5%
S&P 500 7 572,4 0,4% 1,2% 0,2% 10,6% 21,3% 73,7%
Nasdaq 29 502,6 -0,3% 0,9% -3,4% 16,8% 28,9% 99,4%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 68 751,51 1,5% 2,9% -0,8% 36,6% 73,3% 143,1%
Hang Seng 24 681,1 1,4% 2,0% -0,7% -3,7% 0,4% -11,8%
CSI 300 4 786,78 -0,2% 0,7% -2,1% 3,4% 19,1% -7,1%
Európai részvényindexek              
DAX 24 999,53 -0,6% 0,4% 0,4% 2,1% 3,9% 59,9%
CAC 8 382,43 0,2% 1,6% 0,0% 2,9% 7,9% 29,1%
FTSE 10 515,92 -0,1% 0,3% 0,8% 5,9% 17,6% 50,0%
FTSE MIB 52 411,25 -0,9% 1,1% 1,1% 16,6% 31,3% 110,7%
IBEX 19 275,5 -0,4% 0,9% 1,3% 11,4% 38,9% 126,1%
Régiós részvényindexek              
BUX 140 857,3 -1,7% 0,0% 2,4% 26,9% 41,2% 195,4%
ATX 6 471,55 -0,5% 1,5% 0,8% 21,5% 45,1% 89,6%
PX 2 595,03 -0,8% 0,1% 0,9% -3,4% 19,4% 116,8%
Magyar blue chipek              
OTP 44 340 -3,0% -2,2% 1,1% 26,3% 58,8% 180,6%
Mol 4 220 -0,7% 6,9% 12,2% 43,5% 39,6% 76,6%
Richter 12 010 -0,2% 0,0% -0,9% 21,7% 18,9% 47,1%
Magyar Telekom 2 600 -1,0% -2,6% -3,9% 45,1% 45,3% 508,9%
Nyersanyagok              
WTI 80,73 0,4% 8,3% -4,6% 41,0% 19,1% 12,7%
Brent 84,8 0,0% 8,7% 1,8% 39,4% 23,3% 15,2%
Arany 4 043,54 -1,2% 0,2% -7,1% -6,5% 20,8% 121,8%
Devizák              
EURHUF 358,3650 0,0% -0,4% 2,4% -6,7% -10,5% -0,1%
USDHUF 313,3520 0,1% -0,7% 3,9% -4,1% -9,1% 3,3%
GBPHUF 424,1951 0,9% 0,5% 4,5% -3,7% -8,2% 1,0%
EURUSD 1,1437 -0,1% 0,3% -1,5% -2,6% -1,6% -3,2%
USDJPY 161,9750 0,0% -0,4% 1,1% 3,3% 8,8% 47,2%
GBPUSD 1,3480 0,5% 0,8% 0,3% 0,2% 0,6% -2,8%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 713,83 -0,4% 4,0% -2,4% -27,1% -45,1% 103,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,55 -0,7% -0,4% 1,9% 9,3% 1,6% 251,0%
10 éves német állampapírhozam 3,09 0,5% -0,1% 4,5% 7,8% 15,2% -922,9%
10 éves magyar állampapírhozam 5,39 0,6% 3,1% -1,6% -21,5% -23,0% 85,2%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: cemagraphics

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